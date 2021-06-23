Государственная пропаганда в Беларуси : Должно быть немного волнения

Горожане получают счета, но обороте которых печатается пропаганда. Янка Беларус рассказывает о жизни в Минске в переходные времена. Эпизод 91.

Ежемесячно минчане получают в почтовый ящик извещения о размере платы за жилищно-коммунальные услуги. В нем указываются какие услуги были оказаны в прошлом месяце: газоснабжение, водоснабжение, отопление и тому подобное. Заплатить эти начисления надо до 25 числа следующего месяца.

Поскольку эти бумаги получают все горожане, власти решили использовать их в рекламных целях. Но не размещать телефоны полезных служб, а вести „социально-значимую работу с населением“. Иначе говоря, на обороте этих счетов начали печатать откровенную пропаганду. В апреле мы узнали всю „правду“ о бело-красно-белых флагах. Оказывается, это навязываемый белорусам и кому-то выгодный псевдоисторический миф! И под этим флагом было пролито немало крови белорусов различными бандитскими группировками и какими-то предателями и палачами.

Тот факт, что Александр Лукашенко принимал президентскую присягу под бело-красно-белым государственным флагом, объясняется давлением депутатов-националистов. „Но конец этой авантюре положил народ“ – патетически взвизгивает неназванный автор „шедевра“.

Также приводятся данные республиканского опроса общественного мнения. Согласно которым 66,5% жителей страны доверяют Президенту Беларуси, 72,4% белорусов не поддерживает акции протеста, проходившие в стране в августе 2020 года, 57,8% респондентов уверены, что действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций, обоснованы. Эти же белорусы нацелены на дальнейшее сотрудничество с Россией – 71,2%. А бело-красно-белый флаг отрицательно оценивают 62,1% участников опроса.

У меня довольно большой круг общения, но никто из моих знакомых в опросе общественного мнения „Социальное мышление“ в январе-феврале не принимал участия. Наверное, этот опрос проходил в какой-то другой Беларуси, которой нравится правовой произвол и которая хочет стать частью России. Но я в ней не живу.

Вчера мне пришло очередное извещение на оплату услуг жилищного хозяйства. Креативный автор разразился очередным „шедевром“. Он называется „ответ органов государственной власти на призывы к санкциям“. Хотя, как еще недавно уверял премьер-министр Роман Головченко, санкции Евросоюза „не представляют никакой угрозы экономике Беларуси“.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Теперь же неназванный автор пишет, что призывы к санкциям – „фашизм в чистом виде“, а также рассуждает про „кухарку“, „предателей“ и „коллаборационистские знамена“. Открытым текстом оскорбляет Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Романа Протасевича. Я просто приведу цитату, чтобы вы смогли оценить слог и накал страстей автора: „Старая новая мантра для сбежавших от правосудия уголовников и пестрых западных „демократий“. Импортная белорусская оппозиция который месяц обивает пороги больших европейских кабинетов, заискивающе и воровато лебезит перед чиновниками, выпрашивает вожделенные санкции“.

В конце он и вовсе начинает запугивать: „Проще говоря, санкции – это остановившиеся заводы и безработица, это отсутствие пенсий, социальных и других выплат, это голодающие дети и старики, это превращение магазинов в музеи гастрономии из-за огромных цен на продукты“. Откровенно говоря, эту косноязычную пропаганду можно было бы посчитать смешной, но потраченные бумага и чернила рассчитаны на людей, занятых лишь тем как выжить, они верят любым фейкам, где им показывают КТО виноват в том, что они еле-еле сводят концы с концами.

Любой здравомыслящий человек увидит в этом тексте панику и слабость режима. Фашизм в чистом виде – это геноцид собственного народа, думающей его части. А санкции – следствие этого фашизма. За украденные выборы, арест десятков тысяч человек, избиения и убийства.

У меня как у читателя возникает закономерный вопрос: если на кону голодающие дети, может действительно лучше новые выборы провести?