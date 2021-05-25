Беззаконие в Беларуси : Лицо Лукашенко

Лукашенко пишет антиконституционные законы для „своих“. Янка Беларус рассказывает о жизни в стране в эти тревожные времена. Эпизод 86.

Лукашенко продолжает издавать законы, противоречащие Конституции. Сначала был указ, по которому „в случае насильственной смерти президента, власть перейдет к Совету безопасности, а в стране будет введено чрезвычайное военное положение“. По Конституции в этом случае власть переходит к премьер-министру, но Лукашенко плевать в очередной раз на главный закон государства.

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Теперь он подписал закон по вопросам обеспечения национальной безопасности. По нему силовики официально могут применять физическую силу при задержании и не нести за это ответственность, применять боевую и специальную технику „при пресечении массовых беспорядков“, запрещать людям проводить видеозапись, кино- и фотосъемку. Собственно, до сего дня, они уже всё это и делали. Но, включив элементарную логику, любой здравомыслящий человек скажет: „Получается, этим указом Лукашенко признался в том, что было до сих пор, незаконно?“

Также закон о госзащите, дает право чиновникам, силовикам, судьям и „иным лицам“ (от провластных журналистов до членов избирательных комиссий) попадать под защиту властей. Под этим понимают множество методов – от перевода на другую работу до изменения внешности, если обеспечить безопасность другими мерами нельзя.

Интересно будет взглянуть на результаты пластических операций, учитывая, что практикующие врачи подвергались репрессиям и увольнениям, а их количество по официальной статистике на сегодняшний день уменьшилось уже более чем на 4000 человек. Вполне нормально, по моему мнению, если такой „красавец“ (как любит называть сотрудников ОМОН нелегитимный президент Беларуси) на утро после операции проснётся и увидит в зеркало знакомые усы и некрасивое лицо самого Лукашенко. Особенно прекрасно это будет смотреться на женщинах-чиновницах. Я бы на месте пластических хирургов рассмотрела такую акцию солидарности. Изменить внешность? Пожалуйста! Но на вполне узнаваемую…

Это будет вполне симметричным ответом на беззаконие, которое творится сегодня в Беларуси. Ни в одном фантастическом фильме не увидишь таких противовоправных действий по отношению к людям. Например, во время протестов 11 августа 2020 года в Бресте смертельно ранили Геннадия Шутова. Позже возбудили уголовное дело, но не против силовиков, которые стреляли в Геннадия, а против самого Шутова. По делу также проходил его друг Александр Кордюков. Его обвинили в покушении на убийство силовика и приговорили к 10 годам тюрьмы. Дочь погибшего с приговором не согласилась и подала жалобу в Верховный суд, но приговор оставили без изменений.

Вот еще вопиющий пример преступлений на государственном уровне: настоящие офицеры, которые давали присягу белорусскому народу, а не узурпатору, за свои откровенно благородные действия получают драконовский приговор. Денис Урад, экс-капитан Генштаба, сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны по поводу использования военных против протестов и „отправил польскому телеграм-каналу“. Денис был признан виновным в измене государству и получил 18 лет тюрьмы. Суд на экс-капитаном был закрытым. Правозащитники признали Дениса политическим заключенным.

Если мы откроем Уголовный Кодекс Республики Беларусь, то прочтём там вот что: „Выдача государственных секретов наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок“.

Где здесь 18 лет тюрьмы? Лично я вижу только разглашение служебной информации, причём тут измена? То, что на документе стоял гриф „Секретно“, говорит лишь о том, что власть втайне приказывает военным стрелять в свой народ, участвовать в его геноциде. И считает, что может избежать за это ответственности. Не понимая, что их чёрные души и гнилое нутро не скрыть ни одной пластической операцией. А закон возмездия нельзя ни принять, ни отменить. В своё время все будут найдены и ответят за свои преступления и поломанные человеческие жизни.