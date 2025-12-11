ap | Boliviens Ex-Präsident Luis Arce ist wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Dies teilte der bolivianische Vizepräsident Edmand Lara in einem am Mittwoch (Ortszeit) auf TikTok veröffentlichten Video mit. Darin gratulierte Lara der Polizei zur Festnahme und kündigte an, Arce sei erst der Anfang. Die neue Regierung von Präsident Rodrigo Paz wolle ranghohe Verantwortliche für mutmaßliche Korruption zur Rechenschaft ziehen. „Diejenigen, die diesem Land etwas gestohlen haben, werden jeden Cent zurückzahlen“, sagte Lara und beendete die Botschaft mit den Worten: „Tod den Korrupten.“

Marco Antonio Oviedo, ein hochrangiger Regierungsbeamter unter Paz erklärte, Arce sei im Zusammenhang mit mutmaßlicher Veruntreuung öffentlicher Gelder während seiner Zeit als Wirtschaftsminister in der Regierung seines früheren Verbündeten und Vorgängers, Evo Morales, in Gewahrsam genommen worden. Er warf Arce und weiteren Beamten vor, schätzungsweise 700 Millionen US-Dollar aus einem staatlichen Fonds abgezweigt zu haben, der indigene Bevölkerungsgruppen und Kleinbauern unterstützt. Diese bildeten das Rückgrat von Morales’ Partei Bewegung zum Sozialismus (MAS).

Eine spezielle Polizeieinheit zur Korruptionsbekämpfung bestätigte AP die Festnahme. Oviedo bezeichnete den Schritt als Beleg für das Engagement der neuen Regierung, Korruption auf höchster Ebene zu bekämpfen und ihr zentrales Wahlversprechen umzusetzen. Eine Polizeispezialeinheit zur Korruptionsbekämpfung bestätigte der Nachrichtenagentur AP Arces Festnahme.

Konservative Regierung setzt auf Law and Order

Maria Nela Prada, eine enge Verbündete von Präsident Arce und ehemalige Ministerin, betonte die Unschuld des Ex-Präsidenten und bezeichnete die Korruptionsvorwürfe als politisch motiviert. Paz' konservative Regierung wies das zurück und stellte die Bekämpfung von Korruption als einen wichtigen Teil ihrer Agenda dar.

Paz ist der erste konservative Staatschef seit fast zwei Jahrzehnten. Nach seinem klaren Wahlsieg im Oktober übernahm er ein Land, dessen Wirtschaft nach der mit einer kurzen Unterbrechung fast 20 Jahre langen Herrschaft der linken Partei MAS in einer schweren Krise steckt. Sein Vizepräsident Lara gewann viel Rückhalt als früherer Polizeihauptmann, der wegen der Anprangerung von Korruption in sozialen Medien aus dem Dienst entlassen worden war.