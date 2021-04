Abschiebeflug nach Afghanistan : Blockaden am BER

Zum 38. Mal werden Menschen per Sammelabschiebung nach Afghanistan geflogen. Hunderte stellen sich dem am Berliner Flughafen entgegen.

BERLIN/SCHÖNEFELD taz | In Sichtweite der Menschenmenge am alten Flughafen Schönefeld, der inzwischen unter dem Namen BER Terminal 5 firmiert, werden Menschen nach und nach eine Treppe hoch zu einem Flugzeug geführt. Sie sind nur schemenhaft zu erkennen, aber alle hier wissen: Sie sind Zeugen einer Abschiebung.

Umso lauter rufen sie über die Kette der behelmten Po­li­zis­t*in­nen vor sich hinweg: „Schämt Euch, schämt Euch“-Sprechchöre wechseln sich mit jenen ab, die da postulieren: „Refugees are welcome here“. Gegen 21.30 Uhr wird die Treppen weggefahren, das Flugzeug setzt sich gemächlich in Bewegung. Eine Stunde später ist es in der Luft auf dem Weg nach Kabul.

Für die Geg­ne­r*in­nen dieser von Brandenburg organisierten Sammelabschiebung nach Afghanistan ist es ein frustrierendes Ende ihrer stundenlangen Bemühungen. Insgesamt etwa 500 Menschen demonstrierten am Mittwochabend gegen diese Abschiebung, etwa ein Drittel von ihnen versuchte sie durch Blockaden zu verhindern.

Auf einer Kundgebung am Flughafen prangern Red­ne­r*in­nen verschiedener Organisationen den ganzen Abend über die Abschiebung in das Kriegsland an. „Abschiebungen nach Afghanistan bedeuten Abschiebungen in Krieg, Elend und Lebensgefahr“, sagt eine Rednerin des Flüchtlingsrates Berlin-Brandenburg. Daran ändere auch nichts, dass in dem Flugzeug später nur vermeintliche Straftäter sitzen werden. „Eine doppelte Bestrafung durch Abschiebung darf es nicht geben.“

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben Perverse Situation: Unter den Augen der Demonstrierenden werden die Menschen in den Abschiebeflieger geführt #AfghanistanNotSafe pic.twitter.com/VzYWE04534 — Erik Peter (@retep_kire) April 7, 2021

Kritisiert wird Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD), der entgegen dem Koalitionsvertrag der rot-rot-grünen Koalition der Abschiebung von zwei sogenannten Intensivstraftätern zugestimmt hatte. Einer davon kam laut Flüchtlingsrat 2013 als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland und litt „unter einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung und psychischen Problemen auf Grund von massiven Gewalterfahrungen“ auf der Flucht. Afghanistan habe er im Alter von drei Jahren verlassen. Geisel verfügte dennoch, den Mann mit der insgesamt 38. Sammelabschiebung außer Landes zu schaffen.

Klandestine Blockadeversuche

Einer nicht-öffentlichen Mobilisierung zu zwei Sammelpunkten waren 18.30 jeweils 60 bis 70 Personen gefolgt. Ihr Ziel: Das Abschiebegefängnis am Rande des BER. Als die zweite Gruppe eintrifft, haben die Ak­ti­vis­t*in­nen vom ersten Punkt bereits alle Zugänge zu dem vierstöckigen Gebäude des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge und den eingezäunten Containerbauten daneben blockiert. Mit Fahrradschlössern haben sie Tore zugesperrt, daneben Transparente aufgehängt. Po­li­zis­t*in­nen positionieren sich, um ein Vordringen Richtung Rollfeld zu verhindern.

Doch ob die Geflüchteten tatsächlich hier auf ihre Abschiebung warten, lässt sich nicht mit Gewissheit klären. Schon nach einer halben Stunde macht sich die Hälfte der Ak­ti­vis­t*in­nen wieder auf den Weg und blockiert kurz darauf die Bundesstraße, um eine Anfahrt weiterer Flüchtlinge zu stoppen. Die Polizei bleibt auch hier entspannt und kümmert sich vor allem darum, den Verkehr schon vorher umzuleiten.

Als dann die Blockade der Gebäude aufgelöst ist, setzt sich die Menschenmenge auf der Straße in Bewegung. Als laute Spontandemonstration zieht sie herunter bis zur Kundgebung und wird dort klatschend empfangen. Wenig später bleibt den Verbliebenen nur noch der Blick auf das Flugzeug.