+++ Corona News vom Mittwoch +++: Italien weist Geflüchtetenschiff ab

Südafrikanische Ministerin nach Verstoß beurlaubt

12:29 Uhr: Südafrikas Kommunikationsministerin wurde für zwei Monate beurlaubt, weil sie gegen die verhängte Ausgangssperre verstoßen hat. Stella Ndabeni-Abrahams saß bei einem Mittagessen mit sechs Kollegen am Tisch, wie auf einem Foto im Online-Netzwerk Instagram zu sehen war. In Südafrika gilt bis Mitte April eine strikte Ausgangssperre. Bei Verstößen drohen bis zu sechs Jahre Gefängnis und hohe Geldstrafen.

Die oberste Gesundheitsexpertin der schottischen Regierung war am Sonntag nach Verstößen gegen Ausgangsbeschränkungen zurückgetreten. Der neuseeländische Gesundheitsminister durfte seinen Job nach Verstößen behalten, nannte sich aber selbst einen „Idioten“. (afp)

Ostausschuss warnt vor Protektionismus

12.10 Uhr: Nach Ansicht des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft droht eine Welle von Protektionismus. Hauptgeschäftsführer Michael Harms verweist zum einen auf die Bemühungen, etwa in der Medizintechnik eigene nationale Produktionen hochzuziehen. Zum anderen gebe es in Ungarn Pläne für einen Krisenfonds, „der westlichen Investoren aufgebürdet werden soll“. Die EU-Kommission müsse prüfen, dass nun große Banken und Handelsunternehmen mit einer Sondersteuer belegt werden sollen.

Sozialverband VdK fordert einmalige Vermögensabgabe

11.29 Uhr: Der Sozialverband VdK fordert eine einmalige Abgabe auf Vermögen über einer Million Euro. „Jetzt brauchen wir dringend den Einsatz großer Unternehmen und von Menschen, die große Vermögen besitzen“, erklärt VdK-Präsidentin Verena Bentele. Selbstbewohnte Wohnungen und Häuser sollten davon nach VdK-Ansicht ausgenommen werden.

Keine Häfen für Geflüchtete in Italien

11.25 Uhr: Italien schließt wegen der Coronavirus-Pandemie seine Häfen für Flüchtlingsschiffe. Während des Gesundheitsnotstands könnten die Häfen nicht als sicher erachtet werden, heißt es in einem Beschluss der Regierung. Daher dürften Schiffe von Hilfsorganisationen mit Flüchtlingen an Bord nicht anlanden. Die Entscheidung fiel, nachdem ein Schiff der deutschen Nicht-Regierungsorganisation Sea-Eye Kurs auf Italien genommen hatte. Es hat rund 150 Menschen vor der libyschen Küste aufgenommen.

Spanien sieht EU wegen Streit über Finanzhilfen in Gefahr

11.11 Uhr: Der Streit über Finanzhilfen in der Viruskrise gefährdet nach Einschätzung spanischer Regierungsvertreter die Zukunft der EU. Die Europäer drohten das Vertrauen in die EU zu verlieren, wenn die Gemeinschaft die Krise nicht zusammen meistere, sagt Regierungssprecherin Maria Jesus Montero im spanischen Fernsehen. Die EU sei nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden und habe mit dem Virusausbruch nun mit einer ähnlich großen Herausforderung zu kämpfen. Er zeigte sich aber optimistisch, dass Verhandlungen über Finanzhilfen schließlich zu einem Ergebnis führen würden.

Scholz hält an ESM fest und will Hilfen an Auflagen knüpfen

11.07 Uhr: Hilfen in der Corona-Krise im Rahmen des Europäischen Stabilitätsmechanismus müssen nach den Worten von Bundesfinanzminister Olaf Scholz an Auflagen zur Pandemie geknüpft werden. Es gehe nicht um grundsätzliche wirtschaftliche Auflagen etwa beim Rentensystem oder Arbeitsmarkt, sagt der SPD-Politiker. Zu den unter anderem von Italien geforderten sogenannten Corona-Bonds sagt Scholz, die klassischen Instrumente wie zum Beispiel der EU-Haushalt reichten aus für einen Aufbaufonds. „Wir müssen in nächster Zeit an einem Fonds arbeiten, der uns nach der Krise hilft, dass sich die Wirtschaft wieder erholt.“

Arbeitsminister Heil ermöglicht 12-Stunden-Arbeitstage

10:42 Uhr: Die Bundesregierung erlaubt für drei Monate in einigen Bereichen Arbeitstage von bis zu zwölf Stunden, um in der Virus-Krise in Notsituationen die Versorgung sicherzustellen. Auch die gesetzliche Mindestruhezeit zwischen Arbeitsende und -beginn darf verringert werden. Bedingung sei aber, dass dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, des Gesundheitswesens, der Daseinsvorsorge oder zur Versorgung der Bevölkerung mit existenziellen Gütern notwendig sei.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mahnte, Arbeitgeber sollten von den Lockerungen nur in unvermeidlichen Ausnahmesituationen Gebrauch machen. (rtr)

Deutsche Umwelthilfe fordert temporäres Tempolimit

10:36 Uhr: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat gefordert, angesichts der Corona-Pandemie kurzfristig ein temporäres Tempolimit zu erlassen. Mit dieser Maßnahme würde die Unfallzahl verringert und eine unmittelbar wirksame Entlastung von Rettungsstellen und Krankenhäusern angesichts der zu behandelnden Covid-19-Patienten sichergestellt. Die DUH schlägt vor, die von der niederländischen Regierung im März 2020 gewählte Beschränkung auf Tempo 100 km/h tagsüber bzw. 120 km/h nachts auch als temporäre Regelung für deutsche Bundesautobahnen zu übernehmen. (dpa)

Schnelle Ausbreitung in Russland

10.23 Uhr: In Russland ist die Zahl der bestätigten Infektionen den zweiten Tag in Folge um mehr als 1.000 gestiegen. Am Mittwoch melden die zuständigen Behörden ein Plus von 1.175 Fällen – so viele wie noch nie zuvor an einem Tag. Insgesamt sind demnach in Russland jetzt 8.672 Ansteckungen registriert. (rtr)

Schwere Rezession in Deutschland erwartet

10.19 Uhr: Die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten wegen der Coronavirus-Pandemie eine „schwerwiegende“ Rezession in Deutschland in diesem Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) werde um 4,2 Prozent schrumpfen, die Arbeitslosenquote in der Spitze 5,9 Prozent erreichen, heißt es am Mittwoch vorgelegten Frühjahrsgutachten. Im kommenden Jahr werde die Wirtschaft sich aber erholen und um 5,8 Prozent wachsen. (afp)

Über 2 Mio. US-Häftlingen droht Katastrophe

10.17 Uhr: In den USA mehren sich die Nachrichten über Corona-Erkrankungen und Todesfälle in den Gefängnissen. In den Hilferufen von Inhaftierten hört man die Verzweiflung heraus. Auch die Bediensteten in den Haftanstalten leben in Angst. Manche Justizbehörden haben Inhaftierte bereits auf freien Fuß gesetzt, um die Pandemie im Strafvollzug zu bremsen.

Rund 2,3 Millionen Menschen in mehr als 7.000 Anstalten befinden sich in den USA in Haft. Von Abstand halten kann dort keine Rede sei. Inhaftierte leben häufig zu zweit in den Zellen, oder sie müssen die Nächte in Schlafsälen verbringen. Die hygienischen Bedingungen sind vielerorts schlecht. (epd)

9.50 Uhr: Die EU-Kommission hat Insidern zufolge die Euro-Finanzminister gewarnt, dass die Wirtschaft in der Euro-Zone dieses Jahr um bis zu zehn Prozent einbrechen könnte. Die Europäische Zentralbank habe bei den mittlerweile abgebrochenen Verhandlungen erläutert, wegen der Pandemie seien womöglich Hilfen im Volumen von 1,5 Billionen Euro nötig, sagen mehrere Regierungsvertreter. Deutschland und andere Euro-Staaten aus dem Norden unterstützten Maßnahmen im Umfang von 500 Milliarden Euro.

Epidemien im Ostkongo: Erst Ebola, jetzt Corona

9:45 Uhr: Nachdem der Osten des Kongo eine Seuche besiegt hat, folgt sofort die nächste. Ein Bericht aus Beni, Kongo, über die Lage der kriegsgebeutelten Region in der Coronakrise. (taz)

Boris Johnson in stabilem Zustand

8.30 Uhr: Der im Krankenhaus liegende britische Premierminister Boris Johnson ist nach Angaben der Regierung in einem stabilen Gesundheitszustand. Er sei guten Mutes, teilt Edward Argar, Staatssekretär im Gesundheitsministerium, mit. Er habe zusätzlichen Sauerstoff erhalten, werde aber nicht künstlich beatmet.

Keine Einigung bei Finanzhilfen für Italien

8.22 Uhr: Die Euro-Finanzminister können sich in ihrer stundenlangen Video-Konferenz nicht auf Hilfen für Italien einigen. Die Gespräche seien auf Donnerstag vertagt worden, teilt Eurogruppen-Chef Mario Centeno mit.

RKI-Chef Wieler sieht vorerst kein Ende der Maßnahmen

7.43 Uhr: Im Kampf gegen den Virusausbruch ist ein Ende sämtlicher Maßnahmen auf einmal nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) derzeit nicht denkbar. „Ein Exit suggeriert vielleicht, dass man einfach die ganzen Maßnahmen aufhebt und dann so lebt wie vor dieser Epidemie. Ich persönlich kann mir das momentan nicht vorstellen“, sagt RKI-Chef Lothar Wieler mit Blick auf die Debatte über einen Ausstieg aus den Beschränkungen, die sogenannte Exit-Strategie. „Ich kann mir vorstellen, dass es schrittweise bestimmte Änderungen gibt.“ Über das genaue Vorgehen müsse die Politik entscheiden. „Für mich ist der Exit zu einseitig belegt“, erklärt Wieler im Deutschlandfunk.

7.19 Uhr: Die Sitzung der Euro-Finanzminister zu Hilfen für Italien in der Coronakrise dauert an. Es gebe einen handfesten Streit zwischen Italien und den Niederlanden wegen Auflagen für Hilfskredite aus dem Rettungsfonds ESM, verlautet aus Verhandlungskreisen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagt seinen Interview-Termin im Morgenmagazin wegen der seit gestern Nachmittag laufenden Gespräche vorerst ab.

Ausbreitung in Deutschland verlangsamt

6.45 Uhr: In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Infektionsfälle nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf 103.228 gestiegen. 1.861 Menschen seien bislang infolge einer Ansteckung gestorben, teilt das RKI mit. Am Dienstag hatte das Institut 99.225 Infektions- und 1.607 Todesfälle gemeldet. (rtr)

taz-Journalist Malte Kreutzfeld hat auf Twitter vorgerechnet, inwieweit diese Entwicklung mit den Kontaktbeschränkungen der letzten Wochen zu tun hat:

Trumpt droht WHO mit Zahlungsstopp

5:05 Uhr: Mitten in der Corona-Krise droht US-Präsident Donald Trump der Weltgesundheitsorganisation mit dem vorläufigen Stopp der Beitragszahlungen seines Landes. Seine Regierung werde dies prüfen, kündigte Trump am Dienstag an. Er wirft der UN-Organisation massive Versäumnisse im Kampf gegen das Coronavirus vor. Bei den Zahlen der Corona-Toten wurde unterdessen in den USA ein weltweiter Rekord erreicht: Binnen 24 Stunden starben fast 2.000 Menschen an der Infektion. (afp)

Luxemburgs Außenminister gegen Grenzkontrollen

5.00 Uhr: Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn appeliert laut einem Bericht des RedaktionsNetzwerks Deutschland an die Bundesregierung, die Kontrollen an den Grenzen zu Luxemburg und zu Frankreich so schnell wie möglich wieder aufzuheben. „Wenn der Schengen-Raum fällt, dann fällt auch das Europa der Bürger. Schengen ist die größte Errungenschaft der EU.“ Menschen aus dem Saarland und aus Rheinland-Pfalz würden sich täglich bei ihm beschweren.

4.15 Uhr: Die Regierung Hongkongs verlängert ihre Vorkehrungen zur Eindämmung des Virus bis zum 23. April. Dabei geht es insbesondere um Kontakteinschränkungen.

0.22 Uhr: Die USA erreichen nach den Worten von US-Präsident Donald Trump womöglich bald den Höhepunkt der Coronakrise. Trotz einer sehr „schmerzhaften Woche“ seien Hoffnungsschimmer zu erkennen. Er denke, dass die USA vielleicht dabei seien, am Punkt „ganz oben auf der Kurve“ anzukommen. Trump bekräftigt, dass er die Beschränkungen für das Wirtschaftsleben bald wieder aufheben wolle. (rtr)