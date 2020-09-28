Юмор в Беларуси : Кошка протестует

Брутальность власти люди встречают анекдотами. Яaнка Беларусь рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 15.

У белорусов сейчас очень трансформировалось чувство юмора.

«Вы попали на задержание на женском протестном марше?» «О, да! Мужчины в форме носили нас на руках! Так приятно, жалко только что в автобус без номеров, а не через порог церкви!»

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«Слушайте, у меня есть концепция. Нужны единомышленники. Я хочу провести „Марш толстых“. Идея такая: надо собраться человек 100, приблизительно таких же как я (лично я вешу 120 килограмм). Каждый приносит с собой два велосипедных троса с кодовым замком. Один – плотно затягиваем под мышками вокруг тела. Вторым – пристегиваемся к соседу. Должна получиться такая цепь общим весом в 10 тонн, которая гарантированно целиком не влезает в автозак. И идем гулять. Понятно, что нас поймают, по итогу позовут МЧС и тросы разрежут, а нас – заберут милиционеры. Но все это будет выглядеть очень смешно и глупо. Кто хочет стать знаменитым и попасть на все новостные сайты?»

«Силовики сейчас ходят либо в черной, либо в песчаного цвета форме. Мы зовем их «оливки». Не знаю даже как после всего этого буду есть овощи-фрукты. Разве что в Мартини».

Диалог в районном чате: «Ребята, у всех есть горячая вода?» «У меня нет, третий день. Тёплая идёт» «В коммунальные службы звонили? Что говорят? Надо дать им прикурить, а то флаги есть время срывать, а с водой – целый год проблемы» «Надо им сказать, что из крана бело-красно-белая вода идёт!»

«За углом центра задержаний на улице Окрестина находится стационар клиники венерических заболеваний. Даже не знаю как приличному человеку признаваться где уже был, а где ещё не был в одном из этих заведений»

«У меня дома живёт белый кот. Я резала говядину, он украл кусок и долго бегал с ним по квартире. Я догоняла его и кричала: «Протестант, остановись, я тебя буду задерживать за гражданскую позицию!» А он смеялся надо мной по-своему, по-кошачьи»

Дикое поведение властей невелируется народным юмором. Пока люди смеются – они непобедимы.