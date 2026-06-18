+++ Nachrichten im Ukrainekrieg +++Rauchwolken über Moskau

Rauchsäulen über der russischen Hauptstadt

afp | Die Ukraine hat am Donnerstag den umfangreichsten Drohnenangriff auf Moskau seit Jahren gestartet. Videos in Onlinediensten zeigten große schwarze Rauchsäulen über der Stadt. „Mehrere Drohnen haben es geschafft, MNPZ zu treffen“, erklärte Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Telegram mit Verweis auf eine große Raffinerie in der russischen Hauptstadt. Seinen Angaben zufolge fing die Luftverteidigung der Hauptstadt über Nacht 180 Drohnen ab.

„Luftverteidigungseinheiten wehren weiterhin einen großangelegten Angriff ab“, fügte Sobjanin hinzu. Dem Bürgermeister zufolge wurden die Straßen in der Nähe der angegriffenen Raffinerie gesperrt. Er machte keine weiteren Angaben zu möglichen Schäden an der Anlage. Russische Medien berichteten jedoch, dass sie in Flammen stand.

Flugbetrieb an Moskauer Flughäfen nach Drohnenangriff ausgesetzt

rtr | Nach einem ukrainischen Drohnenangriff ist der Flugbetrieb an allen großen Moskauer Flughäfen aus Sicherheitsgründen vorübergehend eingestellt worden. Dies teilt die russische Luftfahrtbehörde mit. Behörden haben den Abschuss von 180 ukrainischen Drohnen über der Hauptstadt gemeldet.

Russland meldet Abschuss von 555 Drohnen

rtr | Die russische Luftabwehr hat nach Angaben der Regierung in der Nacht 555 ukrainische Drohnen über mehreren Regionen abgefangen und zerstört. Etwa 180 Drohnen im Anflug auf Moskau seien abgeschossen worden, erklärt der Bürgermeister der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin. Nach Berichten über Drohnenangriffe wurde der Verkehr auf der Moskauer ‌Ringstraße nahe einer Ölraffinerie gestoppt, meldet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das Innenministerium.

Russische Angriffe auf Kyjiw

rtr | Nach Angaben ukrainischer Behörden greift Russland die ukrainische Hauptstadt Kyjiw erneut mit Raketen an. In fast der ganzen Ukraine herrscht Luftalarm. „Der Feind greift die Hauptstadt ⁠mit ballistischen Raketen an. Bleiben Sie an sicheren Orten, bis der Luftalarm endet!“, schreibt der Leiter der Militärverwaltung von Kyjiw, Tymur Tkatschenko, auf Telegram. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Reuters hörte laute Explosionen in Kyjiw. In der Stadt Sumy ‌im Nordosten der ‌Ukraine ist örtlichen Behörden zufolge eine Person bei einem Drohnenangriff getötet worden.

taz schneller googeln Sie nutzen Google? Sie wollen beim Googeln taz-Texte besser finden? Dann können Sie mit einem Google-Konto die neue Funktion „bevorzugte Quellen“ nutzen. Um die taz als „bevorzugte Quelle“ einzustellen, müssen Sie nur diesen Link anklicken und einen Haken setzen. Fertig. Sie wollen Google meiden? Kein Problem, es gibt zahlreiche Alternativen. Stellvertretend erwähnt seien Ecosia, DuckDuckGo oder Startpage. Mehr Details zur Funktion „bevorzugte Quelle“ bei Google finden Sie hier.

Selenskyj redet mit Trump

rtr | Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilt auf Telegram mit, er habe zum Abschluss des G7-Gipfels in Évian mit US-Präsident Donald Trump und dem französischen Präsidenten ‌Emmanuel Macron gesprochen. „Es war ein wichtiges koordinierendes Gespräch, ‌das viel verändern könnte.“ In einem weiteren Beitrag erklärt Selenskyj, er habe in Brüssel auch mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte über die Ergebnisse des G7-Gipfels gesprochen. „Die Hauptsache ‌ist, an der Stärkung unserer Verteidigung zu ⁠arbeiten und US-Lizenzen für die Produktion von ‌Luftabwehrsystemen zu erhalten“, schreibt Selenskyj.