F elix und ich sitzen in der ­Küche, essen Plätzchen und lassen uns vom Radio bedudeln, in dem Ed Sheeran und Mariah Carey uns vorsingen, wie romantisch Weihnachten doch sei.

„Romantik ist tot“, sagte ich zu meinem zeitreisenden Freund, ­während ich dem Glühwein zusehe, wie er in der Mikrowelle seine Runden dreht. „Von jeder Zeitschrift grinst eine halbnackte Frau, im Internet bin ich nur einen Mausrutscher vom nächsten Porno entfernt, die Jugendlichen lernen in der Schule alles über Sex und Verhütung – aber was ist mit Consent, Romantik, Zärtlichkeit, Erotik?“

„Glaubst du, dass wir uns in hundert Jahren wieder Schmachtbriefe schreiben, die Minne singen oder gegenseitig Gedichte vorlesen?“, fragt Felix, der zwar aus der Zukunft kommt, sich aber nicht entscheiden kann, welches Plätzchen er zuerst in sich hineinstopfen soll.

„Nein … aber … schön wär’s ja schon irgendwie“, sage ich. „Heute bekommen die jungen Männer auf Social Media von selbsternannten Pick-up-Artists Tipps, wie sie ‚jede rumkriegen‘, während den Frauen Produkte vorgeschlagen werden, die K.-o.-Tropfen im Getränk erkennen sollen. Ich verstehe total, dass viele Hetero-Frauen lieber mit ihren Freund*innen, Katzen und ­Büchern zusammenleben als mit toxischen Männern. Aber ich habe Bedenken, wie das weitergeht: mit den Incels, der Manosphere, den einsamen Männern, die Frauen hassen. Ich sehe da ein riesiges Problem für unsere gesamte Gesellschaft.“

„Ach was, auf den Kapitalismus ist Verlass!“, erwidert Felix. „Bald kommt die erfolgreichste Erfindung des 21. Jahrhunderts auf den Markt: MrBAId.“

„Klingt wie ein Badreiniger.“

„Ist aber ein Sextoy mit transkranieller Magnetstimulation und KI-gestütztem Coaching.“

„What the fuck?“

„So ungefähr! MrBAId ist ein Wearable, das du wie einen Haarreifen trägst. Er stimuliert die Hirnzellen so, dass du das Gefühl hast, berührt zu werden. Gleichzeitig kannst du dir sicher sein, dass über den Knochenschallkopfhörer niemand außer dir seine Stimme hört. MrBAId wird von Anfang an als vollwertiger Partner­ersatz für alleinstehende Männer konzipiert. Er gibt dir das Gefühl, gehalten, gestreichelt und, ja, auch gefickt zu werden.“

„Aber das ist ja nur sexuelle Befriedigung? Was ist die große Revolution?“, frage ich Felix.

„MrBAId ist noch viel mehr. Er hört dir zu, ohne dass du dir die Blöße geben müsstest, deine Sorgen einem echten Menschen zu gestehen. Er ist ein ausgezeichneter Gesprächspartner, interessiert, einfühlsam und psychologisch mit allen Wassern gewaschen. Außerdem singt er dich in den Schlaf, spendet dir Trost und therapiert ganz nebenbei deine seelischen Wunden. Denn sexuell befriedigte und emotional stabile Menschen sind viel eher bereit, die Hinweise eines Coaches anzunehmen – zumal wenn dieser ihre intimsten Gedanken und Wünsche kennt. MrBAId hat nämlich ein doppeltes Geschäftsmodell: Für körperlich befriedigte und charakterlich gebildete Kunden veranstaltet die „MrBAId Company“ Dating-Events. Keine schnelle Wisch-und-weg-­Onlinepartnervermittlung, sondern Offline-Rendezvous mit KI-Matching aufgrund von Myriaden gesammelter Daten.“

„Hast du auch so ein Ding?“

„Natürlich! Jeder hat das.“

„Und wann kann ich das kaufen?“

„Wenn sich die Deutsche Gesellschaft für Psychologie und Bosch endlich zu einer Produktkooperation entscheiden.“