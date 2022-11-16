Дроны-камикадзе в Украине : В ожидании ударов

Тема Украины могла уже надоесть западному читателю. Жаль только, что жители Украины не могут позволить себе жить так, будто ничего не произошло.

Будильник на телефон срабатывает в шесть утра по Киеву. Середина осени – светает поздно и еще среди темноты раздаётся звук воздушной тревоги. Последний месяц вернул киевлянам серьёзное отношение к сиренам, в понедельник, 10 октября, Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар, одна из ракет попала по центру Киева.

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По разным данным погибли от пяти до восьми человек. “Высокоточное“ российское оружие как обычно “высокоточно“ убило гражданских лиц, чтобы российские пропагандисты могли покуражиться в духе “началось“, “удары по центрам принятия решений“.

Сегодня Россия продолжила “высокоточно“ атаковать столицу иранскими дронами-камикадзе. Первый взрыв, похожий на раскат грома, застал меня в ванной. Второй – буквально в дверях. Когда я быстро иду в сторону метро раздаётся несколько автоматных очередей – низколетящих “шахедов“ пытаются сбивать из стрелкового оружия и, порой, удачно. Но сейчас я слышу ещё два взрыва. Земля не дрожит – всё-таки это не ракета, но инстинктивно я втягиваю голову в плечи и ускоряю шаг.

Люди, которые слышали полёт “шахеда“ описывают его как “жужжание“, похожее на звук газонокосилки. В шутку их ещё называют “мопедами“, но смешного здесь мало – один из “мопедов“ попал сегодня в жилой дом. Из-под его завалов спасатели извлекли четыре тела, остальных жителей удалось спасти. Я же три часа ездил в метро, чтобы не сидеть на переполненной станции среди других искателей убежища. Когда я вышел на улицу – уже вовсю светило солнце и стояла прекрасная для октября погода. До очередной тревоги оставалось около двух с половиной часов.

Я вполне верю, что тема Украины могла уже надоесть западному читателю и зрителю. Действительно, сколько можно о ней говорить и писать, тратить деньги на её поддержку, принимать беженцев и отказывать себе из–за необходимости экономить. Надо восстанавливать экономические связи с Россией, запускать газопроводы, восстанавливать культурные и политические связи.

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Жаль только, что жители Украины не могут позволить себе жить так, будто ничего не произошло. Всё уже случилось – и продолжается дальше, пока “лидеры мнений“ в дорогих пиджаках пишут статьи о том, что Украина должна сдаться, ведь “ну вы понимаете, это же Россия..“. Всем тем, кто предлагает подобные “компромиссы“, можно пожелать только одного – неожиданно услышать за окном звук газонокосилки в ясную ночь.