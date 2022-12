taz-Podcast „klima update°“ : Die Klima-News der Woche

Razzia bei der letzten Generation. G7 bringen „Klimaclub“ auf den Weg. Meilenstein bei der Forschung an Kernfusion.

BERLIN/HAMBURG taz | Unter dem Verdacht der „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ gab es am Dienstag in mehreren Bundesländern Razzien in Wohnungen von Ak­ti­vis­t:in­nen der Letzten Generation. Was steckt dahinter? Unabhängig von juristischen Fragen: Was die Besetzungsaktionen bringen, ist umstritten – auch in der Sozialforschung. Darüber spricht taz-Redakteurin Katharina Schipkowski im klima update° mit Verena Kern, Chefredakteurin des Online-Magazins klimareporter°.

Außerdem: Die G7-Staaten haben einen „Klimaclub“ gegründet. Die Idee: Vorreiterstaaten schließen sich zusammen und ziehen dann andere Länder mit, damit es beim Klimaschutz schneller vorangeht. Vor allem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte dafür geworben.

Einem US-Team ist in der Fusionsforschung ein Durchbruch gelungen. Die Meldung hat Politik, Wissenschaft und Medien regelrecht elektrisiert. Denn auf der Kernfusion liegen riesige – aber auch übertriebene – Hoffnungen. Theoretisch könnte sie unendlich viel Energie bereitstellen und so alle Energieprobleme lösen. Und wie sieht das in der Praxis aus?

