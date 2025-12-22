piwik no script img

Zerstörte Infrastruktur in der UkraineDas elektrische Herz

Russische Drohnen haben in Odessa ein Umspannwerk zerstört, 130.000 waren ohne Strom. Was es bedeutet, im Krieg die Infrastruktur am Laufen zu halten.

Ein Mann steht auf einer Hebebühne an einem Strommast - und repariert die unterbrochenen Leitungen
Höchstleistungen: Zwei Männer reparieren Leitungen am zerstörten Umspannwerk in Odessa Foto: Bernhard Clasen
Bernhard Clasen

Aus Odessa

Bernhard Clasen

Es ist ein grauer und bedeckter Montagmorgen in Odessa. Der Lehmboden auf dem Gelände der Energieversorgungsanlage ist rutschig. Behelmte Fachleute löten, schweißen, eine Hebebühne hebt einen Bauarbeiter in 15 Meter Höhe. Auf den ersten Blick wirkt alles wie eine gewöhnliche Baustelle, doch der Eindruck täuscht: Mitten auf dem Platz steht ein großes verkohltes eisernes Anlagenteil. „Das ist der Transformator“, erklärt Dmitro Grigorjew, Generaldirektor von DTEK Odesa Grids. „Was aussieht wie eine chaotische Baustelle, war noch bis vor Kurzem eine funktionierende Umspannstation.“

Dmitro Grigorjew ist der Chef von „DTEK Odesa Grids“, einem großen Unternehmen der Energiebranche. 3.500 Mitarbeiter zählt das Unternehmen. 996.000 Privatkunden und 34.000 juristische Personen im Gebiet Odessa beliefert das Unternehmen mit Strom.

Die Einnahmen kommen vom Stromversorger, dem regionalen Energieunternehmen Odessa. DTEK Odesa Grids selbst produziert keinen Strom, es ist auch nicht für den Verkauf zuständig. Die Hauptaufgabe des Unternehmens ist es, Strom aus den Hochspannungsnetzen des nationalen Energieversorgers Ukrenergo direkt zu den Haushalten der Privatkunden sowie zu Einrichtungen der kritischen Infrastruktur wie Krankenhäusern, Heizkraftwerken, Wasserversorgungsunternehmen usw. zu transportieren. Zuständig ist man für Masten, Drähte, Isolatoren, eben das ganze „Eisen“, das man für eine reibungslose Übertragung von Strom braucht.

„Eine Transformatorstation lässt sich mit dem menschlichen Körper vergleichen. Der Transformator ist das Herz; die Schutzrelais sind das Gehirn; die Hochspannungsfreileitungen und unterirdisch verlegten Kabel sind die Blutgefäße; und der elektrische Strom ist das Blut. Alles muss reibungslos zusammenarbeiten, sonst kommt es zu einer Störung des gesamten Organismus“, sagt Grigoriev.

30 Transformatoren im Gebiet Odessa

In der Nacht des 4. Dezember haben zehn russische Drohnen diese Umspannstation fast vollständig zerstört. Bis dahin hatte sie 130.000 Menschen im Gebiet Odessa mit Strom versorgt. „Zwei Tage haben wir gebraucht, um die Wohnungen über andere Leitungen wieder mit Strom zu versorgen“, sagt Grigorjew der taz. Die Reparaturarbeiten sind in vollem Gange.

„Hier sehen Sie den ausgebrannten Transformator. Ein hochkomplexes Gerät mit einem Gewicht von 80 Tonnen. Für uns Energiefachleute ist es das Herzstück der Umspannstation. Seit dem 4. Dezember schlägt dieses Herz nicht mehr. Insgesamt haben wir im Gebiet Odessa 30 Transformatoren verloren. Sie sind alle nach dem Beschuss ausgebrannt.“

Diese Umspannstation ist nach Angaben von Grigorjew das 19. Opfer im Bestand der Firma DTEK Odesa Grids allein in diesem Jahr. Insgesamt seien im Gebiet Odessa seit dem 24. Februar 2022 ungefähr 500 Objekte der Energieversorgung vernichtet worden, darunter auch große Umspannwerke.

In der Nähe der Umspannstation befinden sich mehrstöckige Wohnhäuser. In vielen Wohnungen wurden die Fenster durch die Druckwellen beim Einschlag der Raketen zerstört, die Zimmer waren voller Glasscherben. Die Bewohner haben nun ihre Fenster mit Folie oder Sperrholzplatten verschlossen.

Grigorjew erzählt, dass dies eine neue Umspannstation ist, die erst 2021 in Betrieb genommen wurde. „Wenn wir nun einen neuen Transformator in diese Umspannstation setzen würden, würde das mehrere Monate dauern und Investitionen im zweistelligen Millionenbereich kosten.“ Deshalb soll der alte repariert werden. „Unseren Planungen nach dürfte es in zwei Wochen so weit sein“, sagt Grigorjew.

Im Oktober und November habe die Energieinfrastruktur der Region Odessa erhebliche Schäden erlitten. Weit mehr als bei den feindlichen Angriffen im Februar und März 2025, so Grigorjew.

Oftmals höre man das Argument, dass es vielleicht besser wäre, Umspannwerke unterirdisch zu bauen. Das sei jedoch nahezu unmöglich, so Grigorjew. Energieanlagen müssen für die Wartung und Reparatur leicht zugänglich sein. Würde man diese Stationen unter der Erde bauen, würde das extrem hohe Investitionen und lange Umsetzungsfristen erfordern, was unter den Bedingungen des bestehenden Krieges ein unrealistisches Szenario sei. Der beste Schutz für Energieanlagen sei nach wie die Luftabwehr.

Anmerkung der Redaktion: Der Text wurde von DTEK gelesen und etwas modifiziert. Aus Sicherheitsgründen wurden einige Stellen entfernt.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Krieg in der Ukraine #Atomkraftwerk #Russland #Stromnetz #Kritische Infrastruktur
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Mann vor blauem Hintergrund wird mit Mikrofon ausgestattet
Jahresendkonferenz mit dem Kremlchef Märchenstunde mit Wladimir Putin

Russlands Präsident stellt sich Fragen handverlesener Bürger*innen. Moskau habe den Krieg gegen die Ukraine nicht begonnen, sei aber zum Frieden bereit.

Von Vera Bessonova
Friedrich Merz an einem Rednerpult, hinter ihm an der Wand steht "Europäischer Rat"
EU-Kompromiss zur Ukraine-Unterstützung Ein Erfolg, aber ein blasser
Kommentar von Anna Lehmann

Die EU ist doch noch in der Lage, der Ukraine beizustehen – mit einem Plan B, den Merz ausgeschlossen hatte. Die Glaubwürdigkeit des Kanzlers hat gelitten.

Eine ältere Frau am Stock geht an Weihnachtsbäumen vorbei, die gekauft werden sollen. Die Fassade dahinter weist Schäden russischer Bombardierung auf
Krieg in der Ukraine Eine Frage des politischen Willens

In der Ukraine ist der EU-Gipfel zu Russlands Milliarden in den Medien ein bestimmendes Thema. Die Frage ist: Werden sie die Unterstützung Kyjiws freigeben?

Von Bernhard Clasen
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Gewaltfantasie mit Nachspiel Polizist möchte Grüne und Linke mit Dachlatten verprügeln
2
Vorsitz der Konrad-Adenauer-Stiftung Kramp-Karrenbauer wird Stiftungs-Chefin
3
Essay In deiner Küche bin ich fremd
4
Neue Chefin der Konrad-Adenauer-Stiftung Vorbild AKK
5
Geplatzter Abschluss vom Mercosur-Deal Kein gutes Abkommen
6
Russische Vermögen und Ukrainekrieg Beim EU-Gipfel könnte es knallen