5951975

Иностранные СМИ в странах Балтии: „Слово свободно“ или не совсем?

У российских журналистов большой опыт ограничения свободы прессы. Вот почему в изгнании очень внимательно относятся и к тому, когда там обсуждаются новые законы на эту тему.

Телебашня в Таллинне

Телебашня в Таллинне Foto: IMAGO/xmstockproductionx

Переехав в Эстонию полтора года назад, я стал сотрудником местного медиа – таллиннской газеты „Деловые ведомости“.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Что было непривычным на новом месте? Совсем другие стандарты открытости государства, отсутствие страха общения с медиа у источников, серьезное отношение медиасообщества к попыткам давления на прессу. При входе в нашу редакцию под стекло вставлена футболка с лозунгом Sõna on vaba – „Слово свободно“. Каждый раз, бросая на нее взгляд, я радуюсь.

В начале июля эстонский Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) выступил с инициативой. Ведомство пожелало включить в Закон о медиауслугах требование к СМИ публиковать только „правдивые и непредвзятые мнения“. А сам департамент готов взять на себя оценку его исполнения. „Под прикрытием свободы СМИ может осуществляться какая-то другая деятельность“, – заявила глава службы по вопросам информационного общества департамента Хелен Рохтла.

Отдельным тревожным сигналом стала упоминание TTJA Латвии, где у чиновников больше возможностей для регулирования медиаландшафта. Одновременно, в ежегодном рейтинге свободы СМИ Латвия стоит на 8 позиций ниже. Южный сосед регулярно отмечается скандалами – например, в мае латвийский Национальный совет по электронным СМИ оштрафовал на 8500 евро телеканал tvnet.lv. Поводом стало употребление даже не ведущим, а гостем передачи (!) слова „депортация“ в контексте, который показался чиновникам неуместным. И на латвийский позитивный опыт выглядит настораживающе.

Из пояснений стало ясно, что пожелания касаются, прежде всего, полномочий по регулированию работы в Эстонии иностранных медиа. Чиновникам кажется важным иметь шанс не только блокировать контент редакций, распространявших деструктивную пропаганду (как это уже произошло с государственными медиа РФ в начале вторжения в Украину), но и не допускать их появления в национальном медиа пространстве. Признаюсь, представить себе работу этого механизма трудно. Тем более, что даже полностью заблокировать российские ТВ-каналы Эстонии в итоге не удалось.

taz по-русски

Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

Многие руководители эстонских СМИ выступили против предоставления чиновникам новых инструментов для регулирования медиапространства.

Мне, как журналисту чья карьера развивалась на фоне все большего „закручивания гаек“ для СМИ в России тоже хочется инстинктивно бить тревогу. Хотя я и понимаю, что уровень доверия между обществом и государством в Эстонии куда выше, а система сдержек и противовесов функционирует.

Еще один мой страх – самоцензура журналистов на фоне появления новыхрегуляций. Кстати, именно ее „Репортеры без границ“ считают основной угрозой для медиа в Эстонии, потерявшей в 2023 четыре позиции в рейтинге свободы прессы.

Пока пожелания TTJA остаются в статусе идеи.

Einmal zahlen
.

Fehler auf taz.de entdeckt?

Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliches Feedback?

Gerne als Leser*innenkommentar unter dem Text auf taz.de oder über das Kontaktformular.

Kolumne Война и мир – дневник

Kolumne von

Kolumne von

журналист, работает в независимом петербургском издании „Бумага“. Он уехал из России.

Themen

Писать вместе

Illustration: Ein riesiger Stift, der in ein leeres Buch schreibt.

Эта серия возможна только с Вашей финансовой помощью. Через пожертвования в Фонд taz Panter Stiftung Вы обеспечиваете и поддерживаете независимые репортажи журналистов на местах.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die wochentaz jetzt kennenlernen

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

So können Sie kommentieren:

Bitte registrieren Sie sich und halten Sie sich an unsere Netiquette.

Haben Sie Probleme beim Kommentieren oder Registrieren?

Dann mailen Sie uns bitte an kommune@taz.de.

 

Den ersten Beitrag schreiben

Geben Sie Ihren Kommentar hier ein