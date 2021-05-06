Политзаключенные в Беларуси : Возраст не имеет значения

Несколько несовершеннолетних находятся под стражей. Ольга Декснис рассказывает о событиях в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 80.

По состоянию на 30 апреля 2021 года в Беларуси признаны 360 человек политзаключенными. Среди них активисты штабов кандидатов в президенты, блогеры, участники акций протеста, бизнесмены и другие несогласные с нынешней властью белорусы.

Но есть и „особая“ группа заключенных – это подростки до 18 лет. Основные обвинения они получили за участие в массовых мероприятиях 10 августа (почти сразу после выборов). За решеткой сейчас находятся 6 парней, им вменяют уголовные статьи. Если сложить весь их срок заключения, то получится 15 лет лишения свободы на всех. Так что они сидят?

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

16-летний Дмитрий Стрижак из небольшого города Добруш создал телеграмм – канал „Данные карателей Беларуси“. В этом канале парень „публиковал данные милиционеров“. Описание канала было такое „мы сливаем информацию людей, которые бьют мирных протестующих“. Имена и адреса он находил в аналогичных пабликах.

Кстати, на момент задержания парню было всего 15 лет, и сразу ему не могли дать срок, потому что наказание наступает с 16 – летия. Проверка в отношении него проводилась по четырем статьям: клевета, публичное оскорбление представителя власти в связи, незаконный сбор или распространение информации о частной жизни и мошенничество. Диме дали 2 года, которые он проведет в специальном воспитательном учреждении закрытого типа.

16-летний Никита Золоторев осужден на 5 лет воспитательной колонии за то, что он „кинул коктейль Молотова“ в ОМОН на протестной акции. Самодельная граната была сооружена другим человеком, но брошена Никитой. Кстати, бутылка упала просто на асфальт и не принесла никому увечий. Парень болеет эпилепсией и говорит родителям, что его избивают в СИЗО. Следователи провели проверку и не выявили никаких нарушений.

17-летний Виталий Прохоров из Жлобинаосужден на два года в воспитательной колонии за то, что кинул камень в сторону автозака ОМОНа. Свою вину он не признал. Кстати, его задержали спустя полгода после произошедшего и обвиняли по двум статьям: насилие в отношении милиционеров и за организацию беспорядков. Родители парня говорят, что во время задержания Виталия сильно избили.

Кроме этого, в тюрьме находятся еще трое несовершеннолетних ребят, которых судят по „бресткому делу“ за участие в протестах. По делу проходят 9 человек, их судят партиями, не всех сразу. Потерпевшие – 29 милиционеров, они уверяют, что в них протестующие кидали камни. А последние жаловались, что ОМОН и милиционеры в них стреляли.

Репрессии в Беларуси продолжаются.

На этой неделе директор независимой газеты Intex-press Владимир Янукевич за интервью с Тихановской получил штраф в 20 базовых величин (190 евро), газету лишили подсписки на второе полугодие (подписка – основной доход газеты), а в отношении директора начаты два административных протокола и уголовный процесс.

Интернетная и газетная версии интервью с Тихановской включены в „Республиканский список экстремистских материалов“ на сайте Министерства информации Республики Беларусь. Что будет с газетой? Неизвестно. Но директор обратился к читателям с возможностью поддержать ресурс – купить и распространить газету!

Кстати, все вышеперечисленное говорит об одном, взять под стражу могут каждого и в любой момент.