Поколения и война в Украине : Бабушка рассказывает о войне

Многие воспоминания о Второй мировой войне вдруг снова актуальны сегодня. Как хорошо было бы просто читать детям сказки.

„А когда совсем нечего было есть, мы срывали кору с деревьев, грызли ее“… Такой разговор бабушек с моими детьми, я услышала однажды вечером. Это был третий день войны. Самый тяжелый период. Когда совсем ничего не понимаешь, не веришь и не хочешь принимать, когда не знаешь, что делать.

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„Бабушка Тася, вы что им рассказываете? Что это за ужасы?“ – вскрикнула я. На что бабушка поведала свой опыт. Так они выживали во время голодомора и Второй мировой войны. У бабушки Таси было девять детей в семье. Она из тех, кто еще несколько десятков лет после пережитого, стирал крошки со стола и на любом застолье произносил фразу „Главное, чтобы не было войны“.

Бабушка Тася родом из российского города Ярославль. Ей было очень сложно поверить, что Украине – ее второй родине – объявила войну Россия. Там ведь по-прежнему много родни, которая будто не хочет слышать ее. Когда бабушка рассказывала правнукам свои истории, она хотела уберечь их, поделиться каким-то немыслимым и страшным опытом, который приобрела в их возрасте когда-то сама.

В этой же комнате сидела и вторая прабабушка моих детей. Бабушка Катя такого же возраста, как и Тася. Им по 90 лет. Бабушка Катя долгие годы прожила в Беларуси. Вмешательство еще одного так называемого „братского народа“ в войну против Украины сильно подкосило ее здоровье. Людям их поколения невероятно сложно принять факт нападения россиян на Украину.

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Наше бомбоубежище находится в подвале. Каждый раз во время воздушной тревоги, приходилось чуть ли не на руках сносить бабушек туда. Через неделю войны приняли решение отправить их в соседнюю Румынию, в больницу, где смогут оказать нужное лечение дорогим сердцу людям.

„Я что убежала от русских к румынам?“ – говорила бабушка Катя. Она пережила блокаду Одессы во время Второй мировой войны. В нашем городе были как раз румынские отряды оккупантов. Только теперь румыны лечат ее в больнице, дают жилье, кормят и очень хорошо относятся. А бежать приходится от русских.

В первые дни войны, когда Россия напала на Украину, среди знакомых прозвучала страшная фраза: „Как хорошо, что моя бабушка не дожила до этого“. Я понимаю, что имеют ввиду люди, которые так говорят. Тем, кто воевал когда-то плечом к плечу с русскими, очень тяжело принять факт нападения, и бояться быть убитыми ими же.

Я рада, что мои дети знают своих прабабушек, но мне бы очень хотелось, чтобы они читали моим детям сказки, а не рассказывали, как выжить во время войны.