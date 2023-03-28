Постсоветская идентичность : Неприличная идентичность

Наш автор родом из Азербайджана, ее родным языком является русский. Ей хотелось быть просто „южной кавказкой“.

Быть русскоязычной азербайджанкой, выросшей в Баку 90-х годов на русско-советско-азербайджано-западной культуре – это почти то же самое, что быть никем. Или быть всем сразу, как мифологические существа с человеческими головами, птичьими крыльями и кошачьими хвостами.

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У меня долго были проблемы с национальной самоидентификацией. Мне было тесно в своей „официальной“ азербайджанской идентичности и неуютно в роли космополита. Со временем я осознала, что идентифицирую себя, в первую очередь, с Южным Кавказом, воспринимая три страны этого региона – Азербайджан, Армению и Грузию – как одно целое, единое культурно-историческое пространство.

А сам Южный Кавказ воспринимаю как часть постсоветского пространства. И свою южно-кавказскую идентичность, соответственно, – как часть более широкой постсоветской идентичности.

Слишком сложно, да? А как сложно с этим жить. Особенно сейчас, когда иметь такую вот постсоветскую южно-кавказскую идентичность даже как-то неприлично. Напав на Украину, Россия, кроме всего прочего, окончательно дискредитировала и сам термин „постсоветское пространство“, и все то, что объединяет входящие в него страны. И, „одной рукой“ стреляя по Украине, второй она продолжает удерживать нити карабахского конфликта между Арменией и Азербайджаном, который уже 30 лет разделяет южно-кавказские народы колючей проволокой ненависти и страха. Почти всю мою сознательную жизнь.

Мне всегда казалось, что идеальным вариантом для стран Южного Кавказа было бы „держаться вместе“, создав нечто вроде политического и гуманитарного союза. Но я понимаю, что это утопия.

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И на фоне всего происходящего единственное „место“, где я могу позволить себе свою „неприличную идентичность“ – это эмиграция.

Живя сейчас в Грузии, сохраняющей нейтралитет в карабахском конфликте, я позволяю себе быть „южно-кавказцем“. Здесь в кондитерских продается „кята“ – слоеное печенье с сахарной начинкой, которое называют то „ереванским“, то „бакинским“. Оно мне не нравится, но нравится сам факт его существования. А в прошлый раз мой парикмахер, молодой тбилисский армянин, стриг меня, напевая по-русски песню из азербайджанского фильма пятидесятилетней давности.

- Господи, Серго, откуда ты ее вообще знаешь?

- Услышал в детстве от маляра, который у нас ремонт делал.

А эмигрировав однажды „по-настоящему“, за пределы региона, я смогу, наверно, быть „постсоветским южно-кавказцем“. То есть, собой. Одной из мифологических существ с человеческими головами, птичьими крыльями и кошачьими хвостами, которые все-таки существуют.