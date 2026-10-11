+++ Nachrichten im Nahostkrieg +++Tote und Verletzte bei Angriff auf Flughafen in Riad

Saudi-Arabien: Verletzte bei Angriff auf Flughafen in Riad

Bei einem Angriff auf den Internationalen Flughafen König Chalid in Riad ‌werden mindestens 12 Menschen getötet ⁠und 309 weitere verletzt. Dies teilt die ‌saudische Zivilluftfahrtbehörde ‌mit. Teile des Flughafens würden geräumt, heißt es aus informierten Kreisen. Einem Augenzeugen zufolge sind zahlreiche Rettungswagen im Einsatz. Eine Stellungnahme der Regierung oder der Luftfahrtbehörde liegt zunächst nicht vor. Der Flugverkehr nach Riad ist laut der Internetseite Flightradar24 umgeleitet oder gestrichen worden. Die jemenitischen Huthi-Rebellen hatten den Flughafen in dieser Woche wiederholt angegriffen.

Die US-Botschaft in Saudi-Arabien sprach zunächst von Angriffen auf den internationalen König-Chalid-Flughafen der Hauptstadt Riad. Die Vertretung ruft US-Bürger dazu auf, ‌den King Khalid International Airport und dessen Umgebung zu meiden. Die saudi-arabische Zivilluftfahrtbehörde bestätigt, dass der internationale Flughafen König Chalid in Riad Ziel eines Angriffs geworden ist. Bei dem Vorfall hat es nach Angaben der Behörde Verletzte gegeben. Der Flugbetrieb sei vorübergehend eingestellt worden. (rtr)

US-Militär setzt Frachter im Golf von Oman außer Gefecht

Das US-Militär setzt im Golf von Oman ein Frachtschiff außer Gefecht, das versucht haben ‌soll, eine Seeblockade gegen Iran zu durchbrechen. Ein US-Kampfjet habe das Heck des unter der Flagge Panamas fahrenden Schiffes mit Präzisionsmunition getroffen und den Antrieb lahmgelegt, teilt das US-Zentralkommando (Centcom) mit. Die Besatzung sei nicht zu Schaden gekommen. (rtr)