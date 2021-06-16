Политзаключенные в Беларуси : Попытка самоубийства в суде

Невинно осуждённый Степан Латыпов пытался совершить суицид в суде. Янка Беларус рассказывает о страшном, происходящем прямо сейчас в Минске. Эпизод 90.

10 июня возобновился суд над Степаном Латыповым. Пришедшим на процесс журналистам запретили вести съемку в здании суда. Политзаключенный был в стеклянной клетке, где находились конвоиры в бронежилетах, к которым активист был пристегнут наручниками на обеих руках. На суд смогли попасть около 15 человек, большинство пришедших поддержать Степана людей не допустили в связи с „неблагоприятной эпидемиологической обстановкой“.

На предыдущем слушании 1 июня в суде Степан Латыпов совершил публичную попытку самоубийства. Он встал на скамейку в клетке, чтобы конвоиры не добрались до него, и воткнул ручку в горло. После чего упал и начал резать себе руки. Клетку не смогли открыть сразу же, так как у конвоиров не было ключей – они почему-то находились у кого-то, кто ожидал за дверями. К моменту, когда клетку всё же открыли, Степан потерял сознание. Он был госпитализирован, но сразу же после проведенной операции был вновь помещен в следственный изолятор.

Степан Латыпов, тот самый 40-летний мужчина, который стоял у мурала на „Площади Перемен“. Его задержали и избили в собственном дворе, только за то, что он вежливо просил неизвестных в масках представиться и зачитал им отрывки из Закона об органах внутренних дел.

Он стал символом спокойствия, уверенности и благородства тех дней. Степан по профессии арборист – врач для деревьев. Его обвинили в подготовке массового отравления, найдя дома обычные удобрения из хозяйственного магазина. Держали 8 месяцев в тюрьме, где пытали, чтобы он сознался в абсурдных обвинениях, а когда отказался – стали угрожать завести уголовные дела на родственников и соседей. Отец Степана говорит, что парня с апреля держали в штрафном изоляторе с людьми с психическими заболеваниями.

На него ничего нет… Ничего, от слова „совсем“…Но с ним обходятся как с диким и опасным зверем.

Как нужно издеваться над человеком, чтобы он предпочёл смерть тюрьме в Беларуси… А ещё в тюрьме сегодня сидят несовершеннолетние политические заключённые, дети, которых там бьют и пытают, потому что они посмели хотеть другой жизни, потому что не согласились с выборами 2020. И потому что тем, кто над ними издевается, сказали, что так можно.

Девушка, бывшая на первом заседании суда над Латыповым, рассказывает: „На фоне бессилия и общей растерянности, насилия и угроз – совершенный Степаном поступок не только поступок отчаяния, но и воли.“

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Судебный процесс 10 июня длился менее часа. Суд отправил Степана Латыпова на психиатрическую экспертизу. Мне не хочется думать, что это реанимация карательной психиатрии, когда человека насильно заставляют принимать лекарства и вводят в состояние „овоща“. Сам Латыпов сказал, что все его действия связаны с поведением сотрудников милиции, а не его „неадекватностью“.

Степану Латыпову грозит до 10 лет лишения свободы, ни по одной из статей он не признал себя виновным.