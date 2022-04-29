Эмиграция из России : Мост через Нарову

Гражданам РФ сложно выехать из страны. Нужна виза для въезда в ЕС, и „основания“ для выезда. Например, быть преследуемым журналистом.

„Спасибо за честную работу“, – говорит пограничник, высаживая нас у ратуши в Нарве. От Петербурга третий крупнейший город Эстонии отделяет 150 км, граница проходит прямо по реке Нарове. В советское время эстонская Нарва на одном берегу и российский Ивангород на другом даже имели общие водопровод и энергосистему.

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Теперь через пограничные переходы из России в Европу выезжают и украинцы, и россияне. В том числе журналисты, политические и гражданские активисты, и просто те, кто не готов жить в государстве-изгое, ведущем захватническую войну.

Шанс выехать через Нарву – привилегия. Нужна виза, хотя бы туристическая, для въезда в ЕС, и „основания“ для выезда из России. Введенные на время эпидемии COVID19, они оказались удобным для РФ способом контроля на сухопутных границах. Выехать вовне граждане России могут только на работу, к ближайшим родственникам, для лечения.

Последней лазейкой пользуемся мы с моей девушкой. Как и сотни россиян, бронируем спа-отель под Нарвой с „медицинскими процедурами“. Платить приходится с карты эстонских друзей, платеж с наших уже не проходит из-за остановки работы систем Visa и Mastercard в РФ.

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Уезжать мы решаем после того, как сайт Бумаги, петербургского издания, в котором я работаю, блокируют за освещение войны в Украине. Вскоре за ним следует и альтернативное „зеркало“, еще через несколько дней – удаляют аккаунты в российских соцсетях. Мы идем с чемоданами через пункт пропуска „Парусинка“ или „Нарва-2“ на промышленной окраине Нарвы. Обычно им пользуются местные жители, которые ходят из Эстонии в Россию и обратно за покупками. Некоторые товары дешевле на одном берегу, другие – на другом.

На российской стороне задают всего один вопрос, причем не мне, а моей девушке: „Кто вы по знаку зодиака?“. Позже мы узнаем, что так на границе проверяют, действительно ли ты переходишь ее по своему паспорту. На эстонской мы долго ждем, пока приедут полицейские с пункта пропуска „Нарва-1“. Туда мы не пошли потому, что, по слухам, простоять в очереди на выезд можно до 5 часов. Да и досмотр на российской стороне строже.

В итоге полтора часа эстонские таможенники досматривают вещи, подробно спрашивают о планах в Эстонии. Финальным аргументом за то, чтоб впустить нас в ЕС, стал диплом питерского журфака на дне чемодана и плашка „12 марта сайт заблокирован Роскомнадзором“ на сайте Бумаги.

Проштамповав паспорта, пограничники предлагают подбросить нас до центра. Сесть в полицейскую машину по своей воле? Неожиданный после России опыт. Но мы садимся.