Постсоветская деколонизация : Вкус свободы

В Молдавии производится вино Freedom Blend. Оно содержит три сорта винограда: из Молдовы, Украины и Грузии и является символом общей борьбы за свободу.

Мы встретились в Кишиневе с другом из Бухареста. Был повод попробовать „Freedom Blend“ в знак солидарности с молодыми людьми, которые погибли на улицах за свободу в апреле 2009 г. в Кишиневе, с храбрыми молодыми Грузинами, которые защищали свою свободу, и, конечно, с украинским народом, который героически борется за свободу каждый день.

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Пока мой бокал наполняется вином цвета глубоко красного рубина, я объясняю своему другу символизм данного вина, льющегося из бутылки, на которой изображено сердце с белыми птицами, летящими на фоне украинского флага.

Freedom Blend „одел“ эту этикетку в прошлом году и является символом кампании солидарности и поддержки Украины, начатой старейшей и уважаемой молдавской винодельней.Расположенная в 20 км от молдавско-украинской границы, винодельня приняла сотни беженцев из Украины, некоторые из которых остались работать здесь.

Изначальная задумка изготовления данного вина был повод празднования свободы трех стран от СССР, но на сегодняшний день он обрёл символ солидарности с их борьбой за отстаивание этой свободы.

Купаж Freedom Blend содержит три сорта винограда: из Молдовы, Украины и Грузии; трех стран, подвергшихся военной агрессии со стороны России. В нем вложено сердце Грузии, свободный дух Украины и сопротивление Молдовы. Пахнет черной вишней, кожей и землей после дождя. В меру сухой, приятный в употреблении, с нотками фруктов, специй и дыма. Данный вкус вина ассоциируется с дорогой к настоящей свободе, по которой идут эти страны.

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Хотя Молдова в ряду с Грузией и Украиной провозгласила независимость от СССР еще в 1991 г., в стране продолжал править лояльный к Москве коммунистический режим. 7 апреля 2009 г. стало поворотной даты для Молдовы.

Десятки тысяч молодых людей вышли на улицы с требованием свободы, после того, как коммунисты в третий раз подряд выиграли парламентское большинство. Демонстрация свободы была кроваво подавлена. История пошла дальше. Победа истинно проевропейских сил на последних выборах в 2020 и 2021 г. – это, на самом деле, воля народа продолжить антикоммунистическое движение.

Подобное проявление свободы мы видели месяц назад в действиях молодых грузин, которые храбро отстаивали свободу Грузии. Украина уже более года борется за свою свободу.

Новое издание Freedom Blend предназначено для сбора средств на ее поддержку, поскольку все доходы от его продажи направляются на помощь соседней стране.

Это вино можно купить за 10 евро в Молдове, что является средней ценой по сравнению с другими винами, производимыми и хорошо оцененными в стране. Вино продается везде, в барах, ресторанах, магазинах, в аэропорту, и часто выбирается для празднования общественных или семейных мероприятий.

Люди выбирают Freedom Blend за его символизм!