Weihnachten und Corona: Wir brauchen ein Wunder

Schon vor Corona war das System Schule fragil. In der Pandemie steht es vor dem Kollaps. Eine Reportage aus Bayern und Hessen über die Situation in den Klassenzimmern und Pausenhöfen – in der taz am Wochenende vom 5./6. Dezember. Außerdem: Am 5.12. ist Tag des Ehrenamts. Ein Hausbesuch bei einer engagierten Helferin. Und: Glühwein – das Trendgetränk der Pandemie. Ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.