AB'den Suriye'deki operasyona tepki

„Sözde güvenli bölge için ödeme yapmayacağız“

Türkiye, Suriye sınırında kurmak istediği güvenli bölge için „Barış Pınarı“ operasyonunu başlattı. Avrupa Birliği, Türkiye'nin bu hamlesine sert tepki gösterdi.

Türkiye ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyine yönelik olarak planlanan „Barış Pınarı“ harekatı başladı. Türkiye'nin Suriye sınırında kurmak istediği güvenli bölge için başlatılan bu operasyonun ilk adımında Resulayn ve Tel Abyad bombalandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından operasyonun başladığının açıklanmasından kısa süre sonra Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Mustafa Bali, Türk savaş uçaklarının da saldırıya geçtiğini duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, operasyonun başlamasının ardından Türkiye'ye bu girişimi durdurma çağrısı yaparken, „sözde güvenli bölge için hiçbir şekilde ödeme yapmayacağız“ açıklamasında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, operasyonu „şiddetli bir şekilde kınadıklarını“ belirtti. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, Esad yönetiminin „operasyona tüm meşru yollarla karşı koymakta kararlı olduğu“ aktarılırken, Türkiye'nin barış görüşmelerindeki aktör konumunu kaybettiği vurgusu yapıldı.

Suriye sınırında güvenli bir bölge kurma planı, uzun süredir Türkiye'nin gündemindeydi. Ağustos ayında, 480 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölgenin oluşturulması konusunda ABD ile mutabakata varan Türkiye, iki ülke arasında yapılan görüşmelerin ardından geçtiğimiz pazar gecesi sınıra asker yığmaya başlamıştı. Resmi açıklamalara göre bu güvenli bölgeyle, sınırdaki YPG birimlerinin ve IŞİD unsurlarının etkisiz hale getirilmesi ve Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların yerleştirilmesi amaçlanıyor.

Operasyon, Türkiye kamuoyunda tepkileri beraberinde getirirken, Kuzey Suriye'deki Kürt yerleşimleri ve bölgede tutulan IŞİD militanlarının akıbeti hakkında kaygılar yarattı. Bölgedeki askerlerini çekmeye başlayan ABD, bölgedeki IŞİD militanlarının sorumluluğunu Türkiye'ye bırakıyor. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli ise yaptıkları basın açıklamasında, operasyonun bölgedeki IŞİD çetelerini yeniden bir tehdit haline getireceğini belirttiler. Bölgenin bu şekilde daha da istikrarsızlaşacağını vurgulayan bu açıklamada, operasyon bir işgal girişimi olarak tanımlandı. Bu açıklamaların ardından HDP yöneticilerine soruşturma açılırken CHP ve İYİ Parti'den operasyona destek mesajları geldi.