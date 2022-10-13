Украинский язык : Возвращение к родному языку

Война стремительно отдаляет украинцев и россиян друг от друга. Все больше и больше русскоязычных украинцев теперь не хотят говорить по-русски.

Во Львове всегда можно было часто услышать русский язык. Многие туристы, приезжавшие с центральной и восточной Украины, не переходили на украинский и общались с местными на русском.

Сейчас много изменилось. Многие из десятков тысяч жителей Харькова, Мариуполя, Херсона и Донбасса, для которых украиноязычный Львов стал убежищем, сами переходят на украинский и посещают курсы или разговорные клубы украинского языка.

Один из таких клубов встречается во Львовском национальном музее архитектуры, где собраны образцы домов с разных регионов страны. Здесь беженцы встречаются со львовянами и поют украинские народные песни, чтобы улучшить свое произношение, увеличить словарный запас и просто хотя бы ненадолго забыть о войне в круге друзей. Слушая их пение, сложно поверить, что для некоторых из них этот язык долгое время был лишь вторым после русского.

Татьяна, выехавшая из Харькова в первый день войны и прежде разговаривающая на русском языке, говорит мне, что переход на украинский – “возвращение к родному языку“ – для нее теперь дело принципа: “Я не могу и не хочу иметь что-либо общее с теми, кто убивает мой народ“.

Еще одна Татьяна, переехавшая во Львов с Крыма еще после его аннексии в 2014 году, тоже выросла в русскоязычной семье украинских патриотов. Видя, как тяжело ей говорить на украинском, тогда львовяне часто сами переходили на русский язык или просили, чтобы она говорила на русском.

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Если даже после первого российского вторжения 8 лет назад даже в центре Львова можно было услышать уличных музыкантов, поющих на русском, сейчас все по другому. На дверях нескольких магазинов можно увидеть надписи: “Мы не говорим на языке оккупантов“.

Для Татьяны это не проблема. Кроме пения, она уже второй раз посещает более формальный курс украинского. Сбиваясь от волнения на русский, она говорит мне, что очень хочет, чтобы ее внуки разговаривали на украинском. Лучшим способом сделать свой вклад она считает собственный пример и хочет научиться говорить без ошибок.

Ситуация меняется не только во Львове. Мой знакомый с Одессы, хотя и вырос в деревне, где говорили на украинском языке, в преимущественно русскоязычном городе разговаривал только на русском, не переходя на украинский в разговорах со мной.

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После того, как российская ракета разрушила дом в городе, убив 8 человек на праздник Пасхи, я написал ему, чтобы спросить, как он. Он ответил уже на украинском и с тех пор, по крайней мере со мной, общается на этом языке.

Россия, оставляя Украине право на существование только лишь в том виде, который подходит Кремлю, сама отталкивает украинцев от всего, что когда-то связывало их с восточным соседом.