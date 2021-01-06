Новый Налоговый кодекс в Беларуси : Власть лезет в карман всем

С каждым днем всё становится дороже. Янка Беларус рассказывает о жизни в Минске в эти непростые времена. Эпизод 48.

1 января в Беларуси вступил в силу новый Налоговый кодекс. Ознакомившись с его положениями можно сделать вывод – властям срочно нужны деньги, режим надо оплачивать – а уже не на что. Внешний госдолг составил 18,151 млрд USD, и это абсолютный рекорд за всю суверенную историю Беларуси.

Первое изменение: для сотрудников компаний-резидентов Парка высоких технологий (ПВТ) подняли подоходный налог с 9% до 13%. Раньше государство гарантировало специальный правовой режим ПВТ, выделение площадей и налоговые льготы. Именно это на протяжении долгих лет было привлекательным для инвесторов. И позволило ПВТ создать репутацию ведущего IТ-кластера Восточной Европы. Теперь же, как их хамски называет Лукашенко, «яйцеголовые» будут равны простым налогоплательщикам. На ближайшие 2 года – точно. Ведь они будут отдавать гарантированные им ранее до 1 января 2049 года льготы на борьбу с COVID-19. Которого, опять же по словам Лукашенко, не видно и значит не существует, это всё «психоз». Но дело в том, что репутация – вещь тоже плохо заметная и при том очень ценная. По словам юриста Дениса Алейникова, одного из авторов «ПВТ 2.0»: «Поднять налоги временно равно потерять репутацию навсегда». Но, кажется, Министерство финансов такими категориями не думает.

Впрочем, вступивший в силу Налоговый кодекс предусмотрел «сюрпризы» и для простых граждан, тех, кто сдает в аренду квартиры, дачи, садовые домики, гаражи и другие нежилые помещения. Также изменения в сторону повышения коснутся и индивидуальных предпринимателей и иных физлиц, которые платят единый налог. Например, за разработку веб-сайтов, настройку компьютеров и установку программного обеспечения в Минске теперь придется заплатить 116 рублей, вместо – 97 (37 евро вместо 31). Если ты репетитор, то приготовься достать из кошелька на единый налог на 1,5 евро больше, чем в прошлом году. Подобные ставки предусмотрены и для организаторов свадеб, видеосъемки событий, оказание парикмахерских и косметических услуг, ремонтников домашней мебели и тех, кто занимается строительными работами. Самое странное налогооблагаемое действие жителя Минска, не зарегистрированного как индивидуальный предприниматель, это...продажа котят! Тут придется уплатить 46 рублей (15 евро). Занятно, что при этом Закон об обращении с животными в Беларуси до сих пор на стадии обсуждения. Так что даже если ты маленький котик – плати сначала в бюджет, а уже потом выражай эмоции!

Таким образом, ставки ежемесячного налога вроде вырастут незначительно (в среднем на 1-2 евро), однако всё это по прогнозам позволит привлечь в бюджет около миллиарда белорусских рублей. И вот мне интересно: во время пандемии в большинстве стран, по возможности, стараются оказывать помощь малому и среднему бизнесу. В Беларуси всё наоборот. Государство не стесняясь лезет в карман всем и каждому.

Также с 1 января в Беларуси вводится новый транспортный налог, который будут платить все владельцы автомобилей независимо от участия в дорожном движении. Стоит заметить, что помимо этого налога есть акциз на автомобильные бензины и дизельное топливо. Также на усмотрение районных администраций приграничных зон разрешено установление сбора за выезд из Беларуси на машине (около 28 евро).

И это всё помимо увеличения пенсионного возраста, увеличения тарифов на коммунальные платежи и электричество, роста НДС на некоторые лекарства и обложения подоходным налогом кэшбека по банковским карточкам.

Как видим, быть белорусом – с каждым днем становится всё дороже. Впрочем, можно увидеть здесь и позитивное. То что власть поднимает еще и базовую величину, по которой происходит расчет пособий и штрафов, говорит о том, что она из последних сил «цепляется посиневшими пальцами за кресло». Это слова самого Лукашенко, который всё никак не может понять, что народ давно отказал ему в доверии.