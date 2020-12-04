Протесты в Беларуси : Эмоциональное питание

Социолог объясняет, почему люди все еще выходят на улицы. Ольга Декснис рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 40.

Воскресенье. Обычно в этот день люди со всей страны стягиваются в центр своих городов, чтобы высказать протест против нелигитимной власти. В нынешний выходной минчане поменяли тактику и стали собираться маленькими группами во дворах.

Я как обычно собиралась в магазин. Наш район так устроен, что до супермаркета мне нужно пройти через поле. Надеваю верхнюю одежду и вижу, как за десятки протестующих убегают от ОМОНа. Поход в магазин отложила. Позже люди снова собрались и их всех задержали.

Последние три месяца социологи проводили большое исследование, где руководитель Белорусской аналитической мастерской социологов Андрей Вардомацкий в интервью СМИ сказал: «Протест не сдувается, а «сутки» уже не пугают!

«Катализатором нынешних протестов стали не столько сфальсифицированные выборы – к этому белорусы привыкли – сколько события 9-11 августа, когда Лукашенко развязал войну против своего народа.

В то же время в сознании людей происходит трансформация страха и гнев и ориентация на долгоиграющий протест. У части общества, настроенной на достижение перемен, есть осознание, что это не произойдет в один момент, поэтому они не сдаются после разгонов. В социальной психологии протестующих изменилось восприятие неудачи сегодняшнего дня. Она порождает не апатию, а выходить еще и еще.

У белорусов сдвинулся болевой порог. В конце весны Сергей Тихановский говорил, что получить 15 суток не страшно, это можно пережить. Они готовы отстаивать свои интересы и права, даже зная, какую цену за это придется платить: возможные избиения, штраф, аресты, потеря работы. В то же время участие в акциях воспринимается как психологический позитив и энергетическая подзарядка. Акции служат эмоциональной подпиткой для участников, что непривычно для протестов. В этом уникальность белорусского протеста.

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Исследование обнаружило резкое падение доверия к государственным СМИ – им доверяют только 4, 2% респондентов. И сформулировало два важнейших отличия между сторонниками перемен и любителями действующей власти. Для первых важно участие в процессе принятия решений, в своих оценках они сравнивают положение дел в Беларуси со странами – соседками и приходят к неутешительным выводам. Вторые же хотят, чтобы ими и дальше командовали, а нынешнюю ситуацию сравнивают с 90-ми и второй мировой войной».