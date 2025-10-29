piwik no script img

50 Jahre „Rocky Horror Picture Show“Ein Schritt nach links und zwei nach rechts

Valérie Catil
von Valérie Catil

Das legendäre Musical feiert queere Selbstbefreiung. Heute, wo autoritäre Politik Körper normieren will, ist es wieder so bedeutend wie vor 50 Jahren.

Tim Curry als Frank-N-Furter
Tim Curry in seiner Rolle als Dr. Frank-N-Furter in der Rocky Horror Picture Show Foto: Mary Evans/imago

B evor die Show losgeht, stehen wir backstage im Kreis und halten unsere Hände. Wir tragen obszöne Schminke, Anzüge, Korsetts, billige Perücken – und Netzstrumpfhosen, klar. „Auf drei lasst ihr in einem Schrei all das los, was euch beljastet.“ Eins. Wir schließen die Augen.

Es wird seltsam still, nur das Publikum draußen hört man dumpf durch die Wände grummeln. Zwei. Alle atmen tief ein, die Hände umgreifen sich fester, rot lackierte Fingernägel graben sich in die Haut der Nachbarin. Drei. Es kreischt, brüllt, dröhnt und kräht los. Alles entlädt sich in diesem gemeinsamen Lärm, den man bis in den Kinosaal des Babylons hört, bevor die Show mit „Science Fiction/Double Feature“ beginnt.

Dieses Jahr wird die „Rocky Horror Picture Show“, ein B-Movie, in dem ein exzentrischer Transvestit ein naiv-bürgerliches Paar in einen Rausch aus Sex und Selbstbefreiung hineinzieht, 50 Jahre alt. Ich habe den Film als Teenagerin zum erste Mal gesehen, etwa zehn Jahre später würde ich Teil des sogenannten „Shadow Casts“ in Berlin werden.

Nach der Premiere 1975 dauerte es knapp ein Jahr, bis sich ein paar Freaks für Mitternachtsvorstellungen im New Yorker Waverly Theater Nacht für Nacht wie die Figuren im Film verkleideten, die Lieder, Dialoge und Tänze auswendig lernten und im Kino synchron zum Film mitspielten. Ein paar Auserwählte direkt vor der Leinwand. Dieser Ritus ging später in andere Städte und Länder über, sodass die Vorstellungen mit Shadow Cast – meistens zu Halloween – bis heute aufgeführt werden. Auch in Berlin.

Ebenfalls auf dem Programm steht pünktlich zu Halloween eine mediale Diskussion darüber an, dass der Film schlecht gealtert sei, dass er queere Personen falsch repräsentiere, dass der Transvestit Frank-N-Furter unmoralisch sei.

Ein Zufluchtsort

Auch wenn Kritik berechtigt sein mag – einen homoerotischen Gothic-Horrorfilm zu zerpflücken, der älteren Queers in einer Zeit vollständiger Unterdrückung, wie sie berichten, buchstäblich das Leben gerettet und eine neue Welt eröffnet hat, ist entlarvend für so manche Diskurse, die sich mehr mit innerlinken Kleinigkeiten beschäftigen statt mit realen Gefahren.

Im Rocky-Horror-Jahr 2025 wurde Donald Trump erneut zum Präsidenten der USA gewählt. Für die LGBTQ-Bewegung bedeutet das, dass die Regierung „Gender-Ideologie“, also diversen Sexualkundeunterricht, an Schulen nicht mehr fördert, trans Athletinnen im Frauensport ausschließt, Gender Affirming Care für Minderjährige verbietet, trans Personen aus dem Militär ausschließt und festsetzt, dass Gender binär sei, nämlich weiblich oder männlich.

Währenddessen führt in Deutschland eine Partei Umfragen an, die in ihrem Parteiprogramm von staatlich gefördertem „Trans-Kult, Frühsexualisierung und Genderideologie“ spricht. Es fühlt sich mächtig danach an, dass nach einem kleinen Durchbruch massive Rückschritte passieren, was die Rechte von queeren Menschen angeht.

Bis heute ist Rocky Horror deswegen ein Zufluchtsort, der einen dazu auffordert „nicht zu träumen, sondern zu sein“, „wo man angenommen wird, wie man ist“ sagen mir Cast-Kolleg_innen. Denn der Film wehrt sich gegen ein faschistoides, geglättetes Verständnis von Kultur. Er schafft, da jeder Teil der Show werden kann, ein wahrhaftiges Gefühl von Gemeinschaft, ist überschwänglich, camp und schmutzig.

🏳️‍⚧️ SHANTAY. YOU PAY. 🏳️‍🌈

Auf taz.de finden Sie eine unabhängige, progressive Stimme. Frei zugänglich, ermöglicht von unserer Community. Alle Informationen auf unserer Webseite sind kostenlos verfügbar. Wer es sich aber leisten kann, darf einen kleinen Beitrag leisten. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Valérie Catil

Valérie Catil

 Gesellschaftsredakteurin
Redakteurin bei taz zwei, dem Ressort für Gesellschaft und Medien. Studierte Philosophie und Französisch in Berlin. Seit 2023 bei der taz.
Themen #Kolumne Vierte Wand #Rocky Horror Picture Show #Queer
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Blick aus einem Flugzeug auf eine Person, die mit Fallschirm rausspringt
Polykrisen Die Kultur im Zeitalter der goldenen Toilette

Wie steht es um Kunst und Kultur in einer Welt der Polykrise und nach dem internationalen Aufstieg einer karnevalesken Rechten? Eine Bestandsaufnahme.

Von Johannes Franzen
Ein gebraterner Vogel auf dem Tisch bei Frank N. Furter (Tim Curry, M.), daneben stehen Riff Raff (Richard O’Brien) und Magenta (Patricia Quinn)
50 Jahre „Rocky Horror Picture Show“ „I'm just a sweet transvestite“

Ein Sprung nach links: Wie nur gelang es der „Rocky Horror Picture Show“ zum am längsten kontinuierlich laufenden Film aller Zeiten zu werden?

Von Sara Piazza
Ein Schädel steht in der Ausstellung "Altar de Muertos" im Kulturzentrum Casa de Mexico in Madrid.
Brauchtum weltweit Bettdecke über'n Kopf an Halloween
Kolumne Schwer mehrfach normal von Birte Müller

Ich bin kein Fan von Halloween. Bettdecken mit Baumwollbezug wären mir als weltweites Brauchtum lieber. Oder auch der mexikanische „Tag der Toten“.

Jetzt Probelesen! 10 Ausgaben der wochentaz für nur 10 Euro

Act up. Read on.

Wir sind eine Stimme der queeren Community. In der wochentaz geht es stets auch um die auch queere Welt: um Menschen, um politische Kämpfe und Erfolge, um Realität und Utopien. Jetzt 10 Wochen testen – für nur 1 Euro pro Woche.

  • Wir sind eine Stimme der queeren Community und das seit unserer Gründung 1979
  • In unserer wochentaz geht es stets auch um die auch queere Welt, wie sie ist und wie sie sein könnte
  • wochentaz – unsere Zeitung für sieben Tage, samstags neu in deinem Briefkasten
  • Mit Zukunft, den Seiten für Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Stadtland, den Seiten für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

Entspannt testen: 10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Union attackiert ZDF Zum Abschuss freigegeben
2
Aufrüstung als Sackgasse Militärische Zeitenwende
3
Bundeswehr bedient sich bei Tolkien Heer der Ringe
4
Felix Banaszak und das Stadtbild Was hängen bleibt
5
Stadtbild, Migration, Rente Deutschland leistet sich die dümmsten Debatten
6
ZDF kündigt Firma aus Gaza ZDF hält Mitarbeiter eines Dienstleisters für Hamas-Mitglied