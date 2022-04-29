5851277

Эмиграция из России: Мост через Нарову

Гражданам РФ сложно выехать из страны. Нужна виза для въезда в ЕС, и „основания“ для выезда. Например, быть преследуемым журналистом.

Eine Brücke führt über einen Fluss, Luftaunahme

Foto: Konstantin Sednev/imago

„Спасибо за честную работу“, – говорит пограничник, высаживая нас у ратуши в Нарве. От Петербурга третий крупнейший город Эстонии отделяет 150 км, граница проходит прямо по реке Нарове. В советское время эстонская Нарва на одном берегу и российский Ивангород на другом даже имели общие водопровод и энергосистему.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Теперь через пограничные переходы из России в Европу выезжают и украинцы, и россияне. В том числе журналисты, политические и гражданские активисты, и просто те, кто не готов жить в государстве-изгое, ведущем захватническую войну.

Шанс выехать через Нарву – привилегия. Нужна виза, хотя бы туристическая, для въезда в ЕС, и „основания“ для выезда из России. Введенные на время эпидемии COVID19, они оказались удобным для РФ способом контроля на сухопутных границах. Выехать вовне граждане России могут только на работу, к ближайшим родственникам, для лечения.

Последней лазейкой пользуемся мы с моей девушкой. Как и сотни россиян, бронируем спа-отель под Нарвой с „медицинскими процедурами“. Платить приходится с карты эстонских друзей, платеж с наших уже не проходит из-за остановки работы систем Visa и Mastercard в РФ.

taz по-русски

Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

Уезжать мы решаем после того, как сайт Бумаги, петербургского издания, в котором я работаю, блокируют за освещение войны в Украине. Вскоре за ним следует и альтернативное „зеркало“, еще через несколько дней – удаляют аккаунты в российских соцсетях. Мы идем с чемоданами через пункт пропуска „Парусинка“ или „Нарва-2“ на промышленной окраине Нарвы. Обычно им пользуются местные жители, которые ходят из Эстонии в Россию и обратно за покупками. Некоторые товары дешевле на одном берегу, другие – на другом.

На российской стороне задают всего один вопрос, причем не мне, а моей девушке: „Кто вы по знаку зодиака?“. Позже мы узнаем, что так на границе проверяют, действительно ли ты переходишь ее по своему паспорту. На эстонской мы долго ждем, пока приедут полицейские с пункта пропуска „Нарва-1“. Туда мы не пошли потому, что, по слухам, простоять в очереди на выезд можно до 5 часов. Да и досмотр на российской стороне строже.

В итоге полтора часа эстонские таможенники досматривают вещи, подробно спрашивают о планах в Эстонии. Финальным аргументом за то, чтоб впустить нас в ЕС, стал диплом питерского журфака на дне чемодана и плашка „12 марта сайт заблокирован Роскомнадзором“ на сайте Бумаги.

Проштамповав паспорта, пограничники предлагают подбросить нас до центра. Сесть в полицейскую машину по своей воле? Неожиданный после России опыт. Но мы садимся.

Einmal zahlen
.

Fehler auf taz.de entdeckt?

Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliches Feedback?

Gerne als Leser*innenkommentar unter dem Text auf taz.de oder über das Kontaktformular.

Kolumne Война и мир – дневник

Kolumne von

Kolumne von

журналист, работает в независимом петербургском издании „Бумага“. Он уехал из России.

Themen

Писать вместе

Illustration: Ein riesiger Stift, der in ein leeres Buch schreibt.

Эта серия возможна только с Вашей финансовой помощью. Через пожертвования в Фонд taz Panter Stiftung Вы обеспечиваете и поддерживаете независимые репортажи журналистов на местах.

Spenden für die Ukraine

Wir alle wollen angesichts dessen, was mit der Ukraine derzeit geschieht, nicht tatenlos zusehen. Doch wie soll mensch von Deutschland aus helfen? Unsere Ukraine-Soli-Liste bietet Ihnen einige Ansätze fürs eigene Aktivwerden.

▶ Die Liste finden Sie unter taz.de/ukrainesoli

So können Sie kommentieren:

Bitte registrieren Sie sich und halten Sie sich an unsere Netiquette.

Haben Sie Probleme beim Kommentieren oder Registrieren?

Dann mailen Sie uns bitte an kommune@taz.de

Den ersten Beitrag schreiben

Geben Sie Ihren Kommentar hier ein