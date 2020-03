+++ Corona News vom Dienstag +++ : Geld soll unbürokratisch kommen

Finanzminister Altmaier sagt Hilfen für notleidende Unternehmen und Selbstständige ab nächster Woche zu. Die Olympischen Spiele sollen verschoben werden.

11.48 Uhr: In Spanien wächst die Zahl der Virustoten innerhalb von Tagesfrist um über 500. Es seien 2.696 Tote gezählt worden, teilen die Behörden mit. Am Montag wurden 2.182 Todesfälle angegeben. Die Zahl der Infizierten stieg demnach von 33.089 auf 39.673.

11.17 Uhr: Europa und die USA sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO jetzt das Zentrum der Coronavirus-Pandemie. 85 Prozent der neuen Infektionsfälle in den vergangenen 24 Stunden seien in Europa oder den USA gemeldet worden, sagt eine Sprecherin. Die WHO erwarte, dass die Zahl der Toten von derzeit 14.510 „erheblich“ steigen werde.

9.10 Uhr: Der Chef der Olympischen Spiele 2024 in Paris, Tony Estanguet, sagt im Sender France Info Radio, eine Verschiebung der Spiele sei „mehr als wahrscheinlich“.

9.03 Uhr: Der britische Minister Michael Gove droht mit höheren Strafen bei Verstößen gegen die Beschränkungen in der Öffentlichkeit. „Wenn sich Personen fortdauernd antisozial verhalten, gibt es stärkere Maßnahmen“, sagt Gove dem Sender ITV. Die gesetzlichen Regelungen dafür würden vorhanden sein.

8.33 Uhr: In Iran kommt Präsident Hassan Rohani zufolge fast die Hälfte der Staatsbediensteten nicht mehr zur Arbeit, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Von rund 2,5 Millionen Beamten seien 1,2 Millionen Beschäftigte nicht mehr an ihren Arbeitsplätzen erschienen, sagt er dem staatlichen Fernsehen. Iran ist stark von der Corona-Pandemie betroffen.

8.20 Uhr: Die Auszahlung der Bundesmittel für notleidende Unternehmen und Selbstständige soll nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) spätestens Mitte nächster Woche möglich sein. Dann sollte in allen Bundesländern klar sein, welche Behörden und Institutionen das Geld auszahlen, sagt der Minister im ZDF-“Morgenmagazin“. „Und es soll so unbürokratisch wie möglich gehen, wo immer möglich auch elektronisch.“

6.45 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts innerhalb eines Tages um 4.764 auf 27.436 gestiegen. Gestorben sind mittlerweile 114 Menschen. Am Montag hatte das Institut 86 Todesfälle gemeldet.

3.48 Uhr: Der britischen Online-Lieferservice Deliveroo kündigt einen neuen Dienst an. In Cambridge können Personen, die infolge des Coronavirus-Ausbruchs zu Hause bleiben, bereits wichtige Produkte wie Konserven, Nudeln und Haushaltsgegenstände geliefert bekommen. Um Familien und Gemeinden während der Coronavirus-Krise zu helfen, soll die Lieferung kostenlos sein.

3.29 Uhr: Die chinesischen Behörden melden für Montag 78 neue Fälle, eine Verdopplung gegenüber dem Vortag. Von den 78 Neuinfektionen sind 74 aus dem Ausland eingeschleppt. Wuhan, Hauptstadt der Provinz Hubei und Epizentrum des Ausbruchs in China, berichtet einen neuen Fall, sagte die Nationale Gesundheitskommission, nachdem fünf Tage ohne neue Infektionen vorausgegangen waren.

3.05 Uhr: Das japanische Biopharmaunternehmen Anges erklärt, dass es mit der Universität Osaka die Entwicklung eines DNA-Impfstoffs gegen das neue Coronavirus abgeschlossen habe und bald mit den Tests an Tieren beginne.

1.50 Uhr: Der kanadische Flugzeug- und Bahntechnikhersteller Bombardier setzt nach Insiderinformationen die Produktion seiner Geschäftsflugzeuge aus.

1.32 Uhr: Der US-Staat Kalifornien benötigt 50.000 zusätzliche Krankenhausbetten zur Versorgung der prognostizierten Corona-Fälle. Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom sagt, dass einige dieser Betten von Krankenhäusern zur Verfügung gestellt werden könnten, aber dass Tausende weitere gefunden werden müssten, wenn sich Vorhersagen über die Ausbreitung des Virus bewahrheiteten.

1.01 Uhr: Die Justizbehörde in Hamburg meldet einem Medienbericht zufolge den ersten Fall eines mit dem Coronavirus infizierten Gefangenen. Der Inhaftierte sei nach einem Vorabbericht am Dienstag der Zeitungen der Funke Mediengruppe in der Haftanstalt isoliert worden, die Kontaktpersonen der vergangenen Tage seien bereits ermittelt.

0.52 Uhr: Als erstes Bundesland plant Nordrhein-Westfalen einem Zeitungsbericht zufolge, Verstöße gegen die am Sonntag erlassene „Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus“ mit einem Bußgeldkatalog zu ahnden, der teils hohe Strafen vorsieht. Sie sollen von 200 Euro bis 5.000 Euro reichen. (rtr)