Иностранные СМИ в странах Балтии : „Слово свободно“ или не совсем?

У российских журналистов большой опыт ограничения свободы прессы. Вот почему в изгнании очень внимательно относятся и к тому, когда там обсуждаются новые законы на эту тему.

Переехав в Эстонию полтора года назад, я стал сотрудником местного медиа – таллиннской газеты „Деловые ведомости“.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Что было непривычным на новом месте? Совсем другие стандарты открытости государства, отсутствие страха общения с медиа у источников, серьезное отношение медиасообщества к попыткам давления на прессу. При входе в нашу редакцию под стекло вставлена футболка с лозунгом Sõna on vaba – „Слово свободно“. Каждый раз, бросая на нее взгляд, я радуюсь.

В начале июля эстонский Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) выступил с инициативой. Ведомство пожелало включить в Закон о медиауслугах требование к СМИ публиковать только „правдивые и непредвзятые мнения“. А сам департамент готов взять на себя оценку его исполнения. „Под прикрытием свободы СМИ может осуществляться какая-то другая деятельность“, – заявила глава службы по вопросам информационного общества департамента Хелен Рохтла.

Отдельным тревожным сигналом стала упоминание TTJA Латвии, где у чиновников больше возможностей для регулирования медиаландшафта. Одновременно, в ежегодном рейтинге свободы СМИ Латвия стоит на 8 позиций ниже. Южный сосед регулярно отмечается скандалами – например, в мае латвийский Национальный совет по электронным СМИ оштрафовал на 8500 евро телеканал tvnet.lv. Поводом стало употребление даже не ведущим, а гостем передачи (!) слова „депортация“ в контексте, который показался чиновникам неуместным. И на латвийский позитивный опыт выглядит настораживающе.

Из пояснений стало ясно, что пожелания касаются, прежде всего, полномочий по регулированию работы в Эстонии иностранных медиа. Чиновникам кажется важным иметь шанс не только блокировать контент редакций, распространявших деструктивную пропаганду (как это уже произошло с государственными медиа РФ в начале вторжения в Украину), но и не допускать их появления в национальном медиа пространстве. Признаюсь, представить себе работу этого механизма трудно. Тем более, что даже полностью заблокировать российские ТВ-каналы Эстонии в итоге не удалось.

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Многие руководители эстонских СМИ выступили против предоставления чиновникам новых инструментов для регулирования медиапространства.

Мне, как журналисту чья карьера развивалась на фоне все большего „закручивания гаек“ для СМИ в России тоже хочется инстинктивно бить тревогу. Хотя я и понимаю, что уровень доверия между обществом и государством в Эстонии куда выше, а система сдержек и противовесов функционирует.

Еще один мой страх – самоцензура журналистов на фоне появления новыхрегуляций. Кстати, именно ее „Репортеры без границ“ считают основной угрозой для медиа в Эстонии, потерявшей в 2023 четыре позиции в рейтинге свободы прессы.

Пока пожелания TTJA остаются в статусе идеи.