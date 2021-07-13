Репрессии в Беларуси : Любовь вместо гнева

Приговор Бабарико к лишению свободы – горячая тема в сети. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 94.

Верховный суд приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима. Он был один единственным из фигурантов дела Белгазпромбанка, который не признал свою вину, потому что ничего противозаконного не совершал. Это во время прений сторон доказали и адвокаты.

Виктор Бабарико не будет сидеть 14 лет, это все прекрасно понимают, – говорит Антон Мотолько, создатель телеграмм – канала, вынужденный был уехать из Беларуси из-за преследования властью после выборов. – Как и я не планирую быть эмигрантом, а хочу жить у себя дома, на Родине, в Беларуси. Делаем все что возможно и в наших силах, и даже больше.

- 11 июня 2020 года Виктор Бабарико дал последнюю перед задержанием пресс-конференцию, – пишет у себя в фейсбуке журналистка Любовь Касперович. – Сначала он извинялся, что помещение не совсем удобное (другое оперативно найти не смогли), потом полчаса отвечал на вопросы и, прежде чем уйти, сказал: „Я реально вас очень сильно люблю“.

И так это было искренне, по-настоящему, из самого сердца. Ровно через неделю задержали его самого и сына, а сегодня „самый независимый суд в мире, и пускай никто не смеётся“ приговорил Виктора Бабарико в 14 годам лишения свободы. Но злости почему-то нет. Есть только любовь и безмерное уважение к человеку, который не изменил себе и всем нам.

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- Сегодня Беларусь приговорили к ещё 14 годам экономической депрессии, к 14 годам разрушения институтов, 14 годам разрушения карьер, человеческих жизней и планов на будущее, – говорит минчанин Лев Львовский – Приговорили люди, уже отнявшие у Беларуси целый год свободы, реформ, мечтаний. Время неумолимо: власть не стала популярнее за этот год, а Бабарико не растерял своих сторонников. Недоверие и сопротивление будет подтачивать систему, а Виктор из популярного кандидата будет всё больше превращаться в личность исторического масштаба.

- Политическая борьба перестала быть политической в августе 2020, – пишет другой минчанин Сергей Никитенко. – Изначально она перешла в сферу террора, теперь в сферу безумия. Законы извращены, Конституция не действует. Происходящее стало перевернутой реальностью! Власть с видеокамерой, стражи нового порядка словно инопланетяне из американских фильмов, захвативших Землю. Но это не кино!

- Нет ни малейшего сомнения, что тот, кто посадил Бабарико на 14 лет, сядет потом на пожизненное, – говорит режиссер документального кино Роман Романов.

- Я знаю одно, мотив был только один: я хочу жить в стране, где торжествует закон, – говорил Виктор Бабарико (2 месяца назад) в суде.

На страницу Виктора Бабарико в инстаграм подписаны почти 300 тысяч человек, блог популярный. И это самая большая аудитория среди других политиков в Беларуси. В данный момент в Беларуси 500 человек признаны политзаключенными правозащитниками.