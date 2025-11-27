piwik no script img

Suizidprävention für HäftlingeZelle mit Fußbodenheizung

In der JVA Moabit wurde der erste Suizidpräventionsraum eröffnet. Berlin folgte damit dem Beispiel von Leipzig.

Suizidpräventionsraum in der JVA Moabit
Sieht nicht wie ein Haftraum aus: Suizidpräventionsraum in der JVA Moabit Foto: dpa

Aus Berlin

Plutonia Plarre

Inhaftierte unterliegen einem deutlich höheren Suizidrisiko als Menschen in Freiheit. Nun gibt es in der Justizvollzugsanstalt Moabit erstmals einen Suizidpräventionsraum. Berlin sei damit dem Vorbild von Leipzig gefolgt, hieß es am Donnerstag, als der Raum der Öffentlichkeit im Beisein von Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) vorgestellt wurde.

Der 18 Quadratmeter große Raum hat die Ausmaße von zwei Gefängniszellen. Die Trennwand wurde herausgerissen, ein separater Sanitärbereich eingebaut. Die Wände sind hellblau gestrichen, die Möbel haben abgerundete Ecken. Unter dem Holzbelag verbirgt sich eine Fußbodenheizung, ein in die Wand integrierter Bildschirm ermöglicht Zugang zu einfachen Spielen und beruhigender Musik.

Die Fenster lassen sich einen Spalt breit öffnen, ohne an das dahinterliegende Gitter zu kommen, es gibt weder Riegel noch Griffe. Die gesamte Ausstattung des kameraüberwachten Raumes ist darauf angelegt, sich selbst keinen Schaden zufügen zu können.

Kameraüberwachter Raum

Bislang werden Inhaftierte, die als suizidgefährdet gelten, zumeist in besonders gesicherten Zellen mit Kameraüberwachung untergebracht. Diese Zellen sind aber „wenig wohnlich“, wie es der Leiter der Abteilung Strafvollzug in der Justizverwaltung, Christian Richard, am Donnerstag formulierte. Es handelt sich um die gleichen Zellen, in die auch als gefährlich eingestufte Gefangene zur Disziplinierung gesperrt werden. Das Mobiliar ist karg und unverrückbar, Sanitäranlagen aus Edelstahl und die Wände teilweise gekachelt. Weil eine Verlegung in diese Räume befürchtet werde, würden Suizidgedanken mitunter nicht offenbart, sagte Richard.

Bundesweit haben sich nach Angaben des Abteilungsleiters in der Zeit von 2000 bis 2024 im Durchschnitt 74 Gefangene pro Jahr das Leben genommen. In Berlin waren es 2024 und 2025 jeweils fünf. Jeweils zwei Suizide geschahen in der JVA Moabit.

In den Berliner Haftanstalten sitzen rund 3.500 Menschen ein. Ein einziger Suizidpräventionsraum wirkt da wie Tropfen auf den heißen Stein. Justizsenatorin Badenberg kündigte bei der Pressekonferenz zwar an, dass der Suizidpräventionsraum „keine singuläre Erscheinung“ bleiben werde, vermochte das auf Nachfrage aber nicht mit Angaben auf zur Verfügung stehende Haushaltsmittel zu unterfüttern. Ohne Mobiliar hat der Raum in der JVA Moabit 340.000 Euro gekostet.

An der Suizidprävention in den Gefängnissen wird laut Justizverwaltung seit Jahren kontinuierlich gearbeitet. Mit einem Screening bei Haftbeginn werde untersucht, ob Anzeichen für eine erhöhte Gefahr bestehen. Mit einem fortlaufenden Monitoring werde versucht, das Risiko zu minimieren. Sei ein Häftling bei bestimmten Risikofaktoren auffällig, werde der ärztliche oder psychologische Dienst hinzugezogen.

Zur Wahrheit gehört aber auch das: „Wenn die betreffende Person es partout verbirgt, wird es keiner merken.“ Der Psychotherapeut Jens Gräbener sagte das 2019 bei einer Expertenanhörung im Abgeordnetenhaus zum Thema Suizidprävention. Die Psychotherapeutin Maja Meischner-Al-Mousawi, seinerzeit in der JVA Leipzig für Suizidgefährdete zuständig, bezeichnete die sogenannten „weichen Kriterien“ für die Suizidprävention als sehr wichtig: ein gutes Anstaltsklima etwa, in dem sich die Insassen trauten, über seelische Nöte zu sprechen.

Zudem hatte die Anhörung gezeigt, dass die Suizidrate in den Berliner Gefängnissen zu dieser Zeit etwas höher war als im Bundesdurchschnitt. Und dass es in Berlin selbst Unterschiede gab. Mit 55 Suiziden zwischen 2000 bis 2018 war die JVA Moabit mit ihrer Untersuchungshaftanstalt für Männer mit Abstand am häufigsten betroffen gewesen.

Aktuell befinden sich in der JVA Moabit 840 Insassen, davon sind 761 Untersuchungshäftlinge. Nach Angaben der Leiterin Anke Stein hat die Anstalt einen jährlichen Durchlauf von 4.000 Gefangenen. Experten hatten in der Vergangenheit berichtet, dass die meisten Suizide in den ersten Haftwochen passieren, Stichwort Haftschock. „Das ist nicht mehr so“, sagte Stein, „dem können wir begegnen.“ Bislang habe man aber keine geeigneten Räume gehabt.

Haben Sie suizidale Gedanken? Dann sollten Sie sich unverzüglich ärztliche und psychotherapeutische Hilfe holen. Bitte wenden Sie sich an die nächste psychiatrische Klinik oder rufen Sie in akuten Fällen den Notruf an unter 112. Eine Liste mit weiteren Angeboten finden Sie unter taz.de/suizidgedanken.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Suizid #Strafvollzug #Gefängnis
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Rotes Backsteingebäude mit vergitterten Fenstern, hohem Zaun und massenhaft Stacheldraht
Suizid in Untersuchungshaft Wieder ein Einzelfall

In Lübeck hat sich ein Mann in der Untersuchungshaft das Leben genommen. Es ist nicht der erste Fall dort. Suizide kommen in allen Gefängnissen vor.

Von Amira Klute
Menschen stehen vor einem Haus und fotografieren
Psychologe über Suizid als Tabuthema „Prävention kann im entscheidenden Moment Leben retten“

Viele Medien scheuen sich, über Suizid zu berichten. Dabei kann gute journalistische Arbeit mit Vorurteilen brechen, sagt der Psychologe Frank Schwab.

Interview von Shoko Bethke
Blick in einen besonders gesicherten Haftraum
Tod unter Videoüberwachung Suizid im Suizid-Schutzraum

Im Wolfenbütteler Knast bringt sich im Juni ein Häftling in einem geschützten Haftraum um. Das Justizministerium ist in Erklärungsnot.

Von Harff-Peter Schönherr
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Mieterin schickt Rechnung an Vonovia „30 Stunden Arbeit pro Woche“
2
Tag gegen Gewalt gegen Frauen Solidarität ist männlich
3
Neugründung der AfD-Jugend in Gießen Bündnis widersetzt sich Aufmarsch der Höcke-Jugend
4
Verteidigungshaushalt Mehr als 108 Milliarden Euro für das Militär
5
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um
6
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk