Wochentaz-Podcast : Das wird man ja wohl noch sagen dürfen
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Die Grenzen des Sagbaren haben sich verschoben. Stimmt das und warum? Unsere Autorin erzählt von ihrer Spurensuche in einem Friseursalon.
Migration, Fachkräfte, Umverteilung: Nirgends wird so offen geredet, wie beim Friseur. Also hat Gesellschaftsredakteurin Antje Lang-Lendorff einen Salon besucht. Im Gespräch mit Sophie Fichtner erzählt sie von ihrem Tag im Friseur „SalonFähig“ im bayerischen Amberg und erklärt, was sich in der Gesellschaft verschoben hat.
Und: Reporter Philipp Brandstädter war bei einer Operation am Gehirn dabei. Was er dabei über unser Gedächtnis gelernt hat und warum unser Hirn uns Märchen erzählt, darum geht es im zweiten Teil dieser Folge.
Reingehen erscheint immer samstags und erzählt von den bewegendsten Geschichten aus der wochentaz. Ihr erreicht uns unter reingehen@taz.de
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