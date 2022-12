Podcast „Bundestalk“ : Terror von rechts

Eine Gruppe von Reichsbürgern plante den Umsturz, war gut vernetzt, bewaffnet – und wurde vergangene Woche festgenommen. Grund zur Erleichterung?

BERLIN taz | Die Bundesanwaltschaft hat in der letzten Woche in einer Großrazzia 25 mutmaßliche „Reichsbürger“ und Coronaverharmloser festnehmen lassen. Der Vorwurf: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Externen Inhalt erlauben

Die Gruppe wollte angeblich 286 sogenannte Heimatschutzkompanien bilden. Sie sollten den Umsturz planen und die politischen Verantwortlichen festnehmen und exekutieren. Unter den jetzt Festgenommenen sind: Angehörige von Polizei und Bundeswehr, ein abgedrifteter Adeliger, ein Spitzenkoch und eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete.

Bei den Durchsuchungen haben die Beamten Waffen, Munition und Kampfausrüstung gefunden. Wieder ein Beweis dafür, was Beobachter schon lange sagen: Die Szene ist gefährlich.

Doch die Sicherheitsbehörden haben die Szene lange unterschätzt. Ändert sich das jetzt? Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will das Diszipliar- und das Waffenrecht verschärfen. Reicht das? Und was ist eigentlich mit der AfD – ist jetzt ein Verbotsverfahren gegen die AfD fällig?

Diesen Fragen widmet sich die neue Folge des „Bundestalks“. Mit dabei: Konrad Litschko, Fachredakteur für Rechsextremismus und innere Sicherheit, der AfD-Watcher Gareth Joswig, Sebastian Erb aus dem Investigativ-Ressort der taz, der an Recherchen zu rechten Netzwerken insbesondere in der Bundeswehr beteiligt war, und die innenpolitische Korrespondetin Sabine am Orde.

„Bundestalk“ – Der politische taz-Podcast, läuft ab jetzt wöchentlich! Er erscheint jede Woche auf taz.de, Spotify, Deezer und iTunes.