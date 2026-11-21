Russland meldet Drohnenangriff auf Frachtschiff

Ein Frachtschiff auf dem Weg nach Kaliningrad ist nach russischen Angaben in internationalen Gewässern im Finnischen Meerbusen von zwei Drohnen angegriffen worden. Der Vorfall habe sich drei Seemeilen (etwa 5,6 Kilometer) von der russischen Grenze entfernt ereignet, teilte der Gouverneur ‌der Region Leningrad, Alexander Drosdenko, mit. Die Besatzung werde evakuiert und das Ausmaß der Schäden untersucht. (rtr)

Krieg in der Ukraine Mit dem Einmarsch im 24. Februar 2022 begann der groß angelegte russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Bereits im März 2014 erfolgte die Annexion der Krim, kurz darauf entbrannte der Konflikt in den ostukrainischen Gebieten. ➝ Mehr zum Thema Krieg in der Ukraine

Von der Leyen zu Attentat in Dänemark

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat einen Attentatsversuch auf einen US-Ukrainer in Dänemark scharf verurteilt. Die EU zeige sich mit Dänemark solidarisch. „Dies war ein Angriff auf EU-Boden. Und das ist inakzeptabel. Wir stehen in voller Solidarität mit Dänemark. Und mit allen Mitgliedstaaten, die Ziel russischer Hybridangriffe sind“, erklärte sie in einem Beitrag auf X. Von der Leyen fügte hinzu, dass ‌die EU in Kürze eine neue europäische Sicherheitsstrategie vorschlagen werde, um die Vorsorge und Abschreckung zu stärken. Einem Medienbericht vom Freitag zufolge wurden bereits im September zwei ⁠Dänen festgenommen. Sie stünden unter Verdacht, vom russischen Geheimdienst angeheuert worden zu sein, um einen ukrainischen Rapper zu ermorden. Die Verdächtigen wiesen die Vorwürfe zurück. (rtr)

Kreml lädt E3 zu Gesprächen ein

Zuvor hatte Russland nach offiziellen Angaben Vertreter Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens nach Moskau zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg eingeladen. Ein Besuch von Repräsentanten der „europäischen Troika“ – im sogenannten E3-Format – könne gegebenenfalls zügig vorbereitet werden, sagte Vize-Außenminister Sergej Rjabkow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge. „Wir warten auf eine Antwort“, sagte der Diplomat. Er betonte, dass ein Besuch der Europäer in Moskau nicht automatisch bedeute, dass sie an Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beteiligt würden.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) begrüßte die Einladung. Sie auszuschlagen, wäre „das völlig falsche Signal“. Bei seinem Besuch in Warschau sagte er: „Wir müssen reden. Nur wer redet, kann am Ende zu Ergebnissen kommen.“ (dpa)

Moskau: Nein zu Nato-Beitritt Kyjiws

Zwar zeigte sich Putin nach seinen Treffen mit US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping in Shenzhen auch bereit zu Kompromissen. So könnte Moskau etwa nicht mehr darauf bestehen, dass sich die Nato auf Positionen vor der Ostererweiterung zurückzieht. Jedoch betonte Rjabkow, dass Russland unter keinen Umständen einen Nato-Beitritt der Ukraine akzeptieren werde.

Auch bei einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine müssten Moskaus Sicherheitsinteressen berücksichtigt werden, sagte er. Zudem erteilte er den von US-Vermittler Jared Kushner vorgebrachten Nato-ähnlichen Sicherheitsgarantien für Kyjiw eine deutliche Absage. (dpa)

Russland hat eigenen Angaben ‌zufolge in ‌der Nacht Energieanlagen und ein Frachtschiff in der Ukraine angegriffen. ⁠Russische Drohnen hätten das Wärmekraftwerk in Krywyj Rih in der Region Dnipropetrowsk sowie ein Umspannwerk in der Region Riwne getroffen, ‌die beide die ukrainische Rüstungsindustrie mit Strom ‌versorgten, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Russland habe zudem ein Frachtschiff in der Nähe von Odessa angegriffen, das Güter ‌mit doppeltem Verwendungszweck für das ukrainische ⁠Militär transportiert habe, teilte das ‌Ministerium mit. (rtr)