Эвакуация из Донбасса : Прощание навсегда

Люди на востоке Украины по-прежнему живут под российской оккупацией или непосредственно на линии фронта. Ведь эвакуация означает и потерю дома.

Недавно в Украине „отмечали“ 500 дней с начала полномасштабного российского вторжения. Я тоже подготовился к этой дате – недавно моя бабушка была эвакуирована с прифронтовой территории и для меня это большая радость.

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В феврале 2022 года она отказалась куда-либо уезжать из своего дома в Лимане, оставалась в нём во время российской оккупации и познала все её “радости“ – в частности, провела год без электричества.

Просто представьте, что в городе не работает ничего – ни аптеки, ни магазины, ни почта, ни больница, пенсии не выплачивают, у двора ездят танки, в небе летает авиация, а дом всю ночь сотрясается от взрывов. Вот так жила моя бабушка. В такой ситуации даже будешь радоваться частичной глухоте, только вот от осколков и взрывной волны это не спасёт.

Да и деоккупация не решает всех проблем, так как фронт всё еще остаётся в 10-15 километрах от города. Россияне всё ещё надеются захватить егоЯ часто про себя говорю „разве это стоило того, чтобы не уезжать сразу“ – но тут же осекаюсь, так как это звучит так, будто она хоть сколько-то виновата в своих страданиях. Причину наших бед известна – война, которую Россия ведёт против Украины. И я хотел бы, чтобы мы помнили об этом, когда говорим о людях, терпящих бедствие по обе стороны российско-украинского фронта. Без российской агрессии ничего бы этого не было.

История моей семьи всегда для меня будет аргументом в дискуссиях „почему они не уезжают“. В Украине нередко можно услышать обвинения в сторону проживающих на прифронтовых и оккупированных территориях в духе: „если бы они уехали, то армии было бы проще оборонять города“ или „если они не уехали – то они „ждуны“ и готовятся встречать оккупантов с цветами.

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При этом более-менее всем понятны тяготы эвакуации, жизни в чужом доме, особенно если тебе за 80. Не имея денег или поддержки родственников сложно собраться с духом и бросить всё.Моей бабушке 84 года и уехать из дома, где она прожила большую часть жизни означает покинуть его навсегда. Вот с этим ощущением смириться уже нельзя.И даже моя мама, которая на четверть века моложе нашей бабушки и та рвётся домой, хотя никакого дома у нас уже не осталось. И я тоже порой мечтаю, что когда-нибудь у нас будет возможность отстроить наше родительское гнездо.8 июля 2023 года город Лиман обстреляли из РСЗО – погибло девять человек. Немногим более 500 дней назад это показалось бы чем-то невообразимым, сегодня – просто очередная трагедия, очередная наша беда.