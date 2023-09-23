Как Россия обходит санкции : Беспрецедентный обход санкций

С начала войны на Украине против России были введены экономические санкции. Россия обходит ее с помощью Средней Азии. Волшебное слово – „параллельный импорт“.

После начала полномасштабного вторжения в Украину против России были введены беспрецедентные по своим масштабам санкции. Многие крупные компании либо ушли из страны, либо перестали поставлять свою продукцию. Это заставило российские власти искать обходные пути, дабы избежать дефицита товаров, необходимых не только для населения, но и для военных нужд. Одним из выходов стал „параллельный импорт“.

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Основными странами для реэкспорта стали Китай, Турция, Грузия, а также Кыргызстан и Казахстан. Например, только за 2022 год экспорт телевизоров и мониторов из Казахстана в Россию увеличился в 312 раз, а смартфонов – в 88 раз. Экспорт компьютеров за 2022 год вырос до 300 миллионов долларов, что в 2 300 раз больше, чем в предыдущем году. Хотя страна ничего из вышеперечисленного не производит.

Моим коллегам удалось узнать, что десятки компаний из Кыргызстана и Казахстана экспортируют в Россию микрочипы и электронные компоненты, аналогичные тем, которые украинские военные находят в российских ракетах и военной технике.

Только в 2022 году казахстанские предприниматели продали в Россию микрочипы и полупроводники на сумму около $3,7 млн, хотя за год до этого объем поставок составлял лишь $12 тысяч. В свою очередь в 2021 году Кыргызстан не занимался импортом деталей для авиатехники и дронов. Но после начала войны страна ввезла такой продукции на $3,5 млн и экспортировала ее в Россию на $1,5 млн. И это лишь малая часть из того, что поставляется в Россию.

Ни Кыргызстан, ни Казахстан официально не поддерживают агрессию России против Украины. А чиновники заверяли общественность, что не станут помогать обходить санкции. Однако журналистские расследования и статистика говорят обратное. По оценкам экспертов, благодаря сделкам с третьими странами к 2023 году объёмы российского импорта практически вернулись к довоенным. От чего санкции не кажутся эффективными.

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Понятно, что почти весь реэкспорт приходится на частных предпринимателей. Чиновникам из обеих стран удобно ссылаться на открытые границы и сложности с проверкой товаров в рамках Евразийского экономического союза с Россией. И пока им удается снимать с себя ответственность – совсем недавно США ввели санкции против четырех частных компаний из Кыргызстана. Они поставляли в Россию электронные компоненты, часть из которых использовалась в военных целях.

Велика вероятность, что вместо них будут зарегистрированы новые фирмы, а Россия и дальше будет в обход санкций получать комплектующие для убийства людей в Украине. Однако неясно, почему местные власти ничего не предпринимают, и как долго это будет продолжаться? Всему виной давление России или же желание местных заработать на войне? На эти и другие вопросы, мне и моим коллегам, еще только предстоит найти ответы.