+++ Nachrichten im Ukrainekrieg +++ : Drohne über Krim abgeschossen

Russland zufolge wurde über einem Flugplatz auf der Krim eine ukrainische Drohne abgeschossen. Selenski sieht keine Probleme für eine Expertenreise nach Saporischschja.

Luftabwehr schießt angeblich Drohne über Fliegerhorst auf der Krim ab

Über dem russischen Militärflugplatz Belbek bei Sewastopol auf der Halbinsel Krim hat die Luftabwehr am Donnerstagabend nach Behördenangaben eine Drohne abgeschossen. „Es gibt keine Schäden, niemand ist verletzt“, schrieb der Gouverneur der Marinestadt, Michail Raswoschajew, auf Telegram. Er sehe schon die ukrainische Propaganda vor sich, die dies als Vorstufe zu einem erfolgreichen Angriff darstellen werde. Die Bürger der Stadt sollten Ruhe bewahren und den Informationen der Behörden vertrauen.

In den letzten Tagen hatten mehrfach Explosionen russische Militäranlagen auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim erschüttert. Am Donnerstag war die russische Luftabwehr auch in der Stadt Kertsch aktiv, von wo aus eine lange neue Brücke die Krim mit dem russischen Festland verbindet. Auch dort wurde nach Behördenangaben eine Drohne abgeschossen. (dpa)

Russisches Munitionsdepot nahe ukrainischer Grenze geht in Flammen auf

Im russischen Grenzgebiet zur Ukraine ist Angaben örtlicher Behörden zufolge ein Munitionsdepot in Flammen aufgegangen. Wie der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, mitteilte, fing das Lager nahe der 50 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernten Ortschaft Timonowo Feuer. In den vergangenen Tagen war es zu Explosionen in einem Munitionsdepot und auf einer Militärbasis auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim gekommen.

Beim Brand nahe Timonowo gab es russischen Angaben zufolge keine Verletzten. Nach Angaben von Gouverneur Gladkow wurden aber die Bewohner von Timonowo und des nahegelegenen Ortes Soloti „in eine sichere Entfernung“ gebracht. Die Brandursache werde nun von den Behörden untersucht. Ein in Online-Netzwerken veröffentlichtes Video zeigte einen riesigen Feuerball, aus dem eine dicke schwarze Rauchsäule quoll. Auf einem weiteren Video waren mehrere, schnell aufeinander folgende Explosionen in der Ferne zu sehen.

Am Dienstag war auf der Krim ein Munitionsdepot in Flammen aufgegangen, wofür Russland einen „Sabotageakt“ verantwortlich machte. Nur eine Woche zuvor hatten Explosionen den russischen Luftwaffenstützpunkt Saki auf der annektierten Halbinsel erschüttert. Seit Beginn der russischen Militäroffensive in der Ukraine im Februar hat Moskau den ukrainischen Streitkräften wiederholt Angriffe in Russland, insbesondere in der an die Ukraine angrenzenden Region Belgorod, vorgeworfen. (afp)

Keine Probleme für Expertenmission zum AKW Saporischschja

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski sieht keine Sicherheitsprobleme für eine Reise internationaler Experten zum von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja. Darüber habe er in Lwiw (Lemberg) mit UN-Generalsekretär António Guterres gesprochen, berichtete Selenski am Donnerstagabend in seiner üblichen Videoansprache. Er sehe keine „objektiven Hindernisse“ für die Spezialisten der Internationalen Atom-Energiebehörde (IAEA), zum Kraftwerk zu gelangen.

Die Reise werde „sehr schnell und insgesamt sicher auf legalem Weg durch das freie Territorium unseres Staates zur Station“ führen. „Und das ist der einzige Weg“, sagte Selenski. Wer wie Russland nukleare Erpressung organisiere, könne nicht Organisator der Reise sein.

Russische Truppen müssten das größte AKW Europas sofort und bedingungslos räumen, forderte Selenski erneut. „Die Welt hat die Macht, dies durchzusetzen.“ Sonst könne man alle internationalen Rechtsakte zur Atom- und Strahlensicherheit vergessen. „Russland zerstört diese internationale Ordnung.“

Russische Truppen halten das AKW mit sechs Reaktoren seit Anfang März besetzt. In den letzten Tagen ist das Werk immer wieder beschossen worden, wofür Russen und Ukrainer sich gegenseitig verantwortlich machen. Beide Seiten bezichtigten einander am Donnerstag auch, am Freitag einen Anschlag in dem AKW zu planen. Russland fordert eine Anreise der Experten über sein Gebiet.

Selenski rief nach eigenen Angaben Guterres und den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan auch auf, energisch gegen mögliche Pseudo-Referenden in den russisch besetzten Gebieten zu protestieren. Die Besatzungsverwaltungen in den einzelnen Regionen bereiten angeblich Volksabstimmungen vor über einen Anschluss an Russland vor. (dpa)

Russland verlegt angeblich Kinschal-Raketen nach Kaliningrad

Als Drohgebärde gegen den Westen hat Russland nach eigenen Angaben Kampfflugzeuge mit den neuen Hyperschallraketen Kinschal (Dolch) in seine Ostsee-Exklave Kaliningrad verlegt. Drei Abfangjäger MiG-31 mit den Luft-Boden-Raketen seien als „zusätzliche Maßnahme zur strategischen Abschreckung“ auf dem Luftwaffenstützpunkt Tschkalowsk stationiert worden. Das teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau der Agentur Interfax zufolge am Donnerstag mit. Kaliningrad liegt zwischen den EU-Ländern Polen und Litauen rund 500 Kilometer von Berlin, aber mehr als 1000 Kilometer von Moskau entfernt.

Die Marschflugkörper Kinschal fliegen nach russischen Angaben bis zu zehn Mal schneller als der Schall, sind dabei trotzdem lenkbar und haben eine Reichweite von 2000 Kilometern. Sie können konventionell oder nuklar bestückt werden. Es ist eins von mehreren hochmodernen Waffensystemen, auf das Präsident Wladimir Putin besonders stolz ist. Im März hatte Russland nach eigenen Angaben eine Kinschal-Rakete gegen ein militärisches Ziel in der Westukraine abgeschossen. (dpa)

Kiew warnt vor russischer Provokation im AKW Saporischschja

Nach Moskauer Warnungen vor einem angeblich geplanten ukrainischen Anschlag auf das Atomkraftwerk Saporischschja hat der Militärgeheimdienst der Ukraine seinerseits vor einem möglichen russischen Sabotageakt gewarnt. Die russischen Besatzer hätten unerwartet für Freitag einen arbeitsfreien Tag im größten Atomkraftwerk Europas verkündet. Das schrieb der Geheimdienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums in Kiew am Donnerstag auf Facebook. Nur die Bedienungsmannschaft solle im AKW verbleiben, allen anderen sei der Zutritt untersagt worden.

Es sei zu befürchten, dass russische Kräfte nach ihrem Beschuss auf das AKW nun „den Einsatz erhöhen“ und einen Terroranschlag begehen wollten, hieß es in der Mitteilung. Details wurden nicht genannt; überprüfbar waren die ukrainischen Angaben nicht.

Der ukrainische Militärgeheimdienst erwiderte damit spiegelbildlich eine russische Warnung von Donnerstag, wonach die ukrainische Seite für Freitag eine Provokation in dem AKW plane. Über die gespannte Lage in und um das Kernkraftwerk sprachen am Donnerstag in Lwiw (Lemberg) auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski und UN-Generalsekretär António Guterres. (dpa)

Dänemark will eigene Flotte angesichts Ukraine-Kriegs massiv ausbauen

Dänemark hat vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine angekündigt, seine Marinestreitkräfte massiv auszubauen. Sein Land werde in den kommenden 20 Jahren 40 Milliarden Kronen (umgerechnet rund 5,38 Milliarden Euro) in die Flotte investieren und sei bereit, eigene Kriegsschiffe zu bauen, sagte Verteidigungsminister Morten Bodskov am Donnerstag bei einem Termin mit Industrievertretern.

Die Situation in Europa sei „ernst“, sagte Bodskov. Die „gerade überstandene“ Corona-Pandemie und der Krieg auf dem Kontinent hätten „Probleme für die Sicherheit unserer Lieferketten“ geschaffen. Für die dänische Verteidigung sei es „nicht tragbar, insbesondere in Kriegszeiten in Europa“, Probleme beim Bau von Schiffen und anderen Ausrüstungsgegenständen zu haben„. Deshalb handle die Regierung nun, um die Flotte zu stärken.

Bodskov machte keine Angaben zur genauen Anzahl der zu bauenden Schiffe. Eine erhebliche Zahl an Schiffen – darunter Patrouillenboote, Schiffe für die Küstenwache und Fregatten – sei aber veraltet und müsse ersetzt werden.

Die Dänen hatten Anfang Juni in einem Referendum mit Zweidrittelmehrheit für einen historischen Kurswechsel in der nationalen Verteidigungspolitik gestimmt – indem sie den Weg für die Teilnahme an der gemeinsamen EU-Verteidigungspolitik freimachten. Das Ergebnis wertete Ministerpräsidentin Mette Frederiksen im Juni als „sehr wichtiges Signal“ an die Verbündeten in Europa und in der Nato sowie an den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Nato-Gründungsmitglied Dänemark hatte 1992 noch, ebenfalls per Volksabstimmung, den Vertrag von Maastricht abgelehnt, der auch eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU vorsieht. Auch in Schweden und Finnland hat der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine einen grundlegenden Kurswechsel in der Sicherheitspolitik ausgelöst. Diese beiden Länder gaben im Mai ihre jahrzehntelange Neutralität auf und beantragten die Nato-Mitgliedschaft. (afp)

Selenski trifft Guterres und Erdogan

Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hat mit UN-Generalsekretär António Guterres und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan Gespräche über die dringendsten Probleme infolge des russischen Angriffskriegs in seinem Land geführt. Das Treffen fand am Donnerstag in Lwiw nahe der polnischen Grenze statt. Auf der Tagesordnung standen insbesondere die Sicherheit des größten Atomkraftwerks Europas nahe der Front im Südosten der Ukraine und ukrainische Getreideexporte in von Lebensmittelknappheiten bedrohte Weltregionen.

In seiner nächtlichen Videobotschaft hatte Selenski seine Forderung nach einem russischen Abzug aus dem AKW Saporischschja bekräftigt. „Nur absolute Transparenz und Kontrolle der Lage“ unter anderem durch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA könnten nukleare Sicherheit garantieren. Russland und die Ukraine haben sich gegenseitig beschuldigt, das Atomkraftwerk zu beschießen.

Erdogan hat sich als Vermittler zwischen Russland, zu dem die Türkei enge Wirtschaftsbeziehungen unterhält, und der Ukraine positioniert. Als Erfolg kann er die zusammen mit den UN ausgehandelte Vereinbarung über den Seetransport ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer vorweisen. Am Donnerstag sagte die Türkei Kiew Unterstützung beim Wiederaufbau von Infrastruktur zu. Selenski bat Guterres, UN-Zugang zu nach Russland deportierten ukrainischen Bürgern herzustellen, hieß es auf der Webseite seines Präsidialamts. Auch um Hilfe bei der Freilassung gefangener ukrainischer Soldaten und Rettungskräfte suchte er nach.

Die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw lag derweil wieder unter russischem Beschuss. Nach ukrainischen Angaben wurden am Mittwochabend und Donnerstagmorgen mindestens elf Menschen in der Region getötet und 40 verwundet. Die russischen Streitkräfte teilten mit, bei einem Angriff auf ein Lager ausländischer Söldner seien dort 90 Menschen getötet worden. Von ukrainischer Seite gab es dazu keine Informationen.

In der Konfrontation mit dem Westen verschärfte Russland die Spannungen, indem in der von Nato-Mitgliedern umgebenen Exklave Kaliningrad Kampfflugzeuge mit neuesten Hyperschallraketen stationiert wurden. (ap)