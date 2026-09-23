ap | Der ehemalige US-Filmproduzent Harvey Weinstein ist wegen eines Sexualverbrechens aus dem Jahr 2006 zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil erging am Mittwoch in New York, mehr als sechs Jahre nach der ersten Verurteilung Weinsteins.

Eine Jury hatte den 74-Jährigen im vergangenen Jahr erneut schuldig gesprochen, 2006 in seiner Wohnung in Manhattan einen sexuellen Übergriff auf die frühere Fernsehproduktionsassistentin Miriam Haley begangen zu haben.

Der Produzent erfolgreicher Filme wie „Pulp Fiction“ und „Shakespeare in Love“ war 2020 wegen des Übergriffs auf Haley und der Vergewaltigung der angehenden Schauspielerin Jessica Mann zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. Das höchste Gericht des Bundesstaats New York hob die Schuldsprüche 2024 jedoch auf. Es urteilte, Weinstein sei durch Aussagen weiterer Frauen benachteiligt worden, deren Vorwürfe nicht Gegenstand des Verfahrens waren.

Im neuen Prozess wurde Weinstein im Fall Haley abermals schuldig gesprochen. Bei einem weiteren Vergewaltigungsvorwurf konnte sich die Jury nicht auf ein Urteil einigen.