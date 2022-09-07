Грузия и конец Советского Союза : Противоречивые воспоминания о Горбачеве

Горбачев позволил Грузии боротся за независимость. Она была жестоко наказана. Ядовитый газ был использован при разгоне демонстрации 1989.

Здесь всегда лежат свежие цветы. На центральном проспекте Руставели, в центре Тбилиси, стоит мемориал в память людям, погибшим 9 апреля 1989 года. Тогда российские военные жестоко разогнали мирную демонстрацию, участники которой требовали выхода из состава СССР. Солдаты пустили ядовитый газ, и били митингующих походными лопатками. В результате погиб 21 человек, пострадало более двух тысяч.

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Для многих в Грузии этот мемориал доказательство того, что, либеральный реформы последнего президента СССР Михаила Горбачева, а также слова “гласность и перестройка“ были всего лишь фасадом, скрывавшим по-старому репрессивный режим.

Эту точку зрения разделяют в стране по сей день. Горбачев до последнего говорил, что решение о применении силы приняли “у него за спиной“ и виновата тогдашняя верхушка Грузии. Но многие считают, что подобный приказ мог отдать Генеральный секретарь коммунистической партии.

Советская армия применила ядовитые газы “Черемуха“ и “CS“. Последний использовали американские солдаты во время Въетнамской войны. Впрочем от него пришлось отказатся, так как газ вызывал у жертв множество осложнений. А вот Советский союз отравил этим газом собственных граждан.О том, какой газ использовали солдаты стало известно только после расследования. А 9-го апреля МВД утаило это информацию от врачей, оказывавших помощь пострадавшим. У ядовитого газа были тяжелые последствия Спустя несколько недель люди все еще обращались в больницу с проблемами сердца, дыхательных путей и т.д.

Несмотря на гласность и демократию Горбачева, советский режим поначалу попытался скрыть преступления. Советские газеты всю вину возлагали на демонстрантов.

“В давке, вызванной присечения провокационных беспорядков антиобщественных эелментов, погибло 16 человек“ – вот официальная версия Кремля, которую тиражировали СМИ.

Им никто не поверил. Из показаний свидетелей все более становилось ясно, что это была карательная операция. Например, Константине Шенгелия, один из пострадавших вспоминал, что солдаты били его и кричали: “Вот вам за Сталина и за Берию!“ Кстати, от рук российских солдат пострадала и грузинская милиция, которая пыталась защитить демонстрантов. Свыше 20 милиционеров попали в больницу с черепно-мозговыми травмами.

Грузия не единственная пострадала от советских войск при Михаиле Горбачеве. Например, в январе 1991 в Вильнюсе, Литва, советский спецназ убил 14 мирных граждан. Свыше 702 были ранены.

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Поэтому смерть Михаила Горбачева прошла в Грузии почти незамеченной. Многие признают – без него сложнее было бы боротся за независимость. Но мало кто готов поверить, что он не имел отношения к жескотое наказанию, последовавшему за этой борьбой.