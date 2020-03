+++ Corona-News vom Donnerstag +++ : US-Senat bestätigt Hilfspaket

Der US-Senat bewilligt ein Hilfspaket über 2 Billionen Dollar. Deutschlands Mittelstandsverband warnt vor Massensterben von Unternehmen.

10.27 Uhr: Japans Ministerpräsident Shinzo Abe kündigt ein Einreiseverbot für Menschen aus 21 europäischen Staaten an. Auch Anreisende aus dem Iran dürfen demnach nicht mehr die Grenzen passieren.

10.26 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, kündigt an, in der Charite fünf Coronavirus-Patienten aus Italien aufzunehmen. „Die Grenzen mögen kurzfristig geschlossen sein, unsere europäische Solidarität darf dagegen keine Ländergrenzen kennen“, sagt Müller im Abgeordnetenhaus.

10.13 Uhr: Die spanische Außenministerin Arancha Gonzalez wirft Herstellern und Zwischenhändlern von medizinischem Gerät Geschäftemacherei zulasten der am Virus Erkrankten vor. „Wenn es mehr Nachfrage als Angebot gibt, steigen die Preise, was jetzt der Fall ist“, sagt sie dem Sender Radio Euskadi.

10.12 Uhr: Das Saarland organisiert seine medizinischen Einrichtungen neu. So sollen in drei Krankenhäusern schwerste Fälle behandelt werden, teilt Gesundheitsministerin Monika Bachmann, CDU, mit. Andere Krankenhäuser würden sich um infizierte Personen mit mittelschwerem Krankheitsverlauf kümmern. Außerdem sollen Sport- und Freizeithallen zu Corona-Notfallzentren umfunktioniert werden.

10.00 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier fordert mehr Solidarität in der EU in der Coronakrise. „Unser Blick muss weiter reichen als bis zum nächsten Grenzzaun“, sagt er in einer über soziale Netzwerke verbreiteten Videobotschaft.

9.38 Uhr: „Der EU-Gipfel muss ein Zeichen des Aufbruchs in Krisenzeiten senden“, fordert der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands BDI, Joachim Lang. Die Staats- und Regierungschefs sollten am Donnerstag den Weg freimachen für Kredite an Staaten, die von der Pandemie betroffen sind.

9.28 Uhr: Die Türkei bremst den Export medizinischer Geräte für die Behandlung von Atemwegserkrankungen. Die Regierung in Ankara ordnet an, dass dafür ab sofort besondere Genehmigungen nötig seien. In der Türkei sind bislang 59 Menschen an dem Coronavirus gestorben, 2.433 haben sich angesteckt.

9.20 Uhr: Großbritannien kurbelt die Herstellung von Beatmungsgeräten an. Derzeit gebe es 8.000 Geräte, weitere 8.000 sollten in rund einer Woche dem Gesundheitssystem zur Verfügung stehen, sagt der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Edward Agar, der BBC.

9.12 Uhr: Südkorea droht Ausländern mit Abschiebung, wenn sie sich nicht an die Zwei-Wochen-Quarantäne-Regeln halten. Sie würden bei Verstößen in ihre Heimatländer zurückgeschickt, kündigt der Chef des Gesundheitswesens, Yoon Tae-ho, an. Inländern droht er Gefängnisstrafen an.

9.10 Uhr: Der Technologiekonzern Bosch hat zusammen mit Randox Laboratories ein Analysegerät für Corona-Schnelltests entwickelt. Das Gerät könne zehn Atemwegserreger gleichzeitig innerhalb von zweieinhalb Stunden diagnostizieren. Die Testkartuschen für den Covid-19-Erreger sollen nach der Zulassung ab April verfügbar sein. Eine Kartusche kostet einer Sprecherin zufolge einen höheren zweistelligen Eurobetrag.

8.25 Uhr: Die Bundeswehr kann nach den Worten von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, mit vielen Reservisten bei der Bewältigung der Corona-Krise mithelfen. Es gebe eine große Hilfsbereitschaft unter den Reservisten, sagt die Politikerin im ZDF. 28.000 seien schon an bestimmte Stellen beordert worden. 240 sehr Qualifizierte würden bereits eingesetzt etwa als Sanitätspersonal in Bundeswehrkrankenhäusern.

8.20 Uhr: Die HypoVereinsbank schließt wegen der Ausbreitung des Coronavirus zwei Drittel ihrer Geschäftsstellen. Von den deutschlandweit 337 Filialen bleiben bis auf Weiteres rund 30 Prozent dauerhaft oder im wöchentlichen Wechsel geöffnet, wie die Bank mitteilte.

8.01 Uhr: Der Iran hat angesichts der Coronaviruskrise seine Reisebeschränkungen verschärft. Ein Regierungssprecher erklärt, der Islamischen Republik stehe möglicherweise ein zweiter Ausbruch der Coronavirus-Pandemie bevor. „Diejenigen, die zu den iranischen Neujahrsfeiertagen gereist sind, sollten sofort in ihre Städte zurückkehren, ohne auf dem Rückweg Halt zu machen“, sagte Regierungsmitarbeiter Hossein Zolfaghari. Bislang sind im Iran 2.077 Menschen getötet und 27.017 infiziert worden.

7.15 Uhr: Der Gesundheitskonzern Fresenius will die Zahl seiner derzeit 1.000 Intensivbetten deutlich steigern. Konzernchef Stephan Sturm sieht laut der WirtschaftsWoche allerdings das Risiko, dass der Klinikbetreiber an die Grenzen seiner Kapazität kommt.

6.40 Uhr: Die Regierung in Moskau weist die zivile Luftfahrtbehörde an, sämtliche reguläre und Charterflüge von und nach Russland ab dem 27. März vorerst auszusetzen. Russische Flugzeuge dürfen aber noch ins Ausland fliegen, um gestrandete russische Staatsbürger zurückzuholen oder wenn die Regierung Sondergenehmigungen erteilt.

6.38 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Deutschland ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts binnen eines Tages um 4.995 auf 36.508 gestiegen, die der Toten klettert um 50 auf 198.

5.08 Uhr: Der US-Senat verabschiedet einstimmig den Gesetzentwurf über 2 Billionen Dollar. Das Hilfspaket soll arbeitslosen Arbeitnehmern und Industrien, die von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, unter die Arme greifen und stellt mehrere Milliarden Dollar für den Kauf dringend benötigter medizinischer Geräte bereit. Mit 96:0 Stimmen verabschiedete der Senat den Entwurf und schickte ihn an das Repräsentantenhaus, das ihn noch in dieser Woche durchwinken könnte.

5.02 Uhr: Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche spendet den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung zufolge fünf Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krise. „Mit dem Betrag werden lokale Organisationen und Menschen unterstützt, die durch die Corona-Krise in Not geraten“, sagt Porsche-Chef Oliver Blume. Das Unternehmen prüft außerdem die Fertigung medizinischer Produkte.

5.01 Uhr: Der Präsident des Mittelstandsverbund Eckhard Schwarzer warnt vor einem Massensterben der Mitgliedsunternehmen infolge Folge der Coronakrise. „Die Lage ist dramatisch“, sagte er den Zeitungen des Redaktionsetzwerks Deutschland. „All diese Mittelständler nehmen von heute auf morgen keinen einzigen Euro mehr ein. So etwas gab es noch nie“, so der Verbundsvertreter von 230.000 mittelständischen Unternehmen. „Bis die Hilfe der Regierung angelaufen und vor allem ausgezahlt ist, kann es für viele Unternehmen schon zu spät sein“, erklärt er.

3.51 Uhr: Airbnb-Gastgeber können in den Vereinigten Staaten eine gewisse Erleichterung von dem 2 Billionen Dollar schweren Hilfsgesetz erwarten. Nach Angaben der Vermietungsplattform können etwa erkrankte Vermieter, deren Familienmitglieder von COVID-19 betroffen sind, nach dem neuen Gesetz Arbeitslosenhilfe beantragen oder hätten auch Anspruch auf Kredite.

1.42 Uhr: Die Bürgermeisterin der Bundeshauptstadt Washington, Muriel Bowser, ordnet laut ihrem Büro die Schließung aller nicht unbedingt erforderlichen Geschäfte ab Mittwochabend für einen Monat an.

1.11 Uhr: Der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt vor schwerwiegenden Folgen der Regierungsentscheidung, Saisonarbeitskräften angesichts der Corona-Krise die Einreise zu verweigern. Ein HDE-Sprecher sprach den Zeitungen der Funke Mediengruppe Mediengruppe gegenüber von einer „sehr großen Herausforderung für die Aufrechterhaltung der Lebensmittellieferkette“. Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes (DBV), sagt den Zeitungen der Funke-Gruppe, dass die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln nicht gefährdet sei. „Dennoch kann es, abhängig von der Dauer des Einreisestopps, durchaus im Obst- und Gemüsebereich zu Versorgungslücken kommen“, sagt Rukwied.

0.31 Uhr: Das Internationale Olympische Komitee arbeitet laut einem Medienbericht eng mit den internationalen Sportverbänden zusammen, um die Sommerspiele von Juli bis August 2021 in Tokio zu veranstalten. Wie die japanische Zeitung Yomiuri berichtet, hoffe John Coates, der Leiter der IOC-Koordinierungskommission für die Spiele in Tokio, auf eine Entscheidung innerhalb von vier Wochen.