Кыргызстан и война в Украине : Телевизор побеждает холодильник.

Многие кыргызстанцы поддерживают президента России Путина. Причины этого столь же разнообразны, как и российско-киргизские отношения.

Хочется написать, что большинство кыргызстанцев поддерживают украинцев, собирает помощь пострадавшим районам, разделяет боль утраты и молятся за скорейшее прекращение огня со стороны России… Но это не так.

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Кыргызстан – небольшая страна в Центральной Азии. Небольшая – по меркам региона. На самом деле в пять раз больше Швейцарии.

Кыргызская Республика одна из самых беднейших стран мира. По оценкам Всемирного банка к концу года до 38 процентов населения могут оказаться за чертой бедности.

Но при этом наиболее свободная в регионе. „Островок демократии“ – когда-то мы снискали именно такую славу. В индексе свободы прессы мы на 72 строчке, когда как все наши ближайшие соседи, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан занимают строчки ниже 100.

Большая часть кыргызстанцев все еще находится под влиянием российской пропаганды. И это самая большая боль.

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Сейчас же социальные сети и интернет доступнее. Даже в самых отдаленных регионах нашей высокогорной страны есть базовые станции мобильных операторов связи и провайдеров интернета. Большинство „за Путина“: оправдывают его действия, говорят языком вражды, навязываемого российскими телеканалами, поддерживают риторику и действия властей РФ.

Но есть большая зависимость страны и политиков от России.“Мы готовы быть с Россией еще 300 лет“, заявил Акылбек Жапаров, председатель кабинета министров страны.

Кыргызстан все еще связан с РФ многими объединениями, в том числе Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), ОДКБ, ШОС. Больше миллиона граждан нашей страны находятся в трудовой миграции в городах России. И о их судьбе власти тоже задумываются. А здесь живут их многочисленные родственники, которые также находятся под влиянием роспропаганды.

Обострилось с февраля и националистические настроения внутри страны. Часть населения ополчилась против российских переселенцев. Их прибытие плюс экономические последствия от санкций в отношении России сказались на многих аспектах жизни кыргызстанцев – значительно подорожала аренда жилья, стали расти цены на продукты питания, проезд, перелет, отдых. С начала 2022 года цены на основные продукты питания выросли на 15 процентов.

Это породило определенные настроения в обществе, и без того беднеющий народ стал ощущать последствия войны. Но не до конца их осознает.

Местные эксперты прогнозируют крупнейший кризис, сравнимый разве что с ситуацией в начале 1990-х годов, когда распал Советского Союза и Кыргызстан стал независимый.

Но пропаганда оказывается сильнее голода. Пока, как говорится, телевизор побеждает холодильник. И сотни тысяч моих соотечественников прильнув к экранам продолжают поглощать инфорпродукты российской пропаганды.