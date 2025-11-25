piwik no script img

Wohnungslosigkeit in Berlin„Nicht auf unserem Rücken“

Wegen eines Streits zwischen dem Bezirksamt Neukölln und einem Heimbetreiber sollen 50 Wohnungslose ausziehen. Die fordern ihren Verbleib.

Banner am Balkon der Saalestraße 17-18
Ein Banner am Balkon fragt: „Sind wir zu Weihnachten obdachlos?“ Foto: taz/Anselm Mathieu

Aus Berlin

Anselm Mathieu

In Neukölln geht der Streit um das mögliche Ende einer Wohnungslosenunterkunft in der Saalestraße 17–18 weiter. Alle dort lebenden Wohnungslosen sollen zum Auszug gezwungen werden, weil das Bezirksamt Neukölln die Zusammenarbeit mit dem Betreiber der Unterkunft, der Sunshinehouse GmbH, beenden will. Von den Be­woh­ne­r*in­nen hört man: Das Bezirksamt werfe der GmbH vor, seit 2022 Leistungen für Sozialarbeit in Rechnung gestellt zu haben – diese habe jedoch nie stattfgefunden.

Die Be­woh­ne­r*in­nen haben sich zur Initiative „Saale bleibt“ zusammengeschlossen, um gemeinsam mit der Union für Obachlosenrechte (UfO) dafür zu kämpfen, dass der Konflikt zwischen Berzirksamt und Betreiber nicht auf ihre Kosten geht: „Wir finden es richtig, dass gegen Geschäftemacherei mit dem Schicksal von uns Obdachlosen vorgegangen wird. Aber nicht auf unserem Rücken! Wir sind die Leidtragenden einer Auseinandersetzung, für die wir nichts können“, sagt Bewohnerin Sabine zur taz.

„Uns wird ja auch vorgeworfen, dass wir hier schon zu lange wohnen, aber wo sollen wir denn sonst hin?“ Seit 11 Jahren wohne sie bereits in dem Heim. Sie sitzt im Rollstuhl und hat einen Hund, seit Langem suche sie vergeblich nach einer für sie bezahlbaren Wohnung, die ihren Bedrüfnissen gerecht wird. Sie ist eine von vielen Wohnungslosen, die aufgrund des Mangels an sozialem Wohnraum viel länger in Wohnungslosenheimen leben müssen, als eigentlich vorgesehen.

Sorgen um die Zukunft

Dass die Be­woh­ne­r*in­nen jetzt alle raus sollen, will sie nicht hinnehmen. Der Neuköllner Sozialstadtrat Hannes Rehfeldt (CDU) habe ihnen zwar versprochen, alle enstprechend ihrer Bedürfnisse in eine passende Alternativunterkunft zu verweisen. Die Be­woh­ne­r*in­nen sind aber skeptisch, ob das funktionieren wird: Von 55 Menschen mussten bereits 5 ausziehen, einer davon habe Probleme beim Gehen und lebe jetzt im 5. Stock einer Unterkunft ohne funktionierenden Aufzug, erzählt Sabine.

Wohnungen für Obdachlose

Nach Senatsangaben ist es im laufenden Jahr bisher gelungen, 1.183 Mietverträge für wohnungslose Menschen abzuschließen, die ohne diese Unterstützung keine Wohnung finden würden. Das geschah über die aus dem Landeshaushalt finanzierten „Housing First“-Projekte. Innovative Konzepte würden das trotz der schwieriger Rahmenbedingungen des angespannten Wohnungsmarkt möglich machen. Den größten Teil dieser Wohnungen haben laut Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) die landeseigenen Wohnungsunternehmen zur Verfügung gestellt. Sie versprach nach der Vorstellung eines Berichts dazu im Senat: „Wir werden weiterhin verlässlich Wohnungen an wohnungs- und obdachlose Menschen vermitteln.“ (taz)

Der drohende Auszug und die damit verbundene Unsicherheit belaste die noch verbleibenden Wohnungslosen sehr, sagt Sabine. Auch ihr ist die emotionale Belastung anzusehen. Einige seien drogenabhängig und durch den Stress rückfällig geworden. In den vergangenen Jahren sei ein Gemeinschaftsgefühl unter den Be­woh­ne­r*in­nen entstanden, das in einer Wohnungslosenunterkunft wie dieser nicht selbstverständlich sei.

Die Forderungen von „Saale bleibt“ und UfO richten sich an alle Konflikparteien: Sozialstadtradt Rehfeldt soll den Be­woh­ne­r*in­nen den Verbleib in der Unterkunft erlauben, unabhängig vom Betreiber. Der wiederum soll den Widerstand gegen das Bezirksamt aufgeben und die Übergabe an einen nicht profitorientieren, gemeinnützigen Träger ermöglichen. Auch HKS Wohnheime GmbH, der Eigentümer der Immobilie, soll auf den Wechsel zu einem neuen Träger hinwirken, indem er die Zusammenarbeit mit der Sunshinehouse GmbH beendet.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Wohnungslosigkeit #Wohnungsnot #Obdachlosigkeit in Berlin
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Habseligkeiten eine obdachlosen Person steht vor einem Schaufenster mit feinen Kleidern
Wohnstatistik 2024 Über eine Million Menschen sind mittlerweile wohnungslos

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe ermittelt einen Anstieg von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Von Pia Wieners
Eine Person hält eine Essensbox und einen Schockoladen-Nikolaus in den Händen
Bekämpfung von Wohnungslosigkeit Kommt das Zuhause für alle?

Bis 2030 soll niemand mehr wohnungslos sein müssen. Ist das realistisch? Wie geht es denjenigen, die keine Wohnung haben? Protokolle von Wohnungslosen.

Von Jasmin Kalarickal
Der Schlafplatz eines Obdachlosen unter einer Brücke
Stadtforscherin über Wohnungslosigkeit „Manche müssen Körperfunktionen timen“

Wer auf der Straße lebt, für den ist vieles schwerer. Für effektive Gegenstrategien fehlt der politische Wille, sagt Andrea Protschky.

Interview von Jasmin Kalarickal
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Antifa-Prozess beginnt Die Abrechnung
2
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um
3
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk
4
Rebellion der Jungen Union Alle Räder stehen still, wenn dein Tennisarm es will
5
Tag gegen Gewalt gegen Frauen Solidarität ist männlich
6
Macht von Eliten Früher Kaste, heute Code