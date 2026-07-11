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Sophie Fichtner und Stefan Hunglinger blicken in die Kamera, darüber steht der Schriftzug "Reingehen - Die Geschichten der Woche"
Foto: Sima Ebrahimi

Wochentaz-Podcast Das wird man ja wohl noch sagen dürfen

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Die Grenzen des Sagbaren haben sich verschoben. Stimmt das und warum? Unsere Autorin erzählt von ihrer Spurensuche in einem Friseursalon.

Sophie Fichtner
Antje Lang-Lendorff
Philipp Brandstädter
von Sophie Fichtner, Antje Lang-Lendorff und Philipp Brandstädter

Migration, Fachkräfte, Umverteilung: Nirgends wird so offen geredet, wie beim Friseur. Also hat Gesellschaftsredakteurin Antje Lang-Lendorff einen Salon besucht. Im Gespräch mit Sophie Fichtner erzählt sie von ihrem Tag im Friseur „SalonFähig“ im bayerischen Amberg und erklärt, was sich in der Gesellschaft verschoben hat.

Und: Reporter Philipp Brandstädter war bei einer Operation am Gehirn dabei. Was er dabei über unser Gedächtnis gelernt hat und warum unser Hirn uns Märchen erzählt, darum geht es im zweiten Teil dieser Folge.

Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de

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