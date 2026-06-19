+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++Attacke auf Moskau wird zum Meme

Mehrere Verletzte nach russischem Bombardement in Charkiw

dpa | Bei einem schweren russischen Luftangriff sind in der ukrainischen Millionenstadt Charkiw offiziellen Angaben nach mindestens neun Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. Mehr als 40 private Wohnhäuser seien durch den Abwurf gelenkter Gleitbomben in der Stadt beschädigt worden, teilte Charkiws Bürgermeister Ihor Terechow bei Telegram mit.

Charkiw liegt nur wenige Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Die vor dem Krieg zweitgrößte Stadt der Ukraine ist damit eins der häufigsten Ziele russischer Angriffe und wurde in den vier Jahren Krieg stark zerstört.

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Lawrow sieht in EU keinen geeigneten Verhandlungspartner

dpa | Der russische Außenminister Sergej Lawrow sieht in der Europäischen Union keinen geeigneten Verhandlungspartner, um ein Ende des Ukraine-Kriegs zu erreichen. Das eigentliche Ziel der europäischen Politiker sei nicht, mit Russland zu verhandeln, sondern die Regierung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu retten und das Nachbarland als Ausgangspunkt für eine fortgesetzte Konfrontation mit Russland zu erhalten, schrieb Lawrow in einem vom russischen Außenministerium im Internet veröffentlichten Artikel.

Zuvor hatte ein EU-Beamter bestätigt, dass das Büro von EU-Ratspräsident António Costa Kontakt mit Russland aufgenommen habe für mögliche Verhandlungen über das Ende des Ukraine-Krieges. Es seien jedoch keine inhaltlichen Gespräche geführt worden. Mit seiner unabgesprochenen Kontaktaufnahme zu Russland sorgte Costa bei EU-Staats- und Regierungschefs für Verärgerung.

Lawrow warf in dem Beitrag EU-Politikern vor, ihr Engagement diene nur als Vorwand für eine Expansion des Westens, insbesondere der Nato und der EU, in Richtung der russischen Grenzen. Europa sei an einer Niederlage Moskaus in dem Krieg interessiert, könne nicht als unparteiischer Beobachter betrachtet werden und schreibe Russland „aggressive Pläne“ zu. Das sei keine Grundlage für umfassende Gespräche. Lawrow warnte zudem vor möglichen gegenseitigen Atomschlägen mit katastrophalen Folgen bei einer direkten Konfrontation zwischen Russland und der Nato.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine von Russlands Staatschef Wladimir Putin befohlene Invasion.

Ukrai­ne­r:in­nen feiern Explosionsbilder aus Moskau

Surreal: Der fliegende Deckel eines Öltanks der am Donnerstag getroffenen Raffinerie in Moskau Foto: SOCIAL MEDIA/via REUTERS

taz | Die Bilder vom ukrainischen Großangriff auf Moskau am Donnerstag werden vor allem von Ukrai­ne­r:in­nen im Netz vielfach geteilt. Vor allem geht es um eine kurze Videosequenz, die zeigt, wie der gigantische Deckel eines riesigen Öltanks offenbar gut 100 Meter in die Luft geschleudert wird. Die Bilder wirken auf den ersten Blick so surreal, dass man meinen könnte, sie seine mit KI erstellt. Aber die Szene gibt es aus unterschiedlichen Perspektiven. Auch renommierte Agenturen wie Reuters haben die Bilder geteilt.

Die Sequenz mit dem fliegenden Öldeckel ist schon Grundlage für viele Memes, in denen sich über russische Regierung und die Lage in Moskau lustig gemacht wird.

Viele weitere Videos, die offenbar in Moskau entstanden sind, zeigen zudem große dunkle Rauchwolken über der russischen Hauptstadt, in der es an vielen Stellen gebrannt hat.