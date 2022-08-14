Русские в эмиграции : Привязанные к родине, нитями безнадежья

Многие российские граждане переехали в Армению после войны. Но многие, вероятно, скоро вернутся

В Тбилиси за обильным грузинским столом, на котором среди различных хачапури расставлены украинские флажки, все разговоры об одном человеке. Катя, русская по национальности, приехала в Грузию на два дня, чтобы в паспорте иметь штамп о том, что пересекала границу с Арменией. В Армении граждане РФ без регистрации на законных основаниях могут находиться только в течение 6 месяцев, потом вынуждены пересечь границу республики, хотя бы на полчаса.

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В начале марта Катя из России переехала в Армению, взяв с собой кота, войну, стыд и депрессию, которая не позволяла встать с постели несколько недель. Катя из ИТ-сферы. В первые же дни украинской войны она решила покинуть родину, с которой она отказывалась отождествлять себя. Выбор был не велик: в Армению или в Грузию, шенгенской визы у нее не было.

– А почему не в Грузию? – спрашивают сидящие за столом грузины, с легкой усмешкой – здесь точно гораздо лучше, чем в Армении. Налогов мало, условия для инвесторов у нас гораздо лучше, нет войны.

– Для меня уже нигде не лучше. И единственное, чего я хотела в тот момент, – покой. Я хотела быть там, где меня не станут винить за то, что я русская, при въезде куда не заставят подписывать нелепые бумаги – об отказе заниматься путинской пропагандой. Я хотела, чтобы меня не ненавидели, я сама себя ненавидела за всех, – говорит Катя.

После ужина вместе с Катей отправляемся в Армению. На армяно-грузинской границе русских тоже много, приехали на „пересечение границы“. Министр экономики Республики Армения Ваан Керобян говорит, что „По нашим подсчетам, с начала марта в Ереван переехало на долговременное проживание почти 30 тыс. граждан Российской Федерации, они создали свыше 1200 компаний. В армянских банках открыто уже больше 70 тыс. счетов граждан РФ“. Чем обоснованы упомянутые министром „наши подсчеты“, однако, совершенно не ясно.

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А, тем временем, Статистический комитет Армении сообщает, что за первый квартал 2022 года в Армению прибыли 142 117 граждан России, 138 111 из них через некоторое время покинули республику. Для второго квартала подсчетов пока нет.

На пограничном пункте Катя хочет купить сигареты. У кассы, по привычке, для оплаты протягивает карту и сразу вспоминает – ее банковские карты уже нигде не принимают. В машине с Катей говорим о Ереване, который изменился после приезда русских. Говорю – в кафе уже свободного места не найти, повсюду россияне. Долго не продлится – отвечает Катя.

– Думаешь, война скоро закончится? – спрашиваю я.

– Нет, не закончится, но Родина-мать зовёт! Потратят деньги, которые смогли вывезти из России, а потом будут вынуждены вернуться… Знаешь же песню – „Родина не отпустит, породила сама, сама и удавит“? – говорит Катя.