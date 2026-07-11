Wochentaz-Podcast Das wird man ja wohl noch sagen dürfen

Migration, Fachkräfte, Umverteilung: Nirgends wird so offen geredet, wie beim Friseur. Also hat Gesellschaftsredakteurin Antje Lang-Lendorff einen Salon besucht. Im Gespräch mit Sophie Fichtner erzählt sie von ihrem Tag im Friseur „SalonFähig“ im bayerischen Amberg und erklärt, was sich in der Gesellschaft verschoben hat.

Und: Reporter Philipp Brandstädter war bei einer Operation am Gehirn dabei. Was er dabei über unser Gedächtnis gelernt hat und warum unser Hirn uns Märchen erzählt, darum geht es im zweiten Teil dieser Folge.

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