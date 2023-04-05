Свобода прессы под угрозой в Казахстане : В редакцию присылают свиные головы

В январе 2022 года мирные демонстрации в Казахстане были жестоко подавлены. В том числе и российскими солдатами. Журналистам, изучающим ситуацию, угрожают.

Начало 2023 года стало одним из самых кризисных периодов для независимых казахстанских журналистов: им поджигают и взрывают машины, взламывают сайты, устраивают DDoS-атаки, избивают, а в офисы редакций присылают свиные головы и разбивают окна.

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Многие из пострадавших расследовали события Кровавого Января – так называют антиправительственные протесты, произошедшие в начале 2022 года в Казахстане. Тогда многотысячные мирные митинги переросли в столкновения с полицией, захваты и поджоги административных зданий.

Чтобы подавить волнения президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ стрелять на поражение без предупреждения. Сохранить власть ему также помог ввод в страну войск ОДКБ, основу которых составляли российские военные. В итоге подавления протестов лишь по официальным данным погибли 238 человек, тысячи людей были арестованы, сотни рассказывали о пытках полицией.

Президент России Владимир Путин преподносил ввод войск в Казахстан как „спасение“ от захвата власти экстремистами. Спустя полтора месяца после вывода контингента ОДКБ из Казахстана российская армия вторглась в Украину. С тех пор любые отклонения Казахстана от линии поддержки России преподносятся ее пропагандистами как „предательство“, а ввод войск как „помощь“ и „спасение“, из-за чего казахстанские власти находятся „в долгу“ перед российскими.

Весь прошлый год казахстанская независимая пресса требовала открытого расследования подавления протестов. Например, независимая журналистка Динара Егеубаева, как и многие ее коллеги, записала десятки интервью с пострадавшими от пыток и стрельбы во время митингов.

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Ввод войск ОДКБ журналистка называла российской оккупацией. В итоге ей подожгли машину, а после на ее сына было совершено вооруженное нападение. Егеубаева заметила, что атаки на нее усиливались, когда она рассказывала, как Казахстан поддерживает путинский режим. Поэтому казахстанка допускает, что давление на нее может происходить не только с подачи действующего режима, но и под руководством Кремля.

Подозреваемым в организации атак на журналистов полиция назвала Аркадия Клебанова – племянника местного олигарха. На допросе задержанный признался, что организовывал нападения „из-за личных мотивов и давних претензий“.

Вопросов пока больше, чем ответов. И есть ли тут рука Кремля, недовольного недостаточной поддержкой Казахстана и чрезмерной критикой в местной прессе?

Но понятно одно – заниматься журналистикой в Казахстане стало опаснее. И теперь приходится невольно задумываться, а может ли и твой материал или высказывание стать поводом для чьих-то „личных мотивов и неприязни“.