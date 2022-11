+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Russischer Rückzug aus Cherzon

Das russische Verteidigungsministerium hat am Mittwoch den Rückzug aus der Stadt Cherzon angekündigt. Heftige Kämpfe gab es in der gleichnamigen Region.

MOSKAU/CHERZON/KIEW afp/rtr/dpa/ap | Das Verteidigungsministerium in Moskau hat den Abzug der russischen Truppen aus der ukrainischen Stadt Cherzon angeordnet. „Beginnen Sie mit dem Abzug der Soldaten“, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch im russischen Fernsehen. Die teilweise von Russland besetzte Region Cherzon ist seit Wochen Ziel einer umfassenden ukrainischen Gegenoffensive.

„Es bestehe die Gefahr, dass das Gebiet am Westufer überschwemmt werde und die russischen Truppen dort eingekesselt würden“, so Schoigu. Bislang hätten rund 115.000 Menschen die Region bereits verlassen. Es sei unmöglich, die Stadt Cherzon noch zu versorgen.

Die Nachricht kam vor dem Hintergrund von Gerüchten über einen laufenden Abzug der russischen Armee vom westlichen Dnepr-Ufer. In der ukrainischen Region Cherzon hat es am Mittwoch heftige Kämpfe um die Stadt Snihuriwka gegeben. Ukrainische Truppen hätten dort an einer Eisenbahnstrecke etwa 50 Kilometer nördlich von Cherzon Fuß gefasst, teilte der von Russland eingesetzte Vizeverwalter Kirill Stremoussow am Mittwoch mit. In einer anderen Mitteilung erklärte er, russische Truppen hätten den Vorstoß zurückgeschlagen.