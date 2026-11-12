Brandenburgs Wölfe dürften sich bald etwas weniger sicher fühlen: Das Landwirtschafts- und Umweltministerium in Potsdam hat am Mittwoch eine Allgemeinverfügung namens „Revierübergreifender Managementplan für die Bejagung der Tierart Wolf“ vorgelegt, die voraussichtlich noch vor Monatsende in Kraft tritt. Ihr Ziel: „durch Wölfe verursachte Schäden in der Weidetierhaltung zu minimieren, indem auf diese schnell, pragmatisch und rechtssicher reagiert wird“. Kritik gibt es von NaturschützerInnen, aber auch vom Landesjagdverband.

„Wenn ein Wolf zur Bedrohung wird und trotz geeigneter Herdenschutzmaßnahmen angreift, muss er gezielt und schnell entnommen werden“, sagte Ministerin Hanka Mittelstädt (SPD) zur Begründung. „Dafür haben wir jetzt die Grundlage geschaffen.“ Brandenburg erfüllt damit einen Auftrag des Bundesjagdgesetzes, in das der Wolf erst im April aufgenommen wurde. Dem wiederum ging 2025 die Absenkung seines Schutzstatus durch die EU voraus: Die Art canis lupus wird seitdem in der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie nicht mehr als „streng geschützt“, sondern nur noch als „geschützt“ geführt.

Künftig gilt folgende Regelung in der Mark: Zu Beginn des „Jagdjahres“ am 1. April legt das Ministerium als oberste Jagdbehörde eine Maximalzahl erlegbarer Wölfe fest – im laufenden Jagdjahr sind es noch 10 Tiere. Nach Belieben dürfen diese allerdings nicht gejagt werden. Vielmehr greift nach jedem gutachterlich bestätigten Wolfsriss eines Weidetiers ein Prozedere, bei dem die untere Jagdbehörde die Bejagung in einem sogenannten Interventionsgebiet für acht Wochen freigibt. Das Gebiet umfasst alle Jagdbezirke, die in einem Radius von 1,5 Kilometern um den „Schadensort“ liegen – oder zumindest in diesen Radius hineinreichen.

Der Wolf in Brandenburg Rund 150 Jahre lang war der Wolf in Deutschland ausgerottet, seit den 90er Jahren kehrt er langsam wieder zurück. Im Jahr 2000 wurde in Sachsen zum ersten Mal Nachwuchs wild lebender Wölfe registriert. Heute leben schätzungsweise bis zu 2.000 Wölfe in Deutschland. In Brandenburg sind es nach vorläufigen Daten des Umweltministeriums rund 50 Rudel, 9 Paare und 3 territoriale Einzeltiere. Da ein Rudel etwa 5 bis 10 Tiere umfasst, dürfte es sich insgesamt um eine Zahl zwischen 300 und 500 Tieren handeln. Laut Ministerium ist der Bestand in Brandenburg stabil. Es deute sich an, dass sich die Wachstumskurve „einem oberen Plateau annähert“. Die Zahl der gerissenen Nutztiere ist dagegen in den vergangenen Jahren in Brandenburg deutlich zurückgegangen. Ebenfalls nach Angaben des Ministeriums wurden 2023 noch 358 tödliche Übergriffe auf Weidetiere gezählt, 2025 waren es 178. Von Januar bis Ende September 2026 wurden 133 Fälle gezählt.

Weitere Voraussetzung für die Freigabe ist, dass das gerissene Weidetier für den Wolf nicht ohne Weiteres erreichbar war. Nur wenn dieser „geeignete Herdenschutzmaßnahmen“ wie Zäune einer bestimmten Höhe überwunden hat, darf er gejagt werden. Wobei das Ministerium selbst einräumt, dass ein Wolf, der unter diesen Umständen vor die Flinte gerät, nicht zwingend derjenige war, der das Weidetier gerissen hat. Aber: „Der enge räumliche und zeitliche Bezug zum Schadensereignis erhöht die Wahrscheinlichkeit, den schadenstiftenden Wolf zu erlegen“, begründet Mittelstädts Behörde diese Praxis.

Der Abschuss eines Wolfes muss dann auch sofort kommuniziert werden, denn in diesem Moment endet die Freigabe. Nur wenn innerhalb einer Woche ein weiteres Tier gerissen wird, darf ein weiterer Wolf auch ohne vorheriges Gutachten erlegt werden. Sollte die festgelegte Höchstzahl erlegter Wölfen im Land erreicht sein, endet dieser Automatismus. Allerdings greift dann immer noch das Bundesjagdgesetz: Ihm zufolge können die unteren Jagdbehörden im Einzelfall die Erlegung eines Wolfes anordnen, der als Bedrohung für Tiere oder sogar Menschen gilt.

Abgeschwächte Abschussziele

Mit Sicherheit ist dieser Wolfsmanagementplan meilenweit von dem entfernt, was Mittelstädts früherer Staatssekretär Gregor Beyer im vergangenen Jahr immer wieder gefordert hatte. Beyer, selbst aktiver Jäger, brachte in der Debatte Zahlen auf den Tisch, die Experten für erfunden hielten – er sprach von bis zu 2.000 Wölfen, die schon in Brandenburg lebten, und spielte mit der Idee einer pauschalen Abschussquote von bis zu 15 Prozent. Es war allerdings auch der Streit um den Wolf, der dazu führte, dass die Ministerin und er nach weniger als einem Jahr ihre Zusammenarbeit beendeten. Beyer fand weitere Verwendung im Finanzministerium.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass die Brandenburger JägerInnen nicht zufrieden sind mit der neuen Regelung: Der Managementplan sei „ein erster Schritt“, greife jedoch „deutlich zu kurz“, teilte der Landesjagdverband (LJVB) mit. „Eine echte Bestandsregulierung bleibt dagegen Zukunftsmusik.“ Die Entnahme einzelner „Schadwölfe“ reiche nicht aus, befand LJVB-Präsident Dirk-Henner Wellershoff: „Dieser Plan kann nur der Anfang sein!“

Naturschutzverbände richten eine völlig andere Kritik an das Ministerium. Obwohl der Wolfsmanagementplan die Bedeutung des Herdenschutzes durch eine wirksame Einzäunung von Weiden und Stallanlagen betont, findet der BUND, dass dieser Aspekt immer noch zu kurz kommt. Statt auf Abschüsse zu setzen, müsse die Landesregierung TierhalterInnen noch viel stärker beim Ausbau der Schutzmaßnahmen finanziell und durch Beratung unterstützen. Der Wolf als geschützte Art müsse langfristig erhalten bleiben, dafür müssten auch die jeweiligen Naturschutzbehörden verbindlich in die Entscheidungen über Abschüsse einbezogen werden – das sehe der Managementplan aber nicht vor.

Viel zu große Radien

Joyce-Ann Syhre, Politische Geschäftsführerin des BUND Brandenburg, sagte der taz, der Verband sehe zwar, dass Ministerin Mittelstädt die von Beyer losgetretene Debatte einzufangen versucht habe. Trotzdem stehe der Managementplan für ein Entgegenkommen gegenüber dem Landesjagdverband. „Wir sehen manche Punkte extrem kritisch“, so Syhre. Dazu gehörten die viel zu groß bemessenen „Interventionsgebiete“, die nur scheinbar einen 1,5-Kilometer-Radius um den Schadensfall abbildeten und im Einzelfall viel größer ausfallen könnten. „Aber je größer der tatsächliche Radius ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Wolf erlegt wird, um den es eigentlich geht“, so Syhre.

Besonders unzufrieden ist der BUND mit einer Aussage im hinteren Teil der Allgemeinverfügung: Denn da hält sich die Landesregierung eine Tür offen, um künftig doch noch eine bestandsregulierende Bejagung einzuführen können. Sollte sich die Anzahl der Risse gegenüber den vergangenen Jahren nicht deutlich verringern, könne die oberste Jagdbehörde dann eine Anzahl von Wölfen definieren, die „maximal ohne Bezug zu konkreten Schadensereignissen bejagt werden dürfen“. Das aber widerspreche dem Artenschutz, sagt Syhre. Schweden handhabe das so und befinde sich deshalb im Konflikt mit der EU-Kommission.

Dass Brandenburger JägerInnen sich künftig Wolfsfelle an die Wand nageln könnten, findet der Naturschutzverband auch falsch. Im Gegensatz zu den Managementplänen anderer Bundesländer darf das Brandenburger Landesamt für Umwelt einen Wolfskadaver zwar wissenschaftlich untersuchen – behalten darf es ihn jedoch nur, wenn der oder die „Jagdausübungsberechtigte“ zustimmt. „Das überschreitet rote Linien“, sagt Joyce-Ann Syhre, „Trophäenjagd sollte als Motivator unterbunden werden.“