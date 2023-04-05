5921104

Свобода прессы под угрозой в Казахстане: В редакцию присылают свиные головы

В январе 2022 года мирные демонстрации в Казахстане были жестоко подавлены. В том числе и российскими солдатами. Журналистам, изучающим ситуацию, угрожают.

Eine Menschenmenge im Hintergrund, davor steht ein Polizist

Foto: Sergei Grits/ap/picture alliance

Начало 2023 года стало одним из самых кризисных периодов для независимых казахстанских журналистов: им поджигают и взрывают машины, взламывают сайты, устраивают DDoS-атаки, избивают, а в офисы редакций присылают свиные головы и разбивают окна.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch

Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Многие из пострадавших расследовали события Кровавого Января – так называют антиправительственные протесты, произошедшие в начале 2022 года в Казахстане. Тогда многотысячные мирные митинги переросли в столкновения с полицией, захваты и поджоги административных зданий.

Чтобы подавить волнения президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ стрелять на поражение без предупреждения. Сохранить власть ему также помог ввод в страну войск ОДКБ, основу которых составляли российские военные. В итоге подавления протестов лишь по официальным данным погибли 238 человек, тысячи людей были арестованы, сотни рассказывали о пытках полицией.

Президент России Владимир Путин преподносил ввод войск в Казахстан как „спасение“ от захвата власти экстремистами. Спустя полтора месяца после вывода контингента ОДКБ из Казахстана российская армия вторглась в Украину. С тех пор любые отклонения Казахстана от линии поддержки России преподносятся ее пропагандистами как „предательство“, а ввод войск как „помощь“ и „спасение“, из-за чего казахстанские власти находятся „в долгу“ перед российскими.

Весь прошлый год казахстанская независимая пресса требовала открытого расследования подавления протестов. Например, независимая журналистка Динара Егеубаева, как и многие ее коллеги, записала десятки интервью с пострадавшими от пыток и стрельбы во время митингов.

taz по-русски

Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

Ввод войск ОДКБ журналистка называла российской оккупацией. В итоге ей подожгли машину, а после на ее сына было совершено вооруженное нападение. Егеубаева заметила, что атаки на нее усиливались, когда она рассказывала, как Казахстан поддерживает путинский режим. Поэтому казахстанка допускает, что давление на нее может происходить не только с подачи действующего режима, но и под руководством Кремля.

Подозреваемым в организации атак на журналистов полиция назвала Аркадия Клебанова – племянника местного олигарха. На допросе задержанный признался, что организовывал нападения „из-за личных мотивов и давних претензий“.

Вопросов пока больше, чем ответов. И есть ли тут рука Кремля, недовольного недостаточной поддержкой Казахстана и чрезмерной критикой в местной прессе?

Но понятно одно – заниматься журналистикой в Казахстане стало опаснее. И теперь приходится невольно задумываться, а может ли и твой материал или высказывание стать поводом для чьих-то „личных мотивов и неприязни“.

Einmal zahlen
.

Fehler auf taz.de entdeckt?

Wir freuen uns über eine Mail an fehlerhinweis@taz.de!

Inhaltliches Feedback?

Gerne als Leser*innenkommentar unter dem Text auf taz.de oder über das Kontaktformular.

Kolumne Война и мир – дневник

Kolumne von

журналист из Алматы (Казахстан). Родился в 1996 году. Более 5 лет освещает работу местных судов, государственных закупок, а также нарушения прав человека в Центральной Азии.

Themen

Писать вместе

Illustration: Ein riesiger Stift, der in ein leeres Buch schreibt.

Эта серия возможна только с Вашей финансовой помощью. Через пожертвования в Фонд taz Panter Stiftung Вы обеспечиваете и поддерживаете независимые репортажи журналистов на местах.

So können Sie kommentieren:

Bitte registrieren Sie sich und halten Sie sich an unsere Netiquette.

Haben Sie Probleme beim Kommentieren oder Registrieren?

Dann mailen Sie uns bitte an kommune@taz.de.

 

 

Hinweis:

Wir machen Osterpause und schließen ab Donnerstagabend die Kommentarfunktion für ein paar Tage.

Den ersten Beitrag schreiben

Geben Sie Ihren Kommentar hier ein