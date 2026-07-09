taz Talk zur Abgeordnetenhauswahl Berlin Ist das Kultur - oder kann das weg?

Zwei Kultursenator:innen stürzen über die CDU-Fördergeldaffäre, der Etat für Kultur wird drastisch gekürzt: Die Berliner Kulturpolitik erlebt eine ihrer schwersten Zerreißproben seit Jahren. Viele Einrichtungen kämpfen um ihre Existenz, Projekte werden gestoppt oder verschoben, und das Vertrauen zwischen Senat und Kulturszene ist beschädigt.

Veranstaltungsinformationen Wann: Mo., 07.09.2026, 19 Uhr Einlass: 18.30 Uhr Wo: taz Kantine und im Livestream Friedrichstr. 21 10969 Berlin Die Teilnahme ist nur mit einem im Voraus gebuchten Ticket möglich. Wir bitten Sie daher um eine Anmeldung über dieses Ticket-Portal. Die Plätze sind begrenzt, der Eintritt ist kostenlos. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Dabei geht es längst nicht mehr nur ums Geld. Viele Kulturschaffende werfen dem Senat mangelnde Transparenz, kurzfristige Entscheidungen und einen Politikstil vor, der den Dialog mit der Szene durch Entscheidungen im kleinen Kreis ersetzt. Der Senat hält dagegen: Angesichts der angespannten Haushaltslage seien harte Prioritäten unvermeidlich.

Doch stimmt das? Sind die Kürzungen tatsächlich alternativlos oder mangelte es am politischen Willen? In Hamburg wurde der Kulturetat gerade erst erhöht. Gibt es trotz knapper Kassen nicht auch in Berlin Spielräume für Investitionen in die kulturelle Infrastruktur?

Warum wird nicht daran gearbeitet, die Einnahmeseite zu erhöhen? Anwohnerparken kostet in Berlin immer noch so gut wie nichts, um nur ein Beispiel zu nennen … Und: Wie lässt sich das verlorene Vertrauen zwischen Politik und Kulturszene nach der Berlin-Wahl am 20. September 2026 zurückgewinnen?

Im Gespräch:

🐾 Wibke Behrens ist Teil des Aktionsbündnis #BerlinIstKultur und Vorstand Landesverband freie darstellende Künste Berlin e.V.

🐾 Daniel Wesener ist Mitglied des Abgeordnetenhauses und Sprecher für Kulturfinanzierung für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Moderation:

🐾 Andreas Hergeth ist seit 2014 im Lokalteil Berlin als Chef vom Dienst und Redakteur für Kulturpolitik & Queeres.

🐾 Susanne Memarnia ist Co-Ressortleiterin der Berlin-Redaktion Sie ist seit 2003 bei der taz mit den Themenschwerpunkten Migration, Soziales und Antirassismus.

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