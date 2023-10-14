Россия обходит санкции : Древесный вопрос

Россия и Белоруссия больше не имеют права экспортировать древесину в ЕС. Но Россия обходит санкции – с помощью фальшивых документов из Средней Азии.

Запрет на импорт древесины из России и Беларуси в Евросоюз стал одним из первых ответов на развязанную войну против Украины. Предполагалось, что это лишит их прибыли на миллиарды евро, но все пошло не по плану.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Журналистам из Беларуси, Литвы и OCCRP удалось выяснить, что с июня 2022 года российским и белорусским поставщикам древесины удается обходить введенные Евросоюзом ограничения. Оказалось, что для этого используются документы, в которых указано, что грузы поступают из Казахстана и Кыргызстана.

За 2022 год импорт сырья из двух центрально-азиатских республик возрос до 30 млн евро, хотя в 2020 и 2021 годах составлял лишь 445 тысяч евро. После введения санкций продажи лесопродукции из Казахстана в ЕС— выросли почти в 137 раз, а из Кыргызстана – в 12 тысяч раз. И это при том, леса покрывают менее 6% территорий Казахстана и Кыргызстана и государства официально ограничивают экспорт древесины.

Выяснились и схемы, по которым древесина меняет „гражданство“. Для этого сырью даже не нужно покидать Россию или Беларусь. Зарегистрированные в Казахстане и Кыргызстане компании просто высылают поставщикам пакеты документов о происхождении товара и экспортные декларации.

В ответ на журналистское расследование казахстанские чиновники вовсе заявили, что древесина в 2022 году не экспортировалась из-за официального запрета на вывоз сырья из Казахстана. Но вышел казус: по данным Бюро национальной статистики, за этот период страна поставила лесоматериалы в СНГ на 62,5 млн долларов, а в остальные страны мира – на 16,5 млн долларов, в том числе в Евросоюз – на 8,6 млн долларов.

Уже в августе 2023 года Еврокомиссия допустила, что в союз европейских стран могли поступить большие объемы фанеры российского происхождения. При этом чиновники отмечали, что импорт осуществляется по заниженным ценам. В связи с этим комиссия начала расследование в отношении Казахстана и Турции.

taz по-русски Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

После этого министерство торговли Казахстана заявило о готовности сотрудничать, а также призвало местных поставщиков предоставлять всю запрашиваемую информацию Еврокомиссии. В этом же заявлении было предупреждение, что уклонение от участия в расследовании может привести к применению антидемпинговой пошлины на уровне 15,8% к поставкам берёзовой фанеры из Казахстана.

Понятно, что Кыргызстан и Казахстан не покрывают досанкционных объемов экспорта древесины из Беларуси и России в Евросоюз – он составлял миллиарды долларов. Однако расследование Еврокомиссии о поставках древесины сомнительно происхождения по заниженным ценам началось только спустя полтора года после введения санкций. Да и судя по всему спрос на такой товар в Европе есть. А как говорится, где есть спрос – там будет и предложение. Поэтому можно смело предположить, что российские и белорусские предприниматели будут и дальше искать пути обхода санкций.