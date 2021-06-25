Цензура прессы в Беларуси : Логово экстремистов

Власть хочет уничтожить труд журналистов TUT.by. Янка Беларус рассказывает о жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 92.

Министерство внутренних дел требует признать экстремистской инфопродукцию TUT.by – самого портала и его аккаунтов в соцсетях, и ограничить к ней доступ. Ведомство считает, что материалы TUT.by наносят вред нацинтересам и нацбезопасности Беларуси. По просьбе министерства Республиканская экспертная комиссия (о существовании и составе которой никто из белорусов до сегодняшнего дня и не подозревал) оценила публикации TUT.by и пришла к выводу, что там содержатся „лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку“.

Теперь мы знаем, что злые бандиты из TUT.by отменно реализовали стратегию и тактику дискредитации, противопоставляют лиц, участвующих в протестном движении всем ветвям действующей власти и разжигают социальную вражду как порядочные законопослушные граждане это делают на барбекю у себя на заднем дворе. Вот что в своё оправдание сказали „злоумышленники“: „Идея признать материалы экстремистскими может не просто уничтожить труд журналистов и всей компании. Это, по сути, попытка стереть историю страны, которую 20 лет писали журналисты TUT.BY. А все сказанное и написанное порталом – объявить незаконным для обсуждения и распространения.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Материалы TUT.BY – тексты, фото и видео, – множество раз цитировались или перепечатывались в белорусских и зарубежных СМИ. Как предполагается избавить от этого всего ленты других новостных изданий, агентств и телеканалов? Наконец, TUT.BY публиковал интервью с чиновниками высшего ранга, в том числе и с Александром Лукашенко. Означает ли это, что они также будут признаны экстремистскими материалами?“

Кстати говоря, есть ещё одна опасность. Многие люди читали, а после делились материалами портала. В случае положительного решения суда по сложившейся практике каждый такой гражданин окажется под угрозой преследования за распространение запрещенной информации. Не важно, что эти материалы или цитаты были опубликованы много лет назад и на своих личных профилях в соцсетях. Это повод прийти и судить за то, что делился понравившейся публикацией TUT.BY.

Конечно, я знаю много коллег, работавших на портале. Пройдя через обыски и фактическую потерю работы без юридически оформленного увольнения, арест всего своего руководства, они сейчас находятся в состоянии выгорания, шока и навалившейся усталости от происходящего.

Я выступаю бесплатным психотерапевтом для Лены (имя изменено по просьбе девушки), слушая её монолог и пытаясь её подбодрить шутками. Она не знает хочет ли продолжать работать в журналистике в принципе: „Я, если что не умру от голода, в ближайшее время буду есть то, что выросло в моём огороде, а своих детей отправлю на фермерский рынок продавать излишки клубники. Моя маркетинговая стратегия в том, что детям из жалости дадут больше денег. Я же в данный момент пытаюсь успокоить свои расшатанные нервы в творчестве. Я делаю хенд-мейд украшения интерьера. Недавно в соцсетях спросила купил бы кто-то это за наличные деньги? И, знаешь, мне даже назвали суммы за которые они у меня выкупят ту или иную мою поделку. Это был для меня приятный сюрприз. Я не пропаду“.