+++ Heiße News von der Hitzewelle +++Klimawandel macht Hitzewelle bis zu 4 Grad heißer 

Klimawandel macht Hitzewelle bis zu 4 Grad heißer

dpa | Der menschengemachte Klimawandel verschärft die derzeitige Hitzewelle in Frankreich, Deutschland und weiteren Teilen Westeuropas Fachleuten zufolge deutlich. „Das Wettermuster hinter dieser Hitzewelle ist nicht außergewöhnlich“, sagte Davide Faranda von dem Projekt Climameter. „Was außergewöhnlich ist, ist, dass der Klimawandel den Temperaturen in Teilen Westeuropas bis zu 4 Grad Celsius hinzugefügt hat.“ Man nähere sich den Grenzen dessen, woran sich Gesellschaften und Ökosysteme anpassen könnten.

Climameter beschäftigt sich mit dem Einfluss des Klimawandels auf Wetterbedingungen in Europa. Das Projekt wird von der Europäischen Union und dem französischen Forschungsinstitut CNRS finanziert und vom Klimaforschungsinstitut IPSL unterstützt.

Für ihre Analyse haben sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Zirkulationsmuster am 22. Juni angeschaut. Temperaturen seien etwa 2 bis 4 Grad Celsius wärmer, als sie bei ähnlichen meteorologischen Bedingungen in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts gewesen wären. Dass ähnliche Wettermuster heute höhere Temperaturen hervorbrächten, liege an Treibhausgasemissionen.

Auch in Deutschland teils 2 Grad Celsius heißer

dpa | Die Fachleute von Climameter listen in ihrer Untersuchung die berechneten Temperaturunterschiede für mehrere Städte in Europa und auch in Deutschland auf. Im spanischen Saragossa sei es 4 Grad Celsius heißer, in Mailand 3,8 Grad Celsius und in Paris 2,4 Grad, als es unter ähnlichen Bedingungen noch vor mehreren Jahrzehnten gewesen wäre.

Auch in München treibe der Klimawandel die Hitzewelle mit 2,3 Grad Celsius mehr an. In Frankfurt liege der Unterschied bei etwa 1,7 Grad Celsius, in Köln bei 1,6 Grad Celsius und in Berlin bei 1,2 Grad Celsius.

Hitze und Gewitter am Mittwoch

taz | Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell im Südwesten und Westen vor einer sehr hohen Wärmebelastung. Unter hohen Luftdruck über Mitteleuropa strömt weiter aus Süden zunehmend heiße bis sehr heiße, Richtung Wochenende extrem heiße Luft nach Deutschland. Das führe ausgebreitet zu extremer Hitze im Norden Westen und Südwesten.

In süddeutschen Mittelgebirgen sowie an den Alpen seien einzelne Hitzegewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen nicht ausgeschlossen.

Das „verboten“ der taz vom Mittwoch Foto: taz

Auch in den kommenden Tagen bleibt es laut DWD heiß. Am Freitag könne es im Westen und Südwesten lokal bis 41 Grad geben. Mit ähnlichen Werten sie bis Sonntag zu rechnen. Dann erwarten die Ex­per­t:in­nen des DWS unwetterartige Gewitter.

Hitzewelle in Frankreich: 68.000 Haushalte ohne Strom

afp | Die Hitzewelle in Frankreich hat in der Bretagne zu massiven Stromausfällen geführt. Wie die Behörden des Départements Finistère mitteilten, waren dort am Mittwochmorgen rund 68.000 Haushalte ohne Strom. Der Grund war demnach ein überhitzter Transformator in Ergué-Gabéric in der Nähe von Quimper. Der Störfall am Dienstagabend sei auf die „derzeit herrschende große Hitze“ zurückzuführen, erklärte die Präfektur.

Unmittelbar nach der Störung waren 106.000 Haushalte ohne Strom. Obwohl die französischen Netzbetreiber RTE und Enedis schon in der Nacht an der Behebung des Problems arbeiteten, kann die Stromversorgung nach Angaben von RTE voraussichtlich erst am Abend vollständig wiederhergestellt werden. Pflegeheime werden demnach mit Notstromaggregaten versorgt.

Warnung vor extremer Sonnenbrandgefahr

dpa | Tückisch ist bei der Hitze ist die nicht direkt spürbare UV-Strahlung. Am Mittwoch und Donnerstag werden die bislang höchsten Indexwerte des Jahres erwartet, wie das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) mitteilte. In Norddeutschland werde ein UV-Index bis 8 erwartet, in Mitteldeutschland bis 9, in Süddeutschland seien stellenweise 10 möglich, im Hochgebirge gar 11 („extrem“). Der UV-Index-Wert gibt an, welche Tagesspitzenwerte der sonnenbrandwirksamen Strahlung am Boden erwartet werden.

Stadtfest in Wittstock abgesagt

dpa | Zu heiß für Open-Air-Veranstaltungen: Das Stadtfest in Wittstock/Dosse im Kreis Ostprignitz-Ruppin an diesem Wochenende ist abgesagt worden. „Höhere Mächte“ schrieb die Kleinstadt in den sozialen Medien. Es sei nicht zu verantworten, dass Menschen bei angekündigten 35 Grad und mehr auf dem Marktplatz „wortwörtlich durchgebraten“ werden und damit ihre Gesundheit gefährdeten.