Санкции против России : Машина по цене квартиры

В результате войны против Украины многие международные автопроизводители покинули Россию. Цены на автомобили зашкаливают.

Приятель с тоской и нежностью смотрит на свою старенькую „Honda“: „Покрасить бы ее. Поднакоплю денег – займусь этим. Продавать сейчас точно не буду, на замену хорошего ничего не купишь. А это оригинальная японская сборка“.

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Купить сложно не только хороший автомобиль, но и средний. Даже откровенно плохой. И даже в кредит. Средняя стоимость приличной машины стремится к однокомнатной квартире где-нибудь в провинции. А один новенький „Range Rover“ – это уже 5-6 однушек в Петербурге.

Статистика говорит, что в прошлом году продажи авто упали на 59% по сравнению с предыдущим. Причем первое место по продажам занимают российские марки. Обычно это более дешевые автомобили, которые не славятся своей надежностью. Особенно после исчезновения импортных комплектующих. Сейчас новые упрощенные российские модели выходят без систем ABS и ESP, а также без подушек безопасности. Однако при этом цены на них очень выросли вслед за ценами импортных автомобилей.

По официальным данным, в 2022 году автомобили в России в среднем подорожали на 24%, при этом иномарки— сразу на 40%. Это значительно выше официального уровня инфляции. Новые автомобили сейчас стоят в среднем по 3,4 миллиона рублей (более 45 тысячи евро), машины с пробегом – 1,3 миллиона рублей (почти 18 тысяч евро).

Рост цен произошел из-за ухода большинства марок из России и как следствие – большого дефицита новых машин. К концу декабря 2022 в России продолжали полноценно работать всего 11 брендов (из 60 в январе), все они китайские. На паузе стоят российские автозаводы, где собирали Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota, Volkswagen, Peugeot, Citroen и Mitsubishi. Увидев прекращение поставок, автосалоны взвинтили цены, сделав их заградительными. В то же время весной 2022 года резко упал курс рубля, и люди спешно стали снимать средства с вкладов и тратить их на что-то материальное, в том числе, и на машины.

Теперь автомобилями россиян будут обеспечивать китайские бренды и параллельный импорт. Это дорого, но и ездить на метро готовы далеко не все. Чтобы обойти санкции и привезти автомобили из Европы, перегонщики сначала оформляют покупку в других странах.

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Например, многие машины из Европы попадают в Россию через Иран и Каспийское море. Еще один из сложившихся маршрутов – через Казахстан. Марки, которые раньше собирали в России, отчасти переехали туда. Правда, бешеный спрос со стороны россиян привел к тому, что цены там тоже взлетели, поэтому недавно появились новости о том, что продажи Kia в Казахстане для россиян теперь ограничены.