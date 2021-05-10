Сторонники Лукашенко в Беларуси : Смерть героя

Он должен был быть героем книги. Затем наступил август 2020 года. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 82.

Последние три года я писала книгу про уникального человека. Он подорвался на мине времен войны в 16 лет и лишился рук и ног в мирное время. Во всем мире, где он выступал его называли вторым Ником Вуйчичем (известным мотивационным спикером). Это крутой 38-летний парень, отец 4 детей и муж, рекордсмен мира и медалист по плаванию. Я с открытым ртом слушала все его истории преодоления и всегда рассказывала о нем в своей стране и за ее пределами. Я была вдохновлена. Так было до августа 2020 года.

В наших рабочих взаимоотношениях все складывалось хорошо, я делала с сотню интервью с ним и его окружением: с семьей, женой, его тренерами в спорте и другими людьми. Это должна была быть крутая история про человека, который вопреки всему встал на ноги, которых у него нет.

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Я нашла издательство в Москве. Нам пророчили звание бестселлер и рецензию от самого Ника. Я готовилась к званию писательница. Но все изменилось недавно.

Мое восхищение закончилось тогда, когда на его страничке перед выборами я увидела такое „я голосовал за Лукашенко“.

А потом все стало еще хуже.

Когда случилось кровопролитие и избиение протестующих до синих гематом, я снова увидела на страничке моего героя еще одну фразу, она была словно ударом по голове: „Ну, немного погорячился ОМОН“. У меня внутри все замерло.

После его любви к Лукашенко он стал выступать все чаще с мотивационной речью по всей стране, им стал восхищаться сам президент и говорить о нем на выступлениях. Потом он получил медаль от Лукашенко за „мотивационные“ заслуги (у него стали появляться фото с президентом), и личные поздравления за медали в спорте. А потом он попал в Конституционную комиссию, где сейчас решает судьбу белорусов.

Если бы такое случилось лет 15 назад, все были бы счастливы. Но сейчас все изменилось.

Мне было жаль своей многолетней работы. Такие работы создают личный бренд, это должна была быть моя первая книга, и у нее должно было быть хорошее будущее. Жалею ли я? Нет. Я никогда не смогу пойти на сговор с совестью. Это, в принципе, нас и отличает от этих „ябатек“.

Самое страшное – это разочарование в людях. Моя герой перестал быть героем.

Август действительно разделил белорусский народ. Кто-то в семье разводится из-за политических взглядов (знаю историю жены сотрудника ОМОНа). Кто-то теряет друзей, как я. Кто-то перестает общаться с родителями из-за взглядов.

Кстати, на днях будет 9 мая – праздник Победы. В этот всегда уделялось особое внимание ветеранам войны.

Но в 2021 году правительство решило, что деньги из бюджета в этот день пойдут на усиление их позиций в народе: на праздничный концерт, на фейерверк в Минске, на чествование государственного флага, на запуск шаров в цвете государственного флага. (Это примерно 270 000 евро). Сумма сумасшедшая.

А вот единовременные материальные выплаты ветеранам составят ноль рублей!

Государство Беларуси по-прежнему отдельный мир от собственного народа. Поэтому мы и устали молчать.